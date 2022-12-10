記者推介5大敏感肌轉季護膚好物　實試一星期擊退痘痘粉刺

敏感肌轉季護膚好物｜天氣時冷時熱，肌膚恐怕難以適應，特別擁有敏感肌的女生們，更加要加強護膚保養。踏入冬季，肌膚容易乾燥缺水及出現泛紅等問題，《01女生》記者就決定為大家推介5大敏感肌轉季護膚好物，讓各位跟記者一樣肌膚面對著轉季煩惱的女生們參考一下，一同急救肌膚問題！



敏感肌轉季護膚好物｜《01女生》記者為大家推介5大敏感肌轉季護膚好物！（石欣桐 攝）

敏感肌轉季護膚好物｜ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水

天氣轉變，令本來已是敏感肌的記者皮膚更加敏感易紅，最近在晚上卸妝清潔後，就會用精華水浸濕化妝棉，在面上濕敷，有效為臉部肌膚瞬間降紅鎮靜、修復肌膚。天氣變化大很容易長痘痘，記者實試過用精華水持續濕敷一星期，的確有效成功擊退臉上痘痘！

除了舒緩鎮靜之用，精華水亦能為肌膚滋潤保濕，塗到臉上後感覺到滲透力快，不用5分鐘就頓時令臉部回復水潤彈性。精華水不含酒精，成分天然，敏感肌也適合使用，絕對是敏感肌的護膚恩物！

敏感肌轉季護膚好物｜ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水（石欣桐 攝）

敏感肌轉季護膚好物｜pHisoderm 益生菌温和卸妝水

經常說到，清楚是護膚保養中最重要的一環，卸妝除了要卸得徹底，選對卸妝產品及用對方法也很重要！記者在轉季期間就愛用這款 pHisoderm 益生菌温和卸妝水，產品含積雪草成分、維他命B3及B5，有助修復、舒緩肌膚，並加強保濕，在天氣乾燥的冬日使用就最適合不過！有時卸妝後會加劇肌膚卸水問題，但pHisoderm這款卸妝水就沒有這個問題了！

卸妝水不含油分，沒油感極清爽，能夠卸底去除彩妝之餘，亦不會致敏。天氣乾燥，用化妝棉卸妝擔心會過度摩擦而傷到肌膚，記者近日就嘗試用手取代化妝棉，先將卸妝水加到手上，再以打圈方式溶解彩妝，最後再用潔面產品再洗一次面，卸得徹底，效果亦會更溫和。

敏感肌轉季護膚好物｜pHisoderm 益生菌温和卸妝水（石欣桐 攝）

敏感肌轉季護膚好物｜Kiehl's 金盞花深層潔面泡沫

徹底卸妝後就要清潔面部，轉季期間除了要加強補水，其實注重水油平衡也相當重要！Kiehl's 這款金盞花深層潔面泡沫，溫和的泡沫有助清除面部多餘油脂與污垢，產品擠出來時呈啫喱質感，加水後就會變成泡沫，起泡量不算太多，可以較溫和地清潔臉部，用後感覺清爽，不會令皮膚太乾！產品含金盞花成分，性質天然溫和，特別適合敏感肌人士使用。

敏感肌轉季護膚好物｜Kiehl's 金盞花深層潔面泡沫（石欣桐 攝）

敏感肌轉季護膚好物｜Caudalie 葡萄籽水保濕啫喱面霜

冬天乾燥肌膚容易缺水，適當地塗上保養品才能真正地改善肌膚問題！記者推介 Caudalie 的葡萄籽水保濕啫喱面霜，面霜注入了100%有機葡萄籽水，有助為敏感肌長效鎖水及防敏感！面霜啫喱狀質感略帶冰涼感，有助舒緩敏感泛紅，質感透水潤透薄、容易推開，而且快吸收，睡前使用也不怕黏笠不適。

敏感肌轉季護膚好物｜Caudalie 葡萄籽水保濕啫喱面霜（石欣桐 攝）

敏感肌轉季護膚好物｜面霜啫喱狀質感略帶冰涼感，有助舒緩敏感泛紅，質感透水潤透薄、容易推開，而且快吸收，睡前使用也不怕黏笠不適。（石欣桐 攝）

敏感肌轉季護膚好物｜Cetaphil 透亮抗敏舒緩晚霜

Cetaphil 產品向來大受敏感肌人士歡迎，產品配方溫和高效，不含Paraben防腐劑和香料，記者也十分認同品牌的乳霜的確適合敏感肌人士使用！晚霜有助淨化黑色素，提升肌膚水潤度、光澤度及透亮度，晚上睡前塗上薄薄一層，質感不黏笠，瞬間舒緩臉部敏感泛紅，早上起床後肌膚明顯變得水潤亮澤。

敏感肌轉季護膚好物｜Cetaphil 透亮抗敏舒緩晚霜（石欣桐 攝）