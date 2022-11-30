網爆紅6大口罩隱藏小技巧：低成本省錢自製清潔神器、天然防蚊包

口罩｜疫情將近3年，口罩亦成為大家的日常必需品，不少人家中都存貨多多。不過相信不少人都會遇上口罩未使用但綁帶經已斷開，形成了浪費。日前，社交平台上名「一只小七崽」的帖主發起有關影片，為大家分享了6大「不為人知的口罩隱藏用法」，實用且簡單，大家在家中都能夠做到，大家不妨可以一試！



「一只小七崽」帖主是一名生活達人，不時在個人社交平台分享不同的實用生活小知識，而且每一條影片內容都具有參考性，受到許多網民支持及關注。是次「口罩隱藏用法」的影片有不少網民都大讚，且留言表示：「不得不說，這一個小小的口罩還有這麼多用途」、「即省錢又實用」、「介紹很詳細，學到知識了」。

口罩｜疫情將近3年，口罩亦成為大家的日常必需品，不少人家中都存貨多多。（《白色強人》劇照）

口罩6大隱藏用法 省錢又實用别再扔了！

口罩隱藏用法｜ 1. 口罩香薰包



香薰包顧名思易是注入陣陣清新、純淨的香精，把其放到櫃桶、行李箱或衣櫃裡，讓細小空間增添迷人的香氣。至於這款口罩香薰包的製作方法十分簡單，先直接把心儀香水噴在口罩上，再掛在衣櫃內成為天然的香薰包，當打開衣櫃就能嗅到香香的味道。此外，可在口睪上剪一個小口，放入喜歡的香皂，再掛在衣櫃、玄關處，就會是淡淡的香味擴散開來。

口罩隱藏用法｜ 2. 口罩清潔神器



首先在口罩一邊剪一個口，再把香皂放進去，然後打一個結。這樣把其掛在水龍頭上方便洗手，亦可把其放進馬桶裡，有助沖廁所時去除異味。

口罩隱藏用法｜3. 口罩驅蚊包



大家可先準備好蒜頭，再把其放在口罩裡，在口罩內部滴上幾滴風油精，包起來就是簡易版的驅蚊包，把驅蚊包排在玄關位、房間、窗戶上，這樣可防止蚊子飛進家中。

口罩隱藏用法｜4. 口罩防蟲術



首先把口罩剪成一半，把八角放進去包好。放進米缸裡有助防蟲；再把另一半口罩放入橙皮再包好，把其放在鞋櫃或者玄關位，不僅能夠去味還能留下清新的香氣。

口罩隱藏用法｜5. 口罩鐵線妙法



不用的口罩裡面的鐵線抽出來，就可以利用鐵線收納繞亂耳機、USB線，甚至連未食完的零食利用鐵線封口，就毋須擔心變壞了。

口罩隱藏用法｜6. 口罩繩妙法



最後是口罩繩也具有實用的用途，把口罩繩剪下來把兩條繩綁在一起，就可以利用繩固定散開的植物，還能當髮圈紮起頭髮。