母親節禮物2023｜30大實用推介：DIY手作/小家電/美妝護膚品/手袋

母親節禮物2023推薦，這些實用又窩心的母親節禮物一定會正中媽媽的心！母親節是向媽媽表達感謝的好時機，尤其平日羞於表愛意，在這樣的日子中為她挑選一份母親節禮物，更有助聊表心意！所以母親節禮物更需要提早準備和精心挑選，如果你還沒頭緒的話，不妨參考以下的25款母親節禮物推介，由美妝護膚品到實用的都有，絕對能滿足不同媽媽的需要！



母親節禮物2023｜10款超心動實用手袋低至$800起：LOEWE、CHLOÉ

母親節禮物2023推介1｜鬱金香 LED仿真花夜燈HK$317.9（Pinkoi）

母親節禮物2023推介1. 鬱金香 LED仿真花夜燈 HK$317.9

母親節送花可說是每年必備環節，但鮮花易枯萎，所以仿真花成為近年大熱禮物之一！這款鬱金香LED仿真花夜燈，不僅擁有相似外型﹐還是實用的小夜燈，能為家中營造溫馨氣氛。這款母親節禮物仿真花夜燈共推出四色，包括白色、蜜桃色、粉嫩色及櫻花蜜桃色，亮燈時都是淡雅又柔和的燈光。

購買方法：Pinkoi

母親節禮物2023推介2｜智能雙旋掃拖機器人 HK$ 2,691.8（Pinkoi）

母親節禮物2023推介2. 智能雙旋掃拖機器人 HK$ 2,691.8

掃地機器人絕對是最窩心的母親節禮物！送上一個集吸塵器和拖把雙重功效的掃地機器人，為每日都要勞碌家中清楚的媽媽，大大減少工作，有更多時間可以好好休息。這款掃地機器人可以透過手機應用程式或語音控制，使用上更簡單和便利，而且具超強吸力，即使寵物細軟毛髮都能清理，非常實用的禮物！

購買方法：Pinkoi

母親節禮物2023推介3. DIY暖心塔蠟燭體驗班 HK$ 517.5（Pinkoi）

母親節禮物2023推介3. DIY暖心塔蠟燭體驗班 HK$517.5（原價HK$588）

DIY手作的禮物是最能表達對媽媽的愛意，今年不妨親手製作一個暖心塔蠟燭送給媽媽！這個體驗工作坊會有導師指導，讓大家由親自設計和製作，每一寸都會是滿滿的心意。而這個充滿少女心的花花蠟燭，可以加上閃燈和字牌，完成後再蓋上玻璃罩，讓在蠟燭燃燒前還可以是漂亮的家居擺設！

購買方法：Pinkoi

母親節禮物2023推介4. Swarovski Gema粉紅色花朵項鏈（Swarovski）

母親節禮物2023推介4. Swarovski Gema粉紅色花朵項鏈 HK$1,250

首飾定必是令人難以抗拒的母親節禮物，而Swarovski的這款粉紅色花朵項鏈，更是一次過滿足花束和禮物兩個需求！這次以精美粉紅色的水晶排列成花朵圖案，以鍍白金鑲嵌，五光十色，同時營造出清麗又高雅的氣質。

購買方法：Swarovski官網

母親節禮物2023推介5. Kiehl’s 早C晚A雙精華套裝 HK$1,140（品牌提供）

母親節禮物2023推介5. Kiehl’s 早C晚A雙精華套裝 HK$1,140

送上一套幫助媽媽保持年輕的套裝，定必是最貼心的禮物！Kiehl’s的早C晚A雙精華套裝，是近年最流行的抗老保養，套裝包括了醫學維C淡斑精華（30ml）、醫學淡紋緊緻再生精華（30ml）、醫學淡紋緊緻再生精華（4ml）x2、醫學維C淡斑精華（15ml）、極緻塑顏全效乳霜（7ml）及極緻煥活全效眼霜（3ml），是一整套完整的護膚品，讓子女藉此向媽媽表達關懷！

母親節禮物2023推介6. Marks & Spencer 純棉Besties文字圖案短款睡衣套裝$279/純棉Besties文字圖案短款睡衣套裝 （1至16歲）（品牌提供）

母親節禮物2023推介6. Marks & Spencer 純棉Besties文字圖案短款睡衣套裝HK$279/純棉Besties文字圖案短款睡衣套裝 （1至16歲）HK$199

母女裝絕對是最甜蜜的禮物，Marks & Spencer今年推出這套以母親節為主題的睡衣，讓大家可以悠閒的周末，與母親穿上同款睡衣套裝，一起共渡溫馨的時光。而這款睡衣除了推出備多個尺寸的成人版外，還推出了兒童版，由1歲至16歲的尺寸都有，不論任何年紀都能選購到合適的母女同款睡衣！

短款睡衣套裝購買方法：Marks & Spencer官網短款睡衣套裝（1至16歲）購買方法：Marks & Spencer官網

母親節禮物2023推介7. LeSportsac 「膠囊系列」Helmet Bag HK$1,280（品牌提供）

母親節禮物2023推介7. LeSportsac 「膠囊系列」Helmet Bag HK$1,280

為媽媽送上實用又好看的手袋，定必是不出錯的選擇！LeSportsac手袋的耐用性是無庸置疑的，這次與紐約、日本共同開發的「膠囊系列」，除了輕巧和高機能性外，更加入了不少創新元素。其中這款Helmet Bag設計很實用又美觀，手袋可手提、側揹和斜揹，不論是外出還是上班使用都適合！

母親節禮物2023推介8.L’Occitane 雅枝竹身體按摩霜HK$500（L’Occitane）

母親節禮物2023推介8. L’Occitane 雅枝竹身體按摩霜 HK$500

媽媽總是要照顧家裡大小事務，為她身體按摩霜，好好放鬆一下是不錯的選擇！L’Occitane的雅枝竹身體按摩霜，可為身體肌膚帶來強效補濕及提升皮膚彈性，為膚色回復更健康光澤及緊緻，同時還可以幫助紓緩腿部腫脹浮腫，定必是貼心禮物之選。

母親節禮物2023推介9. The Body Shop Wellness系列 酣睡薰衣草香根草香枕噴霧HK$209/100ml（品牌提供）

母親節禮物2023推介9. The Body Shop Wellness系列 酣睡薰衣草香根草香枕噴霧HK$209/100ml

The Body Shop所推出的重牌Wellness系列，就很適合作為禮物送給媽媽，系列產品以法國普羅旺斯的薰衣草及馬達加斯加的香根草製作而成，可讓身體和心情放鬆，晚上更易入睡！而其中的香枕噴霧尤其適合，每晚在枕頭上輕輕一噴，香味持久，讓一整晚能有更好的睡眠！

母親節禮物2023推介10. Valentino ROSSO高訂經典唇膏#111A HK$390（品牌提供）

母親節禮物2023推介10. Valentino ROSSO高訂經典唇膏#111A HK$390

唇膏可說是是不同年齡層的女生都適合的禮物，簡單一抹就能擁好氣色，但唇膏色號要慎選！Valentino的ROSSO高訂經典唇膏#111A，不僅是大熱色調，而且是啞緻的復古紅棕色，較不挑膚色。而唇膏質感柔滑易推，塗抹時如液質唇膏輕薄，妝效又如絲絨般的霧感，很好看！

母親節禮物2023推介11. Jo Malone London蘇格蘭高嶺香氛系列 曠野錦葵古龍水 30ml/HK$680（品牌提供）

母親節禮物2023推介11. Jo Malone London蘇格蘭高嶺香氛系列 曠野錦葵古龍水 30ml/HK$680

提到母親節總會想到要為媽媽送上漂亮花束，但花易枯萎，今年不妨送上以一瓶花香調香水，將美好的花香保持得更久。Jo Malone London推出了全新限定版蘇格蘭高嶺香氛系列，其中的曠野錦葵古龍水，以柔美錦葵花、馥郁的洋茉莉、鳶尾花以及清新的紫羅蘭葉，交織出溫柔親切的香氣。而且這次的古龍水瓶身更換上了各種花卉和風景圖案，絕對代替花束的最佳選擇！

母親節禮物2023推介12｜BIOEFFECT 益肌白金級濃萃雙子精華 15ml HK$1950（品牌提供）

母親節禮物2023推介12. BIOEFFECT 益肌白金級濃萃雙子精華 15ml HK$1,950

抗衰老是每位女生最在意的事，送上護膚品都是不錯的選擇。BIOEFFECT的益肌白金級濃萃雙子精華富含品牌的王牌成份大麥EGF和新大麥KGF，能夠強效促進肌膚屏障修護，使肌膚更緊致、光滑，回復年輕健康肌膚。而且產品經臨床實驗證明能夠逆轉皮膚衰老跡象，減淡皺紋和色素沉澱，再現活力肌膚！

母親節禮物2023推介13. VONMIE美胸塑身按摩儀 HK$1,999（品牌提供）

母親節禮物2023推介13. VONMIE美胸塑身按摩儀 HK$1,999

家用美容儀也是近年熱門禮物之一，可隨時歡迎地使用。VONMIE的美胸塑身按摩儀具3種按摩模式和5種強度選擇，而且按摩儀是全身都適用，有六大功效，分別是疏通乳腺、加速燃脂、深層肌肉運動、緊緻線條、美胸瘦腿及提臀修腰，讓媽媽輕鬆保持最佳狀態。

母親節禮物2023推介14. DAISY PARADISE 限量版香氛 HK$825、HK$750、HK$750（品牌提供）

母親節禮物2023推介14. DAISY PARADISE 限量版香氛 HK$825、HK$750、HK$750

Marc Jacobs 的香水向來精緻，特別是瓶身的花型設計，花花裝飾的瓶身就像花瓶一樣，在母親節這天不用送花束，或考慮送這款可愛且實用的「小花瓶」，也是不錯的禮物！品牌最新推出限量版香氛為經典DAISY 香氣注入今季新詮釋，三款香氛各自呈現獨特的粉紅與紫花香調，令人聯想和煦陽光照耀大地的舒暢暖意。

母親節禮物2023推介15. CIRCA 海洋之歌套裝 HK$579（品牌提供）

母親節禮物2023推介15. CIRCA 海洋之歌套裝 HK$579

香薰能為家裡增添溫暖氣息﹐而這套CIRCA海洋之歌套裝，包括了藤枝香薰、洗手液及大豆蠟燭，香味都是品牌熱賣的海洋之歌，是由橙花配上佛手柑，營造出猶如身處夏日海邊的氣氛，非常適合夏季時使用！而且這款母親節系列產品，都是採用了溫馨的粉色包裝，很適合作為母親節禮物！

母親節禮物2023推介16. Shree Eberjey Gisele Modal Printed Long Pajama Set COLOR — Animal Hearts Mocha HK$1,250 （品牌提供）

母親節禮物2023推介16. Shree Eberjey Gisele Modal Printed Long Pajama Set COLOR — Animal Hearts Mocha HK$1,250

送上一套舒適的睡衣或家居服，可以讓媽媽一夜好眠！美國內衣品牌Eberjey的家居服採用柔軟透氣的純棉針織物料製成，配上柔美的設計和色調，最適合富少女心的媽媽！而這款家居服質地柔軟親膚，長時間穿著也十分舒適，絕對是十分貼心的禮物！

母親節禮物2023推介17. La Famille 「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕 HK$548/17cm（品牌提供）

母親節禮物2023推介17. La Famille 「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕 HK$548/17cm

送上一個漂亮又可以一家人共享的母親節蛋糕，定必是最美好的禮物！La Famille今年推出了「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕，以象徵純真和純潔的象牙白色山茶花為主題，電上優雅的紫色蛋糕，和清新的柚子桂花香戚風蛋糕，能為母親節這珍貴時刻添上甜蜜！

▼▼▼【按圖看】更多母親節禮物2023推介｜包括GIVENCHY眼霜、Caudalie面部護理療程、Chloé太陽眼鏡、Jurlique玫瑰面膜、 Floroma雙層抽屜香水花盒等，都是非常貼心的禮物！【按圖看】▼▼▼