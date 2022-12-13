女星示範減齡短髮造型！Angelababy重回嫩模時期、候佩岺年輕10年

短髮造型｜冬天反而更適合換上短髮？秋冬換上短髮造型除了給人一種俏麗清爽的感覺外，對於懶人來說是更方便整理以及在戴上頸巾也不怕影響的髮型，近期也有不少女藝人都換上了短髮造型，讓人有眼前一亮的感覺！其中Angelababy換上C型內彎短髮像是回到嫩模混血時期、候佩岺的漸層染短髮則瞬間減齡10年以及倪晨曦的日系一刀剪短髮顯得她更年輕、有活力！到底短髮造型有何魔力讓她們只是換了一個髮型，同時減齡又顯嫩呢？



Angelababy短髮造型｜C型內彎短髮

Angelababy向來以長髮造型示人的她，近日為雜誌拍攝照片換上了淺栗子色齊肩短髮，髮尾微微內彎，將她的混血兒深邃五官更立體突出，照片一公開不少粉絲都大讚「漂亮」、「回到早期混血兒的時期」。Angelababy換上的「C型內彎短髮」很適合不擅長使用圓梳吹出捲髮的女生，這個髮型只在燙出一個C字彎，再每天邊吹頭髮邊用手指繞捲圈，就能吹出自然的C字捲度！

候佩岺短髮造型｜漸層染短髮＋「木馬捲」短髮

候佩岺出道逾20年一直都是以知性長髮造型示人，近日也換上了短髮造型，配上淺棕色的上深下淺漸層染，以及強調唇色的妝容，第一眼看真的有點像是韓星泫雅，而且立即減齡10年！而當她為短髮燙上了韓系「木馬捲」短髮，以不同方向的S波浪打造出蓬鬆感，絕對是扁塌細軟的髮的救星﹐而且靈動的捲度增添了不可愛感！

倪晨曦短髮造型｜日系「一刀剪」短髮配齊瀏海

倪晨曦近日喜迎第二個寶寶，而她在寶寶出生前換上一頭清爽的短髮，再配上齊瀏海，非常有少女感，完全不像已經有二個寶寶的媽媽！日系「一刀剪」更清爽俐落，長度位於臉頰兩側，有修飾臉型效果並且看起來非常減齡，而且只需用直髮夾微微整理即可，非常方便！