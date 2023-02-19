激光去斑邊間好？5間去荷爾蒙斑療程美容中心大比併、還原無瑕肌

荷爾蒙斑去除方法｜臉上的明顯色斑絕對是顯老元兇，而其中大機率發生女性身上的荷爾蒙斑，主要成因是紫外線及受荷爾蒙失調，因為其大多分佈於深層的表皮層色斑，所以相比雀斑、曬斑等色斑難處理。而坊間不少美容院都有推出去除色斑療程，但要針對改善頑固的荷爾蒙斑，就要選對的美容中心和療程！《01女生》為大家盤點5間提供針對去除荷爾蒙斑的美容中心，分析一下到底哪一間美容中心最適合你！



激光去斑美容中心1. Le Domes Beaute & Medical Centre

如果你是深受荷爾蒙斑困擾﹐很推薦選擇荷爾蒙斑專家 Le Domes Beaute，他們擁有多年經驗，認為只靠皮秒激光是沒有顯著效果及爆破力太強，反而容易做成反黑或造成更多色斑，所以特地引進了美國最新的excel V+ 激光，不但更針對性去除荷爾蒙斑，而且皮秒激光常見的反黑問題，出現機會也比較低，大家可以放心進行療程。

此外，Le Domes的去斑技術均自家研發，擅長使用多種不同專業光學儀器治療不同色斑，其中獨家研發了「激光雞尾酒去斑療法」，就是專門處理難以去除的荷爾蒙斑，據他們分享只需6至8次就可以完美去除荷爾蒙斑，還原白滑美肌！

激光去斑美容中心1. Le Domes Beaute & Medical Centre

地址：九龍尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈15樓B室



激光去斑美容中心2. Beaunique Medical Aesthetics

Beaunique是一家擁有驗豐富的醫療團隊的美容中心，曾被獲邀遠赴美國知名學府和亞洲總廠接受特訓，去除色斑經驗豐富！其中去除荷爾蒙斑更是皇牌療程，他們會由醫生先作專業診斷，確定色斑狀態後，再配合專業儀器和度數組合成度身訂造的療程。此外，Beaunique同時引入了針對處理色斑的「Excel V+血管激光」、以及「診所升級版Stellar M22」以及「第五代皮秒激光Picoplus」，更精準針對各種色斑問題。

激光去斑美容中心2. Beaunique Medical Aesthetics

地址：旺角登打士街56號家樂坊1111室



激光去斑美容中心3. PRETTY MEDICAL

如果你是被荷爾蒙斑及其他色斑問題同時困擾的話，不妨選擇PRETTY MEDICAL，他們提供多種不同去斑療程，可以更針對臉上色斑問題處理。其中PRETTY MEDICAL的「去斑綜合治療」會利用不同的激光技術，再配合多種波長，在一次治療內用多於一部儀器，或分別不同時間用不同儀器﹐將肌膚下的色素擊散，達到去除色斑效果！而且他們是採用新一代皮秒激光技術，可以大大減少熱傷的感覺，以避免反黑及反白的不良副作用，改變以往皮秒激光的弊端！

激光去斑美容中心3. PRETTY MEDICAL

灣仔旗艦店 地址：灣仔太原街8號海源中心2樓全層

佐敦店 地址：九龍佐敦道23號新寶廣場14樓02室



激光去斑美容中心4. Clean Skincare

Clean Skincare是一間專注激光去斑的美容中心，他們提供兩種不同波長的去斑方法，可以更針對不同色斑種類（Clean Skincare官網）

Clean Skincare是一間專注激光去斑的美容中心，他們提供兩種不同波長的去斑方法，可以更針對不同色斑種類，無論是表皮層色斑及深層斑色斑，都能在這裡找到合適方案解決。例如荷爾蒙斑是一種位於皮膚深層內的色斑，他們由有豐富經驗的激光師為大家進行激光去斑療程，而療程次數一般建議6次以上，他們會再視乎情況再解決是否增加療程次數！

激光去斑美容中心4. Clean Skincare

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心15樓1518-1519室



激光去斑美容中心5. Bora Beauty

Bora beauty 備受不少顧客和KOL喜愛和好評，是一間提供全方位護理的美容中心，由頭髮護理、臉部及身體療程都能找到。其中去荷爾蒙斑療程也是他們熱門療程之一，採用有效治療荷爾蒙斑的CUTERA® excel V™ 激光技術，而且同時有效改善以往難以改善的肌膚問題，像是玫瑰痤瘡、紅斑痤瘡、敏感面紅等等，都能經過療程得以改善！所以臉上同時有多種肌膚問題的話，不妨可以向他們咨詢！

激光去斑美容中心5. Bora beauty

尖沙咀店 地址：尖沙咀堪富利士道3號時財商業大廈3樓全層

銅鑼灣店 地址：銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈19樓全層

觀塘店 地址：觀塘巧明街111至113號富利廣場1106室

沙田店 地址：沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈1306室

