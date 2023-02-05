【去水腫方法瘦面︳家用美容儀推薦】距離情人節只有不到半個月的時間，女生們做了什麼準備呢？除了用對護膚產品、精心打扮之外，平日的按摩護理都必不可少，好比忽然而來的小意外，會令人防不勝防！例如捱夜、一月一次的月經、飲食過咸過辣、突如其來的敏感所致的水腫，如何能夠輕鬆準備、想預防水腫？一同看下去吧！



今次就精選出日本美容師「coco熊貓在東京哟」在YouTube分享的獨家「瘦臉術」，7個動作只需5分鐘！適合大家出門時急救，極速消水腫及擊退雙下巴，絕對能令大家隨時都在最佳狀態！

▼▼▼ 按圖看更多 7個動作急救消水腫▼▼▼

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想更有效達到V臉、去水腫的女生，除了手法按摩之外，還可以購買美容療程借助美容儀去即時提升及緊緻。若果女生們沒有太多空餘時間、預算去大型美容院的話，大家亦可以考慮投資家用美容儀！

家用美容儀設計輕巧易用，可以代替人手，更加快速、深入地針對肌膚需求。例如單靠面膜去修復肌膚只能針對表皮層，轉用家用美容儀則可以透過不同效能，如聲波、微電流及熱能向皮膚傳遞能量以達至修復肌膚、鎮靜肌膚、增強護膚品吸收以及長遠地改善皮膚的彈性，減淡細紋和皺紋！若然你感到有酸軟無力，又想針對地去水腫的時候，就可以考慮以下5款家用美容儀！

去水腫瘦面｜家用美容儀推薦1. Emay Plus 雙用提拉小顏儀（HKD$599）

Emay Plus 一向主打熱能及振動功能，能夠幫助女生梳通淋巴、緊緻肌膚，提升面型輪廓，減淡細紋​！Emay Plus是其皇牌產品，今次升級板除了兩種顏色可供選擇，輕巧易攜之外，更糅合了物理學技術及護膚概念！大S形波浪按摩板非常適合女生手握，再配合5顆太赫茲能量滾珠，其天然振動頻率釋放太赫茲波，能夠促進肌底吸收、倍大護膚品功效！加上特有的50°立體尖頭勾位，可以精準修飾女生輪廓！Emay Plus具多功能，能夠促進血液循環、提亮膚色，更是CP值極高，愛美女生必入手！

去水腫瘦面｜家用美容儀推薦2. Jujy 24K煥顏緊緻射頻機（HKD$769）

【去水腫瘦面｜家用美容儀】Jujy 亦深得不少小資女心！（Jujy官網）

Jujy作為日本品牌，沿用日本職人精神，品牌亦推出不少美容儀以供選擇。24K煥顏緊緻射頻機以射頻脈衝、電流、遠紅外三樣功能結合，該機有三種模式，加上以紅外光及遠紅外的雙重光學技術溫熱導入，有助更快捷地抗初老！當中具備升級溫控技術，導頭可以實時跟蹤接觸溫度，在家使用就可以更加安全及放心地變美！

去水腫瘦面｜家用美容儀推薦3. Medicube Age-R EMS 緊緻美容儀 （HKD$2500）

Medicube 是最近火熱的韓國的醫美品牌，使用無創無真針的微針電波技術，令用家在家感受美容院級護膚！Age-R EMS 的滾輪有助按摩面部及身體底層肌肉，同時做到緊緻提拉以及增強肌膚吸收能力的功效，適合肌膚初老的女生急救！

去水腫瘦面｜家用美容儀推薦4. TriPollar STOP VX2 家用臉部童顏儀（HKD$4888）

來自以色列的TriPollar，TriPollar STOP VX2為最新旗艦設備，主打3個互換射頻波，因應新型三波三極多射頻技術，可提供更好的面部覆蓋範圍並能直達真皮層。TriPollar STOP VX2能夠有助以短時間見效及具有第三代自適應DMA，女生們可以放心使用，因為DMA 可以確保機件在使用過程間適應皮膚溫度，能夠以確安全！

去水腫瘦面｜家用美容儀推薦5. YA-MAN RF射頻再生美顏儀（HKD$3180）

YA-MAN 來自日本，於美容儀界中具一定口碑，RF射頻再生美顏儀使用LED紅光及RF射頻EMS UP電流，配合其圓形探頭，能夠有助快速、大範圍地針對肌膚，喚醒肌膚再生能力，可以有助收緊鬆弛肌膚、瘦面以及減淡皺紋！

資源來源：「coco熊貓在東京哟」YouTube