5款好用秋冬面霜推薦2022　1款令乾肌記者多次空瓶回購

【秋冬面霜推薦2022】又開始踏入秋冬時分，相信不少女生最怕的就是天氣令皮膚變得乾燥缺水。此時，除了服飾要轉季外，就連護膚品都要轉季，選對好用的保濕面霜就十分重要。以下，《01女生》就為大家精選了5款好用的秋冬保濕面霜推薦，女生們記得做好保濕工作。



秋冬面霜推薦2022│Kiehl's 特效保濕乳霜 $340起

Kiehl's的特效保濕乳霜對乾肌女生而言可謂一大福音！Kiehl's特效保濕乳霜為柔滑乳霜質感，輕柔快吸收，臨床實證能提升肌膚水份高達230%，為肌膚24小時源源補水。記者的膚質就屬於乾性肌，冬天如出現甩皮狀況，塗上面霜保濕後大大改善乾燥問題，上妝時不會浮粉，好用程度已令記者空瓶3次，不停回購。

秋冬面霜推薦2022│Kiehl's 特效保濕乳霜 $340起（Kiehl's）

秋冬面霜推薦2022│CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 $390

CLINIQUE的自我修護水嫩補濕啫喱向來都是皇牌產品之一，全新的第5代升級配方，加入首創的有機蘆薈酵素配方及保濕鎮靜成份，令保濕功效維持100小時。此外，補濕啫喱無油無酒精，質地清爽易吸收，不會出現過膩的狀況。

秋冬面霜推薦2022│CLINIQUE 100小時自我修護水嫩補濕啫喱 $390（CLINIQUE）

秋冬面霜推薦2022│SK-II SKINPOWER能量精華霜

SK-II SKINPOWER能量精華霜含有「神仙水」的PITERA護膚成分，並採用INFINITPOWER 技術，可以快速激活肌底，深層滋潤肌膚，而且精華霜的質地清爽，對面部不會有負擔感，就連湯唯也愛用它！

秋冬面霜推薦2022│SK-II SKINPOWER能量精華霜（SK-II）

秋冬面霜推薦2022│Lancôme 極緻完美玫瑰面霜 (滋潤型) $2,890

有皺紋及乾燥問題的女生可以考慮Lancôme 極緻完美玫瑰面霜，內含百萬玫瑰分子及AMPK因子，有助抗衰老及緊緻肌膚。只需持續使用，可令皺紋及細紋減淡，膚色亦會變我更均勻、光澤剔透。

秋冬面霜推薦2022│Lancôme 極緻完美玫瑰面霜 (滋潤型) $2,890（Lancôme）

秋冬面霜推薦2022│First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜 $299起

First Aid Beauty的強效保濕皇牌燕麥面霜一向都獲不少女生好評，面霜含有膠態燕麥粉，能有效舒緩繃緊肌膚，同時改善因乾燥引起的瘙癢不適，而且經過過敏測試，不含麩質、堅果、油脂和大豆，即使是敏感肌亦可以使用，是敏感乾肌女生的秋冬必備好物。