聖誕好去處2022｜8大必玩聖誕工作坊　親手設計聖誕樹/花圈/飾物

【聖誕好去處2022｜工作坊】踏入12月，是時候準備「浪漫聖誕約會」的行程了！除了逛街、看電影和晚餐外，不少人都想要找些特別的行程，其實還有很多有趣的活動！《01女生》就為大家整理了多個充滿聖誕氣息的工作坊，包括親手設計聖誕樹、聖誕花圈、聖誕飾物等，讓你無論是與男朋友還是好友一起參與，都能過一個洋溢著甜蜜又難忘的聖誕節。



現在經由《01空間》報名不僅可享獨家優惠，同時輸入推廣碼「XMAS300」即減$300，名額有限，用完即止！

聖誕好去處2022｜#HAPi 荷蘭進口聖誕樹設計工作坊

聖誕樹一定是買的嗎？今年不妨親手設計一棵聖誕樹，這個工作坊由專業花藝師指導，教妳修剪及手綁貴族松製造聖誕樹外型，到設計聖誕樹外觀，讓你搭配不同聖誕裝飾物、乾果、松果以及加上最重要的聖誕星星，打造一棵專屬你的聖誕樹。而且聖誕樹的尺寸也貼心考量到一般家裡不一定有地方擺放，所以工作坊提供的聖誕樹身高只有 40cm，無論是擺在桌上還是家中角落，都非常合適，即時為家裡增添冬日聖誕氛圍！#HAPi 荷蘭進口聖誕樹設計工作坊原價是$1,480，現經由《01空間》報名每位只需$1,180，有興趣體驗的話千萬不要錯過！

聖誕好去處2022｜Bonart 聖誕花圈工作坊

聖誕花圈絕對是聖誕裝飾必備之一，而且帶有循環不息地成長的美好寓意，這個聖誕不妨約上男朋友或好友一起參加吧！這個由Bonart主辦的聖誕花圈工作坊，大家會是由花圈開始添加喜歡的貴族松、紅果子、棉花、松果等聖誕飾物，而且都是提供新鮮植物﹐擺放在家中不僅能增添節日氣氛，還會散發絲絲植物香氣，是一個相當特別的聖誕花圈！Bonart 聖誕花圈工作坊現經由《01空間》報名每位只需$836，而且只會於12月11日舉辦一場，快約上朋友一起參與吧！

聖誕好去處2022｜Hong Kong Make Centre 聖誕皮革雪花掛飾+自訂雕刻字句

將溫暖的皮革與木材結合，再配上充滿節日氣氛的裝飾物，創作出獨一無二的聖誕掛飾！聖誕木圈上英文字句是可以自訂雕刻的，再自由搭配多款聖誕乾花及配飾，而且裡面的雪花則是皮革，會由大家親手縫製及組合，最後再加上聖誕鈴鐺及皮繩，就可以為家裡增添聖誕氛圍！聖誕皮革雪花掛飾工作坊現經由《01空間》報名每位只需$880，有興趣體驗的話，立即進入《01空間》了解更多及報名。

聖誕好去處2022｜JK Collection 皮革聖誕樹飾物手作班

聖誕穿搭中飾物也是很重要的！由曾獲選2018至2019「十大匠人選舉」十強的JK Collection，舉辦的皮革聖誕樹飾物手作班，選用了意大利植鞣牛革製造直徑約2cm的皮革聖誕樹，大家可以為葉尖點上金色及銀色染料，再親手製成襟針、項鏈或耳環，非常特別的手作班！皮革聖誕樹飾物手作班現經由《01空間》報名二人同行只需$960，快約上好朋友一起玩吧！

聖誕好去處2022｜Glazden Studio 威尼斯玻璃筆體驗工作坊

總羨慕別人寫出優美的中、英文書法，不妨可以由親手製作一枝玻璃筆開始！工作坊會由導師教大家如何以火焰燈工技法，製造出獨一無二的玻璃筆，是一個非常特別的體驗！相信經由自己親手製作，會更有動力練字吧！現在經由《01空間》報名，二人同行可享九折只需$1800，快約上好朋友一起體驗！威尼斯玻璃筆體驗工作坊二人同行原價是$2000，現經由《01空間》報名只需$1800，快約上好朋友一起體驗吧！

聖誕好去處2022｜Rcube Design 水泥 x 樹脂 - 雙層杯墊及香薰石工作坊

想體驗近年大熱的流動畫就不能錯過這個工作坊！這個工作坊會將樹脂流動畫結合在雙層杯墊及香薰石上，讓獨特的畫作應用在日常生活中小物件上，使得它們更加的實用。而其中香薰石滴除了可以滴上香薰精油，配合雙層杯墊變成家居小擺設外，體積小巧的它更可以成為隨身療癒小物！雙層杯墊及香薰石工作坊現經由《01空間》報名只需$996，有興趣參與的話，立即進入《01空間》了解更多及報名。

聖誕好去處2022｜Mosaic Art Studio Hong Kong 土耳其馬賽克燈⼯作坊

製作一個獨特又實用的土耳其馬賽克燈，也是非常好的聖誕行程！土耳其馬賽克燈製作過程非常療癒，大家可以選擇喜歡的燈具類型，再自由拼貼上喜歡的⼿⼯切割玻璃或珠珠，如果對於如何拼貼沒靈感的話，⼯作坊也有提供燈飾圖騰拼貼模板，人人都可以輕鬆上⼿！土耳其馬賽克燈⼯作坊現經由《01空間》報名，兩人同行選擇指定燈具即可享優惠，包括選擇鵝頸燈只需$1,180、阿拉丁神燈只需$1,180以及新月燈只需$1,580，可立即進入《01空間》了解更多及報名。

聖誕好去處2022｜Travelfa 摩洛哥風格地氈工作坊

冬日在家裡鋪上一張暖洋洋的地氈，立即增添了不少舒適的質感！而且這張地氈不妨約上男朋友或好友一起參與這個工作坊，親手製作一張獨一無二的地氈，過程中會有導師教授如何使用簇絨織槍創作出毛織品，而且圖案不一定是民族風，可以是家裡的寵物、喜歡的卡通人物、字句等等。土耳其馬賽克燈⼯作坊現經由《01空間》報名只需$800，有興趣參與的話，可立即進入《01空間》了解更多及報名。