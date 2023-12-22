卸妝膏推薦2023｜7款好用卸妝霜！$90日牌米酒香、奶油質地有驚喜

卸妝膏實試分享！2023有哪些好用卸妝膏推薦呢？卸妝清潔是女生們每晚的護膚步驟，卸妝產品類別眾多，究竟應該怎樣挑選？卸妝膏越來越深受女生歡迎，很多人用後評價都是「用過真的回不去！」《01女生》為大家推介以下7款卸妝膏，當中包括ESPA、RMK 等。另外，亦會真人實試5款卸妝膏，立即看看記者的用後感，揀選適合妳的產品吧！



記者拆解4大卸妝產品類別 卸妝油、卸妝膏哪種最適合自己膚質？

卸妝膏結合了不同卸妝品的優點，清潔力比卸妝水高，質地亦比卸妝油更為清爽！膏狀質地在接觸到肌膚後會因為體溫而慢慢融化，配合打圈按摩及沾水乳化就能溫和溶解彩妝，不會對肌膚造成磨擦損害，降低對肌膚的負擔，乾性、中性及敏感肌等各種膚質都適合使用！

卸妝膏推薦2023！7款好用高質卸妝膏

卸妝膏推薦2023｜ESPA 滋養潔顏膏50g (HK$765)

含有舒緩的玫瑰天竺葵和軟化肌膚的蜂蠟，讓肌膚感覺柔軟舒適。大馬士革玫瑰也有助於調理和緊緻肌膚，讓肌膚倍感潔淨、舒適和柔嫩。

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卸妝膏推薦2023｜ESPA 滋養潔顏膏50g (HK$765) (lookfantastic)

卸妝膏推薦2023｜Emma Hardie 辣木卸妝膏100g(HK$456)

這款卸妝膏富含抗氧化劑辣木籽萃取物、野生海茴香和維生素 E，具有平衡、保濕和淨化功效。建議使用時配合超細纖維布一同使用，可以更有效地解決毛孔堵塞問題。香膏還添加了葡萄籽和甜杏仁油，既能清潔皮膚，又可讓肌膚變得更緊緻、更柔軟。另外，卸妝膏富含橙花、柑橘、茉莉和玫瑰精油，有助舒緩感官。

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卸妝膏推薦2023｜Emma Hardie 辣木卸妝膏100g(HK$456) (lookfantastic)

記者實試5款卸妝霜！「這款」最值得回購

《01女生》記者今次就找來了5款卸妝膏，包括RMK 水潤修護卸妝膏、Banila Co 緻柔卸妝膏、Rosette 5合1亮澤保濕透明肌卸妝膏、CLAYGE 海泥炭黑酵素淨透卸妝膏，以及PDC 酒粕卸妝霜。想知道在眾多卸妝膏產品之中應該怎樣挑選？立即看記者的實試分享吧！

卸妝膏推薦2023｜想知道在眾多卸妝膏產品之中應該怎樣挑選？立即看記者的實試分享吧！（石欣桐 攝）

卸妝膏推薦2023｜Banila Co 緻柔卸妝膏 100ml $78

相信大家對這款 Banila Co 緻柔卸妝膏都並不陌生，因為平日在萬寧、莎莎等都不難見到它的蹤影。在實試5款卸妝膏之中，Banila Co 這款價錢最為親民，質感有點像雪糕狀，柔軟且容易推開，清潔力亦尚可接受，可以全面卸除日常淡妝，只是用作卸除防水睫毛膏時就要花多一點心機，而且會有少許澀眼情況出現。

另外，Banila Co 緻柔卸妝膏蘊含甜茶葉、光滑金虎尾果等提取物，具有保濕滋潤功效，卸妝後亦感受到清爽不膩、不繃緊，性質溫和。卸妝膏具淡淡自然花香，令卸妝過程感到放鬆療癒，加上價錢親民，值得回購！

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卸妝膏推薦2023｜Banila Co 緻柔卸妝膏 100ml $78（石欣桐 攝）

卸妝膏推薦2023｜Rosette 5合1亮澤保濕透明肌卸妝膏 90g $148

Rosette的5合1亮澤保濕透明肌卸妝膏，質地同樣軟身，但跟上述的Banila Co緻柔卸妝膏相比之下，Rosette的這款因產品蘊含健康油的關係，油性微微偏重，但或許因為這樣，用作卸除防水妝容時，清潔效果顯然是Rosette卸妝膏較佳。

把卸妝膏塗在臉上後輕輕打圈按摩，明顯見到臉上彩妝、油脂及污垢會自動浮上面，再用清水清洗後，便能徹底卸除彩妝，亦能有效清除毛孔污垢，卸妝後亦感覺到臉部肌膚清爽滋潤滑。加上Rosette卸妝膏成分天然，擁有敏感肌的筆者也推介大家放心使用！

卸妝膏推薦2023｜Rosette 5合1亮澤保濕透明肌卸妝膏 90g $148（陳葦慈 攝）

卸妝膏推薦2023｜RMK 水潤修護卸妝膏 100g $270

RMK水潤修護卸妝膏質地比上述2款更加軟身，非常容易推開，清甜的玫瑰花香充滿療癒感。在5款卸妝膏之中，筆者認為RMK的水潤修護卸妝膏油性最重，產品成分含有甜杏仁油、夏威夷果仁油，更配合了乳木果油、芒果籽油及西印度櫻桃精華等美容成分。

清潔力高，防水濃妝也能輕鬆徹底地卸除，用後亦感到相當滋潤，在極度乾燥的肌膚狀態下使用，有助迅速為肌膚帶來滋潤鎖水功效，秋冬也十分推介使用！不過油性肌膚或在夏天濕熱天氣下使用，擔心會引致痘痘問題，所以就不太建議了！

卸妝膏推薦2023｜RMK 水潤修護卸妝膏 100g $270（石欣桐 攝）

卸妝膏推薦2023｜CLAYGE 海泥炭黑酵素淨透卸妝膏 95g $138

CLAYGE 海泥炭黑酵素淨透卸妝膏的質地偏向硬身，沒有上述卸妝膏般容易推開，不過卸妝膏就能深入毛孔，徹底清潔黑頭污垢，用後發現毛孔頓時變得更加緊緻，黑頭情況亦有即時明顯改善！

CLAYGE 海泥炭黑酵素淨透卸妝膏呈灰黑色，有點難看到臉部彩妝能否徹底溶化，加上防水眼妝也似乎有點難徹底卸除，但用於卸除日常防曬及淡妝，以及主要希望深層清潔毛孔入士還是建議使用的！

卸妝膏推薦2023｜CLAYGE 海泥炭黑酵素淨透卸妝膏 95g $138（石欣桐 攝）

卸妝膏推薦2023｜PDC酒粕卸妝霜 170g $89.9

PDC 酒粕卸妝霜在香港很少見到，筆者有一日逛Donki時見到，看見混合了酒粕精華這麼特別，加上價錢適宜，就決定買來一試，怎料產品令筆者相當驚喜，簡直是一試便愛上！首先是卸妝霜軟綿綿的奶油質地，已經是療癒體驗的開始，塗上臉後雖然沒有以上膏狀質地的易推開，但加水乳化及打圈按摩後，同樣能明顯看到彩妝、污垢浮上來，再用清水清洗後，清潔力及卸妝效果極佳！

卸妝霜帶有米酒香味，聞下去感到非常療癒！產品蘊含的酒糟提取物有助洗掉含有黑色素的死皮細胞，並能令肌膚回復水潤透亮，用後也感到水潤不繃緊，毛孔略變緊緻，膚色亦稍為提亮了一點。無論是香氣、質地、清潔力還是價錢，PDC這款酒粕卸妝霜都令筆者充滿驚喜，推介大家一試，產品也絕對會列在筆者空瓶及回購推薦清單之中！

卸妝膏推薦2023｜PDC酒粕卸妝霜 170g $89.9（石欣桐 攝）

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