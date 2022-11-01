Facesss 19周年慶美妝品低至半價　植村秀美少女戰士美妝必收！

Facesss優惠2022｜女生購物不外乎衫褲鞋襪與美妝品，匯集了多個美妝品牌的 Facesss 踏入 19 周年，Facesss 將於即日起至 11月20日舉辦特別活動「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶·美妍賞」，大家可於活動期間享受多個低至5折的獨家購物禮遇，多個美妝品牌更會在週末進行買1送1及半價優惠，大家千萬不要錯過！



Facesss優惠2022｜BVLGARI歡沁玫香女士淡香水套裝 HK$955 （價值HK$1,560）

香水可說是有助展現個性與氣質的美妝品，BVLGARI 的「歡沁玫香女士淡香水套裝」，內含歡沁玫香女士香水 75ml、歡沁玫香女士香水 5ml、2支歡沁玫香女士淡香水 5ml、香水體驗裝 1.5ml 及BVLGARI尊貴化妝袋，原價HK$1,560，現以 HK$955 就買到，相當值得入手！

Facesss優惠2022｜BVLGARI歡沁玫香女士淡香水套裝 HK$955 （價值HK$1,560）（Facesss）

Facesss優惠2022｜shu uemura 節日聯乘限定養膚美妝套裝 HK$1,610（價值HK$2,769）

植村秀 shu uemura 聯乘劇場版《美少女戰士Sailor Moon Eternal》推節日限量美妝系列，自推出以來話題不斷，而趁著 Facesss 19周年，Facesss 也為這節日聯乘限定養膚美妝套裝推出獨家優惠，原價為 HK$2,769 的 shu uemura 節日聯乘限定養膚美妝套裝，現已 HK$1,610 就買到！機會難逢，切勿錯過！

Facesss優惠2022｜shu uemura 節日聯乘限定養膚美妝套裝 HK$1,610（價值HK$2,769）（Facesss）

Facesss優惠2022｜KIEHL'S SINCE 1851 皇牌早 C 晚 A 精華套裝 HK$1,620 （價值HK$2,597）

KIEHL'S 的護膚品一向大受女生歡迎，特別是品牌的金盞花系列與醫學維C淡斑精華，特別適合轉季時用作為肌膚滋潤保濕及減淡色斑、痘印！KIEHL'S 這款「皇牌早 C 晚 A 精華套裝」，就能一次過解決你的肌膚需要，一個價錢有齊多款人氣保養品，原價為 HK$2,597 的精華套裝，現以 HK$1,620 就買到！

Facesss優惠2022｜KIEHL'S SINCE 1851 皇牌早 C 晚 A 精華套裝 HK$1,620 （價值HK$2,597）（Facesss）

Facesss優惠2022｜RMK 緊緻塑顏粉底霜套裝 HK$420 （價值HK$864）

RMK 粉底霜深受不少女生喜愛，緊緻塑顏粉底霜更是品牌的皇牌商品，加入了光學配方亮肌粉末，有助打造自然立體感及貼服的底妝，以及塑造鮮明輪廓！原價 HK$864 的緊緻塑顏粉底霜套裝，在推廣活動期間，以半價 HK$420 就買到了！

Facesss優惠2022｜RMK 緊緻塑顏粉底霜套裝 HK$420 （價值HK$864）（Facesss）

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「19周年生日慶·美妍賞」活動



推廣日期：2022 年 10月 20 日至 11 月 20 日 (32 天)

參與分店：海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss

