8款香薰機推薦！Muji、Khemist香薰機哪款更好用？附5大使用陷阱

香薰機推薦2023︳都市人生活壓力大，不少人會選擇在家裡放置一台香薰機，舒緩身心疲勞、添加生活儀式感。坊間有各式各樣的香薰噴霧器，但是香薰機用法原理與效果都可以差異很大，讓我們一起來看以下幾款香薰機推介吧！



2023香薰機推薦1. Muji 無印香薰噴霧器 ( 小 ) $450

2023香薰機推薦｜1. Muji 無印香薰噴霧器 ( 小 ) $450（Muji）

Muji 無印香薰噴霧器透過超聲波產生的噴霧散發香薰，並提供兩種深淺度的照明功能。適用範圍約 12 平方米，可連續使用時間約 3 小時，並附 4 種時段設定 30、60、120、180 分鐘。

2023香薰機推薦2. Thann 電子香薰噴霧器 (Bryony 白色 ) $1,675

2023香薰機推薦｜2. Thann 電子香薰噴霧器 (Bryony 白色 ) $1,675（Thann）

Thann 的電子香薰噴霧器擁有陶瓷容器外型，可結合每秒達 250 萬次超聲波震動霧化芳香精油，從而淨化及調節室內空氣，只需將 5-6 滴精油放入香薰機中即可。

2023香薰機推薦3. Khemist STREAMLINE 無線純霧雙瓶香薰機 $798

2023香薰機推薦｜3. Khemist STREAMLINE 無線純霧雙瓶香薰機 $798（Khemist）

Khemist STREAMLINE 無線純霧雙瓶香薰機獨特雙瓶設計，能同時安裝兩支精油。其採用先進壓電技術霧化及冷噴精油，無需加水，就能迅速空間擴香。通過USB-C充滿電後，更可持續使用最多24小時。10種濃度及時間調控能覆蓋空間面積可達700平方呎。精油亦不經加熱，從而保留最佳理療效果。

2023香薰機推薦4. 小米香薰機 $220

2023香薰機推薦｜4. 小米香薰機 $220（小米）

小米香薰機採用 TDK 材料製作產生的 3.0MHz 霧化片，通過超聲波霧化片產生高頻的機械振動能量，將水顆粒變成 10UM 以下的水分子。

2023香薰機推薦5. ALADDÍN SOL多功能用途香薰機 $265

2023香薰機推薦｜5. ALADDÍN SOL多功能用途香薰機 $265（ALADDÍN SOL）

機身細小的ALADDÍN SOL多功能用途香薰機同時具備觸控助眠燈功能，有3種不同光暗的暖色燈光，配合具紓緩功效的香薰使用，有效提高睡眠質素。以USB充電，更安全環保。機身以進口白蠟木及優質黃銅製成，價錢相宜同樣具優質質感。

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2023香薰機推薦6. Kusa iRelax AD-600 瑪瑙石香薰機 $538

2023香薰機推薦｜6. Kusa iRelax AD-600 瑪瑙石香薰機（01mall）

Kusa iRelax AD-600 瑪瑙石香薰機具真瑪瑙石外層設計，香薰、加濕、七彩夜燈三功能集 於一身，而且能持續工作約5小時、間歇出霧約10小時，十分耐用持久。自動缺水斷電保護功能亦令用家使用時更安心。現時經01mall購買只需$538， 有興趣的話便盡快搶購吧。

2023香薰機推薦7. Turbo Italy 超聲波電子式香薰機 (珍珠白) TAD-110W $328

2023香薰機推薦｜7. Turbo Italy 超聲波電子式香薰機 (珍珠白) TAD-110W（01mall）

Turbo Italy 超聲波電子式香薰機為旅行裝設計，方便攜帶。可使用水溶性及油性香薰，出霧氣更可持續最長達7小時。水箱容量比一般香薰機稍大，可盛載170毫升的水。另外設有獨立開關彩燈功能和缺水自動熄機功能，非常安全。一共有鋼琴黑及珍珠白兩色可選，且擁1年原廠保用。原價售$458，但現時經01mall購買只需$328。

2023香薰機推薦8. KONKA MW-X01 香薰機 $599

2023香薰機推薦｜8. KONKA MW-X01 香薰機（01mall）

KONKA MW-X01 香薰機具彩虹夜燈，可獨立運作。 性能上，能切換連續和斷續兩種噴霧模式，連續模式下可工作8至10小時，斷續模式下則可工作16至20小時之多。MW-X01 香薰機原價$899，現經01mall購買只需$599！

香薰機5大使用陷阱

眾所周知，不同的天然原材料與香味自有不同的功效，譬如：薰衣草可平穩情緒，提高睡眠質素；佛手柑可提振精神，對消化不良、胃氣脹有幫助；檀香則具鎮靜作用等等。不過香薰帶來那麼多好處的同時，使用香薰機卻隱藏著大大小小的陷阱！以下讓我們逐一盤點，好讓大家有效避開這些地雷吧！



1. 避免加入水喉水、暖水

水缸應盡量放入無菌或煮沸後剛冷卻的食水，甚至可以考慮放入蒸餾水。（Getty Image）

根據消委會的測試報告得出的結論，水缸應盡量放入無菌或煮沸後剛冷卻的食水，甚至可以考慮放入蒸餾水，但不宜加入暖水，以防止水中的微生物和分子打散，隨著霧氣污染空氣，以至吸入多餘雜質，減少對肺部、呼吸系統的損傷。

2. 殘留在容器內的水可滋生細菌

消委會報告亦指出，殘留在容器內的水可滋生細菌，因此每次加水時都應先把上次剩下的水倒出。（Getty Image）

消委會報告亦指出，殘留在容器內的水可滋生細菌，因此每次加水時都應先把上次剩下的水倒出，以清水及清潔劑或肥皂徹底沖洗並抹乾。根據美國環保處發表的報告，專家建議至少每三天就要清洗加濕器一次。但是千萬不要使用刺激性的化學清潔劑，用普通的肥皂就足夠了。

3. 相對濕度太高的日子不應放濕

當空氣濕度過高時，容易使人感到心悸胸悶，甚至呼吸困難，長遠可能引發哮喘、支氣管炎等疾病。所以，專家建議加濕器不能長期運作，每隔數個小時就應該休息一會，讓室內濕度維持在50%以下。為避免因過濕造成反效果，使用時若牆身或檯面有水點，應把濕度設定或放濕量調低，甚至把加濕器關掉。

4. 香薰加濕器應遠離電子器材

加濕氣的水霧可能會影響電器內的零件，亦會使木製家具受潮。（Getty Image）

加濕氣的水霧可能會影響電器內的零件，亦會使木製家具受潮，嚴重的話會發霉。所以，加濕器擺放在電器和木製品的1米範圍以外，亦應該放在離地1米的平面上。

5. 香薰加濕器出氣口避免正向自己

若把香薰加濕器向著自己正面吹，霧氣或會使你感到呼吸不適。正確方法是將加濕器放在側面。