18歲張員瑛靠4招保養小蠻腰 　12頭身比例獲封真人版美少女戰士

張員瑛瘦身保養｜韓國男團BIGBANG成員G-Dragon自出道以來就有不少緋聞傳出，繼 BLACKPINK Jennie 之後，近日有傳他與人氣新人女團IVE成員張員瑛正在熱戀，兩人年紀相差16年，出道時期又差很遠，究竟這位18歲的張員瑛有甚麼吸引力呢？

張員瑛在13歲就參加選秀節目《PRODUCE 48》，然後加入女團以C位出道，實力無可置疑，加上身高173cm的她，12頭身的身型比例成功引起關注。除了擁有107cm的逆天長腳，還有纖瘦螞蟻腰及11字腹肌，確實俘虜到不少粉絲心！私下的她卻很愛吃又喜歡吃宵夜，那麼完美的身材是靠怎麼保養的呢？《01女生》為大家整合張員瑛的4大保養法！



張員瑛瘦身保養｜張員瑛在13歲就參加選秀節目《PRODUCE 48》，然後加入女團以C位出道，實力無可置疑，加上身高173cm的她，12頭身的身型比例成功引起關注。（for_everyoung10＠IG）

張員瑛瘦身保養｜私下的張員瑛卻很愛吃又喜歡吃宵夜，那麼完美的身材是靠怎麼保養的呢？（for_everyoung10＠IG）

張員瑛瘦身保養｜攝取蛋白質

提高蛋白質攝取量，同時降低脂肪和澱粉的攝取才能最有效地燃燒熱量及練成肌肉，而張員瑛會檢視自己一天需要吃多少蛋白質，然後在平日飲食之中加入蛋白質，多吃雞胸肉、杏仁奶等，她亦會在運動後喝一杯朱古力味蛋白質奶昔來幫助增肌，結實的11字腹肌原來就是這樣練成的！

張員瑛瘦身保養｜攝取蛋白質（for_everyoung10＠IG）

張員瑛瘦身保養｜低鹽低糖飲食

張員瑛私下愛美食，特別愛吃宵夜，她認為吃宵夜是幫助減低焦慮及舒緩壓力的最佳方法，吃極不胖全靠平日實行低鹽低糖飲食，即使麵包也會選擇不含麵粉、糖、乳製品「純素麵包」，減少糖分及熱量的攝取。

張員瑛瘦身保養｜低鹽低糖飲食（for_everyoung10＠IG）

張員瑛瘦身保養｜透過運動維持完美體態

除了控制飲食外，張員瑛吃極不胖的關鍵在於適量運動，她平日喜歡普拉提，有助針對核心加以訓練，能夠燃燒卡路里之餘，又能增加柔軟度及幫助肌肉伸展，以助塑造完美線條及體態。張員瑛也愛做空中瑜伽，空中瑜伽同樣有助燃燒卡路里及鍛鍊身體線條，她也曾分享指練習期間能讓她專注自己、平衡身心靈。

張員瑛瘦身保養｜透過運動維持完美體態（for_everyoung10＠IG）

張員瑛瘦身保養｜靠P圖把腿修短令身形比例更好看

張員瑛的一雙逆天長腿雖然惹人羡慕，但她卻會靠修圖把腿修短，她自己也坦承這一點，因為她認為不修圖的話，腿太長身型比例就不好看了！