2023有哪些化妝水推薦？在日常護膚步驟中，化妝水必不可少！雖然化妝水主要成分由水而成，近年亦因應不同的功效，例如美白、保濕、去角質等而加入不同的護膚成分。護膚品每每推陳出新，女生們總會不知不覺囤積了幾款不同功效的化妝水，但只有一塊臉部，被冷落的化妝水又該如何是好？



化妝水除了能夠用於潔面後的護膚品，原來還有幾個不為人知的「隱藏用法」，不妨參考《01女生》為你盤點的「隱藏用法」，用盡每一滴吧！

化妝水「隱藏用法」1: 妝前急救

作為少女時代潤娥的化妝師朴泰輪老師上妝前的秘訣：化妝水！ （Innisfree）

每當天氣轉換時，皮膚總不受控制，如果用上乳液又會太焗促，那麼應該如何處理呢？化妝水除了可以濕敷之外，原來還可以作為妝前急救！朴泰輪老師，作為少女時代潤娥的化妝師分享過他的上妝習慣是先用補濕型的化妝水擦拭全臉，這樣可以擦去臉上多餘的角質與髒污，更加乘後續保養功效。如果碰上脫皮、過乾等情況，就會使用化妝棉沾取化妝水，重點輕輕在脫皮處打圈。這樣除了能夠帶走死皮，同時滋潤肌膚，而且能夠令後續底妝更加貼膚及持久！

化妝水「隱藏用法」2: 面膜、頸膜

Jessica大讚肌膚即時剔透飽滿！（影片截圖@Youtube）

你有使用面膜的護膚習慣嗎？護膚雖好，但過份給予營養亦會令皮膚耐受不住，導致長痘。除了敷紙面膜、啫喱面膜之外，原來還有更快捷及清爽的選擇，就是化妝棉加化妝水！這個組合可以製造面膜及頸膜，不單方便快捷，配合不同的化妝水就有相應功效，更是性價高的選擇！韓星Jessica都曾經在YouTube分享過她的護膚程序中會有化妝水面膜這一環，她會於潔面後將化妝棉倒上化妝水濕敷10分鐘，再用手輕拍吸收，甚至連耳朵邊也會照顧到！

化妝水「隱藏用法」3: 加強補水

相信大家都知道化妝水能夠裝入噴樽中使用，作為定妝及補水噴霧使用，原來更有兩個更為保濕的用法！台灣美妝老師 Kevin老師曾在 YouTube《內行人教你怎麼用精華油！一周改善最困擾的乾紋！》教授過可以將化妝水加入幾滴化妝油，就可以搖身一變成為更補濕的「水油平衡」補水噴霧！

另外保養得宜的「童顏女神」宋智孝曾在韓國節目On Style《Get It Beauty》中透露，她習慣把化妝水裝在噴霧瓶裡隨時噴，除了可以加濕空氣，更可以隨時補水，因為水質最易被肌膚吸收！

化妝水「隱藏用法」4: 護髮

化妝水一瓶多用，省時又方便！（《大力女子都奉順》劇照）

化妝水除了可以在面部使用，更可以使用在頭髮之上！如果家中有一些不太保濕的化妝水，又或者不喜歡護髮油的油膩感，可以試試看這樣！將較流狀的乳霜，混合一點化妝水，輕輕抹在髮尾，就可以獲得快速而不錯的修復功效！

化妝水「隱藏用法」5:入浴劑

當短期旅行、酒店度假時，才發現漏掉了泡澡需要的沐浴鹽、泡泡浴球、入浴劑？不要緊張，只需要一支化妝水就可以拯救你的美好泡澡時光！做法簡單，只需在泡澡中加入適量化妝水，化妝水的用量則視乎個人喜愛的味道強烈程度。這樣可以在泡澡同時達至全身保養，可以令張開的毛孔更有效地吸收，完全發揮化妝水精華的功效！

化妝水「隱藏用法」6: 煥膚美背

夏天將近，焗促濕熱的天氣除了令人心情煩躁，更會令身上出現防不勝防的暗瘡、粉刺！為怕尷尬，不少女生都會使用磨砂產品，但原來遠在天邊、近在眼前的化妝水，可以隨時成為拯救你的神奇好幫手！近年不少化妝水加入了煥膚成分，例如水楊酸、杏仁酸、茶樹等，我們可以藉以用作去角質功效！

使用化妝水作煥膚後記得用掌心輕拍吸收，才會有保濕功效！（Adobestock）

在潔膚洗澡後，選擇此類化妝水，沾上化妝棉打圈，在容易出現暗瘡、粉刺的位置作「二次清潔」，例如耳後、背部等。這樣不單可以疏通堵塞的毛孔，亦有去印、去暗沉、去角質層的功效！

化妝水「隱藏用法」7: 清潔殺菌

化妝水不單可以殺菌及調理肌膚酸鹼度，當中大多數的配方中往往具有些微清潔的功效，故此亦可以再次清除殘餘的油垢、彩妝。原來正正因為這個特質，所以化妝水亦可以能夠清潔一些用品表面，例如鍵盤及銀器首飾，只需使用棉花棒沾取適量化妝水，可以很好的清潔用品的縫隙，更達到除塵、殺菌的效果！



化妝水用處多多，那麼又應該挑選什麼化妝水呢？不妨參考一下《01女生》所推薦的化妝水！

化妝水推薦2023｜Kiehl's 特效保濕爽膚水 250ml 原價$280

《01mall》優惠價 $167: 按此購買

Kiehl's 特效保濕爽膚水 250ml｜原價$280，現經由《01mall》購買只需$167，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

這個爽膚水主打性質溫和，配方中不含酒精。能夠適合各種肌膚，有助改善表層膚質，並溫和帶走面部殘留及雜質，為肌膚提供保濕！

化妝水推薦2023｜Guerlain 殿級蜂皇精華爽膚水 150ml 原價$610

《01mall》優惠價$408︰按此購買

GUERLAIN ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水 150ml｜原價$610，現經由《01mall》購買只需$408，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

Guerlain 運用新一代微囊導入技術，令精華爽膚水中的蜂皇漿含量提升25倍。含量濃郁的蜂皇漿有助增強肌膚抗禦力，可以適合任何肌膚使用！令肌膚平滑、水潤及飽滿，長效使用更有抗老去皺功效！

化妝水推薦2023｜IPSA 流金水生肌水源素 200ml 原價$435

《01mall》優惠價$188︰按此購買

Ipsa- 流金水生肌水源素 200ml｜原價$435，現經由《01mall》購買只需$188，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

作為 IPSA 皇牌產品，流金水主打多功能美肌，能夠為乾燥缺水肌膚迅速間補水，當中的高效導引鎖水分子有效地為肌膚築起高密度屏障，令肌膚持久水潤！

化妝水推薦2023｜fresh 紅茶酵素抗污染精華水 250ml 原價$920

《01mall》優惠價$468︰按此購買

fresh 紅茶酵素抗污染精華水 250ml｜原價$920，現經由《01mall》購買只需$468，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

紅茶酵素抗污染淨膚水經過科學證明，具多功效！不僅可以清潔、去除污染物，當中的天然成分更有效平衡肌膚、提升肌膚透亮度及收細毛孔！

▼▼▼【按圖看更多】《01女生》化妝水推薦2023，15+化妝水必買！▼▼▼

+ 11