化妝屬於每個女生的例行公事，網上流傳女生化妝有四個級別，第一級化妝是用防曬、少量遮瑕，為應付一般逛街、上班；第二級化妝開始有點顏色層次，會畫眼線、擦腮紅，為著朋友聚會、與家人見面。第三級就「全妝」狀態！女生會抹眼睫毛、戴眼睫毛、畫眼影、打亮鼻影等，為著約會時迷倒喜歡的人，甚至成為全場焦點！而第四級則是素顏，女生們要在最親密的人面前才會卸下防備！作為女生，你又有否共鳴呢，日常你又主要是哪級化妝？



不論日常慣用哪級化妝，相信無論化妝新手還是老手們，在探索不同的化妝步驟時一定碰過不少釘子！《01女生》絕對明白女生們東找西找各種教學的過程，近日有網紅蔣蔣」分享顯老的化妝習慣，今次就幫大家盤點出五大誤區！相信改善以下五大細節，女生們妝容會更加乾淨及精緻！

五大顯老化妝習慣｜一圖看清常見誤區！（@蒋蒋 小紅書截圖）

顯老妝容｜五大誤區：單一妝容過濃

不少女生在看化妝教學影片時，都會照辦煮碗，學習博主的歐美風、誇張眼妝等，但是2023的仿素顏、純慾妝才大行其道及夠耐看！女生們要小心，雖然Y2K熱潮正熱，但將90年代妝容直倒面上會顯老十足，例如平濃眉已經過時，轉野生眉因更自然；而眼影以及眼線都避免過濃。另外，以下有些小貼士給予女生們，可以在上眼影前用個淡色打底、使用大地色調顯色度中等的眼影、上眼影手法可少量多次，先抖粉再上眼等。

顯老妝容｜五大誤區：錯位腮紅

腮紅是不少女生都忽略的位置，其實用對腮紅既能提亮膚色又可讓五官變立體，但擦腮紅一定要注意力度，不然會變成「紅屁股」，顯老又沒有提亮氣色！錯位腮紅近年火紅，例如心型妝、曬傷妝、酒醉妝等。但跟貼熱潮同時要看自身臉型，例如圓面女生為讓臉部線條延長，腮紅位置不應太中間，可以擦在臉頰兩邊斜向上的位置；而方面女生為修飾本身的棱角明顯，可以在蘋果肌上擦圓形腮紅，讓臉部變圓；長面女生不要將腮紅置低於鼻下，可以從兩頰橫向擦腮紅延展到耳邊，這樣才能有效中和過長的臉型！

顯老妝容｜五大誤區：錯誤眼睫毛款

眼睫毛的花款特別多，近年的角蛋白、植眼睫毛以及黏貼假眼睫毛等任君選擇，而錯誤使用眼睫毛直接會令妝容扣分以及增加風塵味！網紅分享道，選擇假眼睫毛款要視乎眼型，化妝新手不應該選擇過長及過濃的款，最好選擇長短並齊以及分開幾節的假眼睫毛款式，這樣才能夠自然及貼合眼型。筆者亦建議女生們可以嘗試濃黑款的角蛋白，有助令原生睫毛變翹，富自然感之餘亦增添精神！

顯老妝容｜五大誤區：唇界線太明顯

網上流傳有80%的女生都不懂搽好唇膏，唇膏其實是化妝過程中最簡單又能改變人氣息的一步！但是不少女生因塗錯了唇膏，卻變成妝容中的扣分位，例如選錯顏色、塗抹唇膏不均勻、沒有打底等。2023的自然妝容最重要的原來還有輪廓模糊！因為若然唇部線條感太明顯，會令人感覺個性不親和及老態感，而將唇部界線以手指輕點散開則能修飾唇形，就能提升柔和及親和力！另外，疊加透色唇釉去達到飽滿膨潤的效果都非常好看，總之讓輪廓模糊則是最大的秘訣！

顯老妝容｜五大誤區：光、暗影不足

網上流傳「化妝是補其不足，揚優掩劣」，而當自身五官比例若是差一點點，臉部輪廓就會顯得不夠立體及精緻，此時就需要到光、陰影去達至輪廓修飾！曾經有日本美妝達人Yurika u親授過「黃金比例彩妝法」，指出光、陰影的正確位置和比例，令女生們可以化出更精緻的妝容。

光影一般分為兩種，也就是啞光與珠光，通常大家習慣只用珠光作少部分加強，例如眉宇中間、鼻尖、顴骨以及人中。網紅更加碼分享：「這樣原來不夠！」因為光影不單可以增強立體感，更是影響面上黃金比例的關鍵！啞光光影可以在面部對應的紋理上進行「急救」，比如眉間紋、笑紋、法令紋等。打對光影可以令人視覺上感覺提拉，增加膠原蛋白，更可以修飾面形五官！

化妝並不是單單將色彩搽往臉上，否則只會演變成奇怪老態、油光粉面！大家不能只看教學不試，一定要了解自己的骨骼架構及多次嘗試化妝，根據自身臉型選擇不同的手法才能夠達至精緻美！

資料來源：「蔣蔣」小紅書