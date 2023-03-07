台女為拼業績長期憋尿患尿道炎！醫生：嚴重或致腎結石、漏尿

小時候常常聽說每天要喝8杯水才足夠，但是不知道大家有沒有真的喝足夠份量的水呢？有時候，忙於工作的我們甚至為了減少上廁所的次數，故意少喝點水，還有憋尿。近日一名台北泌尿科醫生分享案例，指一名女子因為工作忙碌，長期習慣性憋尿，結果尿道嚴重感染更險致腎結石，可見後果非常嚴重。



一名百貨公司的銷售員求診，表示自己不僅排尿灼熱和疼痛，還伴隨輕微的發燒。（Getty Image）

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其Facebook專頁分享一個案例，一名百貨公司的銷售員求診，表示自己不僅排尿灼熱和疼痛，還伴隨輕微的發燒。原來她為了工作業績，長期限制自己的飲水量，以避免工作時間要上廁所，加上經常憋尿，令其尿道受感染。

戴定恩醫師續指出憋尿的壞習慣長久累積下來，會造成更嚴重的腎臟損傷。（Getty Image）

憋尿的後果4影響

戴定恩醫師續指出憋尿的壞習慣長久累積下來，會造成更嚴重的腎臟損傷，更可致以下4大問題，包括尿道感染、腎結石、排尿疼痛、膀胱無力。

憋尿的後果1. 尿道感染：

憋尿太久會讓細菌在體中繁殖，無法經由尿道排出，導致尿道發炎 ，甚至感染腎臟，致腎臟發炎。

憋尿的後果2. 腎結石：

腎結石痛起來可是跟生小孩一樣痛！不愛喝水和憋尿的人都是腎結石的高風險者，會讓尿液中的沉積物累積在腎臟中形成結石。

因為憋尿而讓肌肉持續緊繃，排尿時可能會讓腎臟和膀胱疼痛。（Getty Image）

憋尿的後果3. 排尿疼痛：

因為憋尿而讓肌肉持續緊繃，排尿時可能會讓腎臟和膀胱疼痛。

憋尿的後果4. 膀胱無力：

長期憋尿會使膀胱彈性疲乏、無力，進而導致頻尿、漏尿、無法憋尿，需要不斷如廁的問題。

最後醫生也提醒大家一定要多喝水，有尿意就要去廁所，以避免以上情況。