SOGO Thankfukl Week 2022網上預購開鑼　15+優惠美妝套裝率先睇

【SOGO Thankfukl Week 2022／祟光感謝祭2022】半年一度的SOGO祟光感謝祭2022即將於10月26日至12月4日開鑼，在SOGO祟光感謝祭正式開始前，10月12日至10月25日期間，祟光百貨率先於SOGO eShop推出網上獨家預購優惠，大量精選化妝品及護膚品套裝以優惠價發售，當中包括：SK-II、CLARINS、FRESH、ESTÉE LAUDER、KIEHL'S、LANCÔME等美妝品牌。以下就率先為大家精選了SOGO感謝祭15+抵買的優惠美妝套裝。



SK-II向來都是SOGO感謝祭的必搶品牌之一，人氣熱賣的皇牌護膚精華（神仙水）及SKINPOWER能量眼霜等護膚品都會以套裝優惠價發售，例如SK-II SKINPOWER能量護膚精華套裝由$3,679減至$2,550；SK-II SKINPOWER 皇牌能量精華套裝亦由$2,570減至$3,699。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankfukl Week 2022│SK-II優惠套裝及價錢▼▼▼

ESTÉE LAUDER亦有多款優惠套裝發售，女生們以優惠價錢入手皇牌修復精華（小棕瓶）、眼霜、微精華活膚原生液等產品。當中，微精華活膚原生液 100ml 套裝由$984減至$510就可以入手；皇牌修復精華 75ml 雙瓶套裝亦只需$2,430。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankfukl Week 2022│ESTÉE LAUDER優惠套裝及價錢▼▼▼

另外，LANCÔME也有不同的優惠套裝於SOGO eShop可供預購，最平$555就可以入手原價$1,371的GÉNIFIQUE發光眼霜套裝；GÉNIFIQUE小黑瓶 30ml及立體塑顏緊緻抗皺眼霜套裝亦只售$1,420。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankfukl Week 2022│LANCÔME優惠套裝及價錢▼▼▼

除了上述品牌外，CLARINS、FRESH、KIEHL'S、NARS等品牌都有限定化妝品及護膚品優惠套裝，女生們可以到SOGO eShop選購。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankfukl Week 2022│化妝品及護膚品預購優惠套裝及價錢▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）