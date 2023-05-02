防曬推薦2023｜$69.9消委會5星產品！17大防曬 ANESSA、ALLIE高效

防曬推薦2023必買17大好用防曬，消委會6款最高評分的曬推薦公開！一年四季都需要做好防曬措施，尤其是在紫外線高的夏季！然而面對五花八門的防曬產品，真的會無從下手，這次就為大家集合了多款好用又成分溫和的防曬產品，其中6款更是在消委會測試中獲5星最高評分的防曬推薦，包括：Nivea、Bioderma、Vichy等品牌的高效防曬產品。還在猶豫買哪一款防曬乳的話，不妨參考以下推薦，為今日夏日做好準備！



防曬推薦1. 消委會5星評分：Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 HK$184.5（Sebamed）

防曬推薦1. 消委會5星評分：Sebamed 防曬潤膚露 SPF50 HK$184.5

時常需要長時間露曬陽光下或喜歡戶外活動的女生可選擇這款！Sebamed的防曬潤膚露採用防水配方含高度雙重防曬成分及維他命E，阻止UVA及UVB紫外線對皮膚的傷害，以及含維他命原B5可以促進曬後肌膚更生，保持肌膚幼嫩。產品適合所有膚質，敏感皮膚亦可適用。

購買方法：屈臣氏網店

防曬推薦2. 消委會5星評分：Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ HK$129（Cancer Council）

防曬推薦2. 消委會5星評分：Cancer Council 敏感型防曬霜SPF50+ HK$129

澳洲防癌協會推出的敏感型防曬霜，採用低敏配方共經皮膚科醫生驗證，獲澳洲TGA藥物管理局嚴格註冊監定，質素及功效符合澳洲防曬質量標準，並且是獲香港消委會5星評分的防曬產品！產品使用長效防水配方，質地輕盈易推，不會留下白色殘留物，且產品具備非常高的紫外線防護功效，有助於防止明顯的老化跡象！

購買方法：屈臣氏網店

防曬推薦3. 消委會5星評分：Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$69.9（Nivea）

防曬推薦3. 消委會5星評分：Nivea 涼感高效防曬乳液 75ml HK$69.9

夏日冰涼推薦！Nivea的冰感防曬乳液採用了獨特薄荷涼爽配方，達到防曬同時降低肌膚表面溫度，用後清新舒服！而且產品不會因流汗﹑玩水降低防曬放果，適合長時間戶外活動使用！防曬乳液質地輕薄易吸收，配方更添加高效維他命E，能有效抵禦日曬後肌膚乾燥﹑缺水問題，肌膚保持光滑有彈性。

購買方法：屈臣氏網店

防曬推薦4. 消委會5星評分：CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520（CHANEL）

防曬推薦4. 消委會5星評分：CHANEL UV ESSENTIEL美白防曬啫喱乳霜 30ml SPF 50/PA +++ HK$520

CHANEL的美白防曬啫喱乳霜質感是獨特的啫喱乳霜，塗上臉會有啫喱的輕盈和乳霜的柔軟舒適，產品配方具備SPF50防曬功效，不僅能阻截所有有害的紫外線，包括長波長及短波長的UVA、UVB及室內光線，同時能抵禦污染物及氧化，防止提早出現光老化的現象。

防曬推薦5. 消委會5星評分：Vichy 清爽水潤防曬日霜 40ml HK$215（Vichy）

防曬推薦5. 消委會5星評分：Vichy 清爽水潤防曬日霜 40ml HK$215

Vichy的水潤防曬日霜質感清爽不黏膩，而且能有效全天候保護肌膚不受紫外線侵害，產品配方含黃苓萃取精華、維他命E及其他抗氧化成分，讓肌膚不受紫外線傷害，同時有助防止色斑的形成。此外防曬日霜成分中更加入了甘油，能讓肌膚時刻保持水潤。

防曬推薦6. 消委會5星評分：Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220（Bioderma）

防曬推薦6. 消委會5星評分：Bioderma 高效輕爽防曬乳液 40ml HK$220

Bioderma的高效輕爽防曬乳液質地水潤輕盈，配合獨有3重粉狀粒子配方，用後觸感清爽啞緻、不黏膩，且集物理及化學性防曬優點於一身，能吸收、反射、散射UVA及UVB，適合任何皮膚，尤其是混合性至油性肌膚及敏弱肌膚。產品更結合了CELLULAR BioPROTECTION™專利配方，能保護及預防肌膚提早老化。

防曬推薦7. ANESSA 極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml HK$209（ANESSA）

防曬推薦7. ANESSA 極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml HK$209

ANESSA的極防水輕爽低敏UV乳液質感輕盈易推、不泛白，採用品牌獨創的「Sun Dual CareTM」 濾光活膚科研，可高效阻截UVA及UVB，防曬功效佳！而且產品蘊含50%的養膚精華，能將陽光中有益的光譜濾化成美肌能量，有助減淡細紋乾紋、提升肌膚彈性、重塑緊緻飽滿肌，是一款防曬同時護膚的產品！

購買方法：屈臣氏網店｜Zalora

防曬推薦8. Caudalie 葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50+ 40ml HK$210（Caudalie）

防曬推薦8. Caudalie 葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳 SPF50+ 40ml HK$210

夏天經常到海灘玩的話，可以選Caudalie的葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳，產品是由獨家抗氧防禦專利成分及「海洋友善」防曬濾光系統糅合而成，防曬系數達SPF50+及PA++++，高效防曬，讓大家在放心陽光下玩樂同時對海洋環境更友善。而且採用低敏天然配方，質感輕盈透薄、不泛白，是敏感肌也能使用的防曬產品。

防曬推薦9. Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 30ml HK$325 （Kiehl’s）

防曬推薦9. Kiehl’s 醫學全效抗污染輕柔防曬乳 SPF50 PA++++ 30ml HK$325

Kiehl’s的醫學全效抗污染輕柔防曬乳能同時達到阻隔UV、污染微粒及光老化，在全面高效的防曬，同時有效預防早期的老化痕跡和黑色素形成，以及為肌膚抵禦空氣中的污染微粒侵害。

防曬推薦10. GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450（GIVENCHY）

防曬推薦10. GIVENCHY 光彩煥膚防曬棒 SPF50+ PA++++ 11g HK$450

補防曬、補妝首選！GIVENCHY的光彩煥膚防曬棒採用固體質地，更方便攜帶隨時補防曬，同時防外漏，配上夢幻粉白大理石花紋，兼具顏值與實用性！防曬棒配方結合了維他命C和粉紅胡椒提取物，可提升肌膚光澤和幼滑度，產品質地幼滑，塗抹後迅速融入肌膚，虚化面部瑕疵，時刻展現出肌膚健康光澤。

防曬推薦11. PURE MELLOW 每日美顏靚靚防曬乳 SPF 50+ PA++++ 50g $79（PURE MELLOW）

防曬推薦11. PURE MELLOW 每日美顏靚靚防曬乳 SPF 50+ PA++++ 50g $79

Pure Mellow的每日美顏靚靚防曬乳採用物理防曬，不會留白色殘餘物，產品含有熊果葉提取物及二氧化鈦，成分自然滲透皮膚，有效皮膚質感，同時有效保護敏感肌膚免受紫外線傷害。

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