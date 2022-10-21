SOGO Thankful Week2022至抵美妝：IPSA流金水套裝　香水千元有找

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】SOGO Thankful Week 2022（崇光感謝祭2022）今年下半年度又開始了！由2022年10月26日至12月4日分3階段舉行，大量美妝護膚產品推優惠套裝及加碼禮遇，第一階段即將於10月26日開始，直到11月8日為期14天，各大品牌於SOGO感謝祭陸續推出折扣優惠，是掃貨入手好時機。《01女生》記者精選超過30款品牌皇牌美妝套裝名單，搜羅最新優惠詳情！（持續更新‧



>>>SOGO Thankful Week 2022網上預購開鑼 15+優惠美妝套裝率先睇<<<

SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）Part 1優惠抵買美妝產品

《01女生》精選了SOGO Thankful Week2022（SOGO感謝祭2022）Part 1至抵皇牌美妝套裝清單，包括 Hourglass 熱門底妝產品 VEIL 柔紗礦物妝前乳套裝及節日限定 AMBIENT UNLOCKED 柔光亮顏修容粉餅盤套裝，完美打造至美妝容，原價HK$767，優惠價只需HK$670；shu uemura 皇牌養膚潔顏油套裝亦以低至HK$930 (價值HK$1,719)發售。

SOGO Thankful Week 2022︳Hourglass 熱門底妝產品 VEIL 柔紗礦物妝前乳套裝及節日限定 AMBIENT UNLOCKED 柔光亮顏修容粉餅盤套裝（Hourglass）

最近天氣漸漸轉涼，轉季皮膚亦會變得乾燥，CAUDALIE 在 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）推出多款針對轉季及秋冬肌膚乾敏問題的產品，CAUDALIE 所有產品以最天然無害的溫和配方，連敏感肌亦可安心使用，這次 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）只需 HK$360 就可以購買到性價比極高的皇牌葡萄護膚套裝。

SOGO Thankful Week 2022︳性價比極高的CAUDALIE皇牌葡萄護膚套裝（CAUDALIE）

SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）｜記者私心推介以下套裝：

多年深受日本女生歡迎的品牌 IPSA，不論是護膚或是美妝產品都大受好評。踏入初秋季 IPSA 精選護膚品套裝貼心呵護大家肌膚需要，使肌膚時刻保持水潤透亮。皇牌產品套裝包括「皇牌日本神水 Jumbo 套裝」、「明淨亮肌磨砂套裝」、「修護防曬精華日霜套裝」等，折後由 HK$330-HK$1,280 不等，低至68折，部份優惠只於 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）限定發售。

SOGO Thankful Week 2022︳多年深受日本女生歡迎的品牌 IPSA，不論是護膚或是美妝產品都大受好評。（IPSA）

SOGO Thankful Week2022（SOGO感謝祭2022）陸續推出折扣優惠，是入秋轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過30款品牌皇牌美妝套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week2022（SOGO感謝祭2022）最新優惠詳情！

▼▼▼【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】SOGO感謝祭Part 1有售的各個品牌皇牌美妝套裝，大家要留意優惠期及所屬分店！立即按圖睇優惠詳情▼▼▼

+ 7

【SOGO Thankful Week 2022】崇光感謝祭2022 Part I、Part II及Part III 日期 ：

SOGO感謝祭Part 1：10月26日至11月8日

SOGO感謝祭Part 2：11月9日至11月22日

SOGO感謝祭Part 3：11月23日至12月4日

地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

