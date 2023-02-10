想見你｜38歲柯佳嬿逆齡飾中學生！4方法維持幼嫩肌：每天喝這個

【想見你｜柯佳嬿】由柯佳嬿和許光漢主演的電影《想見你》近日上映了，日前3位主演更來到香港做宣傳。在電影中柯佳嬿是扮演17歲高中生，整個狀態非常貼合，讓人很難想像她已經38歲，她曾分享過自己的保養法，全都是簡單又低成本，一起來看看柯佳嬿的凍齡護膚方法！



柯佳嬿凍齡護膚法｜注意均衡飲食 偶爾吃零食紓壓

柯佳嬿凍齡護膚法｜注意均衡飲食 偶爾吃零食紓壓（IG@alicekochiayen）

柯佳嬿常年維持纖瘦身材和幼嫩肌膚，讓她的幼態感增加，顯得年輕！柯佳嬿會以少量多餐，並吃原型食物為主和注意均衡飲食，除了清淡飲食外，蔬菜水果也很重要。但她偶爾也會不忌口和吃零食，她認為這樣可以紓壓，但會控制數量避免過多而累積脂肪。

柯佳嬿凍齡護膚法｜足夠的運動量

柯佳嬿凍齡護膚法｜足夠的運動量（IG@alicekochiayen）

身體纖細的柯佳嬿會做一些基礎鍛練和瑜珈，來維持身體線條和柔軟度，以及訓練核心令身型更結實好看，而且可以提升新陳代謝，也是柯佳嬿維持年輕的小秘笈。此外，柯佳嬿平日也喜歡行山，除了增加運動量外，更可以接觸大自然療癒身心，暫時忘記工作的煩惱。

柯佳嬿凍齡護膚法｜注重保養肌膚

柯佳嬿凍齡護膚法｜注重保養肌膚（IG@alicekochiayen）

柯佳嬿曾分享過拍攝《想見你》這部戲時，是她人生中最注重保養肌膚的時刻，因為要拍演高中生壓力很大，而且大部份時刻是淡妝，所以膚況一定要好！另外，柯佳嬿很注重卸妝和清潔肌膚，每次的拍攝都是一整天，所以她也要持妝一整天，她表示就算再累回家第一件事就是卸妝洗臉，讓肌膚保持清爽乾淨。

柯佳嬿凍齡護膚法｜不開冷氣做家務

柯佳嬿凍齡護膚法｜不開冷氣做家務（IG@alicekochiayen）

柯佳嬿還有一個很獨特的方法，就是她很喜歡整理家裡，而且就算再熱都不會開冷氣，可以讓自己大量出汗，有助排走身體裡的毒素和促進新陳代謝。而且這個過程也算是運動，同時可以讓家裡環境變整潔，簡直是一舉多得！