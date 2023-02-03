情人節禮物2023女友/男友25+送禮推薦！個人化最窩心、首飾表愛意

情人節禮物女朋友2023｜男朋友｜想在今年情人節中，為他/她送上一份特別、合心意又實用的禮物，但又不知道從何入手，不妨可以看看以下的情人節禮物清單，為大家搜羅了男朋友、女朋友最想收到的禮物！不論你的預算是多少，或是還沒想好送甚麼類型禮物都可以作為參考！



情人節禮物2023女朋友篇

情人節禮物女朋友2023｜Byredo 限量版Unnamed 淡香精 HK$2,200 / 100ml

情人節禮物2023｜Byredo 限量版Unnamed 淡香精 HK$2,200 / 100ml（Byredo）

Byredo的這款Unnamed淡香精是特地為情人節重新推出，香水瓶是一張空白紙，盒中都會配有一張一組 BYREDO自創字體的字母貼紙，讓大家可以這款香氛自由命名，將對於你們具有意義的文字、數字、特別時刻、情侶間專屬密碼，成為香氛名字！而這款香水帶點粉紅胡椒的辛香、琴酒的冷冽香調及森林廣闊感，是一款引發無數想像的香調！

情人節禮物女朋友2023｜Marimekko 情人節限定系列寢具 VDAY HEART Sydamet pillow case HKD220/VDAY HEART Sydamet duvet cover HKD995

情人節禮物2023｜Marimekko 情人節限定系列寢具 VDAY HEART Sydamet pillow case HK$220/VDAY HEART Sydamet duvet cover HK$995（Marimekko）

想為情人節增添浪漫的儀式感，不妨選一套充滿濃濃的寢具！Marimekko為這個特別的日子推出情人節限定系列，將充滿活力的粉紅色和紅色愛心印花換上不同產品上。而這款有機棉製成的寢具，能讓您簡單直接地向另一半表達甜蜜心意，一起打造充滿的窩居！

情人節禮物女朋友2023｜SWAROVSKI MATRIX 項鍊 HK$1,650

情人節禮物2023｜SWAROVSKI MATRIX 項鍊 HK$1,650（SWAROVSKI）

SWAROVSKI首飾一直是讓人無法抗拒的存在，所以在情人節送禮物時，不妨可以考慮！Matrix系列首飾以心形為主調，款款都是明亮閃爍。其中項鏈的吊墜以像是絲帶圍繞的心形作設計，配上銀白色幼項鍊，大方優雅，最適合在情人節用作表達愛意。

情人節禮物女朋友2023｜LANEIGE情人節限定 水庫補濕微質酸補濕精華套裝 HK$350

情人節禮物2023｜LANEIGE情人節限定 水庫補濕微質酸補濕精華套裝 HK$350（LANEIGE

想選貼心的情人節禮物，補濕精華護膚套裝是不錯的選擇！LANEIGE推出的情人節限定水庫補濕微質酸補濕精華套裝，是品牌人氣的水庫補濕微質酸精華，能為深層補水，令肌膚由內而外煥發水潤透亮。

情人節禮物女朋友2023｜MEMO PARIS MEMO旅程香水套裝 HK$2,260

如果你們是一對熱愛旅行的情侶，這款香水套裝很適合作為你們的情人節禮物！MEMO PARIS的香水由一對夫婦創立，以他們環球旅行的回憶作爲靈感創作香水，每款香水代表一個地點，以香水喚起每段旅行。而這款旅程香水套裝可以自選一款MEMO香水，以及配上兩款品牌熱賣香水的旅行裝，大家可以選擇對你們有紀念價值的地點香水作為情人節禮物，定必是最具心思的選擇！

情人節禮物女朋友2023｜justgold鎮金店 「Love Romance」鑽石系列耳環 HK$5,600

情人節禮物2023｜justgold鎮金店 「Love Romance」鑽石系列耳環 HK$5,600

情人節又怎能少了浪漫的花，justgold鎮金店今年推出了「Love Romance」鑽石系列，以浪漫花園為靈感配上溫柔的鑽石及粉色藍寶石，寓意一生一世的幸福誓言。系列中的耳環以暖粉色為主調配上18K玫瑰色黃金，再飾以鑽石及寶石拼湊出浪漫的滿天星，而其花語即是不可或缺的愛，是一款浪漫又甜美的首飾！

情人節禮物女朋友2023｜YSL 氣墊粉底唇膏套裝 HK$950 – 1,055

情人節最開心定必是收到個人化專屬禮物！YSL Beauté提供高科技打印或工藝刻字服務，可以在香水、化妝品或是護膚品上，刻下名字或你具意義的文字，成為別具心思的禮物。而YSL Beauté亦為情人節推出了多個限定套裝，其中氣墊粉底唇膏套裝，可以自選氣墊粉底及唇膏，自由搭配出最適合她的化妝品，再配專屬刻字，定必是最甜蜜的禮物！

情人節禮物女朋友2023｜Fenty Eau de Parfum HKD 1,250

情人節禮物2023｜Fenty Eau de Parfum HKD 1,250（Fenty Beauty）

如果想找一款女生和男生都喜歡的香水，不妨可以選擇Fenty Beauty新推出的Fenty Eau de Parfum，香氣層次豐富、辛辣卻甜美、又別具個性！這款香水創作時是為適合所有人及場合而設計，所以這款香水即使是男生使用也很適合，情侶間可以一起使用！

情人節禮物女朋友2023｜EMAY PLUS 雙用提拉小顏儀 HK$599

情人節禮物2023｜EMAY PLUS 雙用提拉小顏儀 HK$599（EMAY PLUS）

對於每天有水腫，或是時常抱怨臉又胖了的女生，送上一個實用又精緻的小顏儀，無疑是最貼心的禮物！EMAY PLUS的雙用提拉小顏儀，除了有促進血液循環，提拉小顏效果外，還有可以在塗完護膚品後使用，能更吸收及讓護膚功效加倍，是一款很貼心的禮物！

▼▼▼【按圖看】更多女朋友的情人節禮物2023｜包括NARS四色胭脂、JIMMY CHOO香水、Marks & Spencer朱古力、EBERJEY居家服等等，還有更多精緻又實用的送禮靈感，定必能找到最適合又貼心甜蜜的禮物！【按圖看】▼▼▼

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情人節禮物2023男朋友篇

▼▼▼【按圖看】更多男朋友的情人節禮物2023｜在情人節，當然也要為男朋友挑選一份合心意又實用的禮物，其中就有Cole HaanX周杰倫潮牌PHANTACi聯乘精品、Van Cleef & Arpels男士香水、Marks & Spencer氣泡酒等等，還有更多男生最愛的禮物，定必能讓戀情再度升溫！【按圖看】▼▼▼

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