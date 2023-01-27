7款敏感肌專用卸妝膏推薦　Elemis、Darphin、EVE LOM精油超減壓

秋冬忽冷忽暖的極端天氣變化，不只讓肌膚狀況題頻頻，面對缺水、乾燥，甚至敏感不適，最讓人憂心的莫過於每日的清潔步驟！



到底該怎麼卸妝清潔才能降低刺激風險？卸妝品的選擇又有哪些訣竅？以下七款敏感肌必備「溫和卸妝膏」推薦，預防清潔帶來的二度刺激，以下清單必須收藏。

【內含價格】7款敏感肌必備「溫和卸妝膏」推介。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Elemis

Elemis 骨膠原夏日香氣卸妝 100g

來自英國頂級SPA品牌Elemis，不只以溫和、低敏、純淨的成分屬性讓人安心，其中當家最具代表性的單品，就是以珍稀琉璃苣油、接骨木精華等精油配方製成的海洋膠原精油卸妝膏！獨特的空氣感膏體，質地輕盈卻又很有潤澤感，搭配上三合一乳化技術與其草本香氣，洗後肌膚軟嫩不緊繃。

Darphin

Darphin 玫瑰木芳香按摩潔面膏 40g

對於敏感肌膚、乾燥肌膚來說，清潔過度是日常的最大傷害，以芳療美容油為主打的Darphin，便將最擅長的護膚按摩儀式結合卸妝程序！其採用珍稀花梨木精油作為核心，能一次滿足卸妝、洗臉、精油按摩三種需求，帶按摩後加水乳化，滑潤觸感更能作為肌膚保養第一步補水。

Drunk Elephant

Drunk Elephant 瞬融小黃油淨澈卸妝膏 110g

今年熱騰騰登台，就大受歡迎的美國人氣品牌Drunk Elephant，純淨的保養處方，以及新手也好駕馭的簡單保養攻略，短短幾個月便收服台灣女孩的心！宛如奶皇流沙般的細緻質地中，擁有水果萃取和水果油，能有效舒緩肌膚、滋潤膚觸，再加上喀拉哈里瓜種子油和蒙剛果油的彈力提升，快速溶解材妝與髒汙同時，更能適度保留肌膚健康脂質、不刺激。

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EVE LOM

EVE LOM 卸妝潔面霜 200g

英國潔顏專家EVE LOM，向來堅守「LESS IS MORE」的保養哲學，其中這款全能深層潔淨霜更是蟬連多年台灣銷售冠軍！不同於一般卸妝膏的油感質地，它的觸感中帶有顆粒，並且結合埃及洋甘菊、丁香、尤加利、麻草精油、可可脂的草本療癒香氣，卸妝時搭配100%棉質的瑪姿林卸妝棉布一銅使用，既能帶走臉上髒污，更能為肌膚溫和去角質。

Shu Uemura

Shu Uemura ultime8 琥珀潔顏膏 100g

喜愛卸妝油的女孩們，也別錯過它！植村秀的卸妝油，以溫和、輕盈不悶膩的特性深受亞洲消費者喜愛，而這款以經典卸妝油作為延伸的全能奇蹟金萃潔顏霜，觸感更加絲滑、細緻，藉由按摩輕輕推開，霜狀質地便會立即化為輕油，遇水即刻乳化，再加上成分中的珍珠母蛋白精華與精油複方，比起卸妝油更加有包覆性、且嫩膚、保濕度倍增。

Shiro

Shiro 海棠卸妝膏 90g

來自日本北海道的Shiro也是妳的私房名單嗎？主打天然成分的它，最具代表性的作品，就是這款海棠卸妝膏！擁有瓊崖海棠油、甘草精華等多項美容滋養配方加持，讓妳能立即溶解彩妝、即刻養膚，並且溫和代謝表層角質，搭配上那紓壓的精油香氛，換季肌膚一用就上癮。

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Wildsmith

Wildsmith 肌活修復浸潤卸妝膏

若妳屬於熟齡肌膚，一到換季便乾澀起紋又暗沉，那麼則很推薦這款！Wildsmith是來自英國的天然抗老品牌，它採用植物能量去調配出令人驚豔的回春效果～像是這款肌活修復浸潤卸妝膏，就採用石栗果脂、玫瑰果油、沙棘籽油等9種天然植物油作為基底，並且添加10花草精油，使其屬性中富含豐富維生素 A、C、E，徹底完勝卸妝、清潔、修護、抗老四大需求。

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