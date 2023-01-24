台女減肥被罵不孝女趕出家門　家人存「吃得就是福」觀念

「瘦就是美」當道的現今社會中，幾乎每個女孩子都追求纖瘦的身材。為了達到理想的身形，會不惜犧牲享受美食的快樂、勤做運動。可是這種行為剛好跟傳統「吃得就是福」的價值觀相違背。在爸爸、媽媽的眼裡，孩子長得肥肥胖胖是一種福氣。Dcard一位女生則投稿稱自己因為減肥，被家人說成「不孝女」，還被趕出家門，惹來網民熱議。



為了達到理想的身形，咁呢個會不惜犧牲享受美食的快樂、勤做運動。（《舉重妖精金福珠》劇照）

事主表示自己從小就胖胖的，因為上大學以前都住在家，由於爸媽上班的關係，奶奶很常幫她準備午餐，每天都拼命塞、餵得她飽飽的，笑言家裡飯的份量就是「有一種餓是奶奶覺得你餓」，於是自己就像肉丸一樣。而可能因為剛好遇到的同學、朋友都很好，從來不會嘲笑她的身材，頂多叫她「小胖」、「小丸子」，卻不是惡意的，只是朋友之間的綽號。

身高156厘米的她，由本來73公斤，變成現在的55公斤，還在努力減肥中。（《浪漫的體質》劇照）

可是到了台北念大學之後，事主才發現那邊的女生太漂亮了。而從小被灌輸「胖就是福」的她突然覺得格格不入，一點都不是福，反而好自卑。住宿舍裡的室友都是那種瘦瘦香香的女生，而其中一位非常自律，每天都是吃一堆菜，還上健身房運動。室友看樓主每天宅在宿舍，就主動問她要不要一起運動，於是樓主就開始跟她健身，吃得有所節制，也慢慢瘦下來了。身高156厘米的她，由本來73公斤，變成現在的55公斤，還在努力減肥中。

從小被灌輸「胖就是福」的她突然覺得格格不入，一點都不是福，反而好自卑。（《一起吃飯吧》劇照）

豈料這次回家後，家人看到她瘦了那麼多，非常生氣。爸爸還問她是不是沒錢吃飯、奶奶更誇張的認為自己的孫女被人欺負，叫她不要讀大學了。當樓主解釋只是發現自己太胖，該減肥時，奶奶聽到後更生氣，一直唸樓主很不孝，還氣得邊罵手邊發抖。

爸爸則說辛辛苦苦把她養成這樣，結果到了台北就想「造反」，所以很努力讓她胖回來。不但煮大魚大肉給她吃，還真的用塞的塞到她的嘴跟碗裡面。樓主吃了一些，然後說飽了不吃，結果媽媽更生氣了，叫她乾脆都不要吃，餓死算了。樓主就真的不吃，然後她爸爸叫她直接回台北，還把碗摔到地板，說樓主是不孝女，以後不要回家。

最後樓主帶著行李回台北，對此覺得非常無奈和莫名其妙。一眾網民也紛紛留言諷刺這家庭的價值觀：「三高就是福」、「家人知道太胖會影響健康嗎」，認為樓主應該開心做自己。