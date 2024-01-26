護膚油推薦2024｜20大好用護膚油：低成本高效嫩膚、凱特王妃大愛

眾所周知，不少女星都擁有皮膚嫩滑無瑕，要打造零瑕白滑肌的秘訣到底是什麼呢？其實已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮曾於個人社交平台分享獨門護膚心得，她表示自己一直以「以油養膚」大法來維持皮膚屏障功能，當中她亦非常大方兼且詳細地介紹了護膚手法。另外《01女生》亦為大家精選了多款好用護膚油，有興趣的女生別錯過以下推介！



賭王千金何超蓮零瑕白滑肌全靠「以油養膚」 10+好用護膚油推介

護膚油推薦2024｜ VOTARY Super Seed Facial Oil 50ml

由化妝師Charlotte Semler及Arabella Preston 共同創立的英國品牌 Votary，主打天然植物油，能夠深層滋潤及保濕，不黏膩亦不會與化妝品打架，無論作為妝前護理或晚間護理亦同樣出色。這款護膚油更含有21種 Super Seed成份，齊集保濕、抗老、抗炎及抗敏於一身，特別適合敏感肌、初老女生使用。

大家想感受VOTARY 的功效，除了可以居家護理外，亦可以到ASAYA 體會以VOTARY 開啟一場療治身心的護理。

護膚油推薦2024｜ VOTARY Super Seed Facial Oil 50ml（VOTARY）

護膚油推薦2024｜ DR. BARBARA STURM V DROPS 50ml

Dr. Barbara Sturm 這個品牌可謂紅遍全球，連荷里活明星都有使用。Dr. Barbara Sturm原本是名德國骨科醫生，後來將治療法應用於美容上，更成為當紅美容醫生，主打雙鏈透明質酸等補濕成份，為皮膚提供高效修護與保濕。而這款V DROPS，以益生菌、透明質酸、植物提取物等成份，能夠加強皮膚屏障、舒緩不適過敏。

護膚油推薦2024｜ DR. BARBARA STURM V DROPS 50ml（DR. BARBARA STURM）

護膚油推薦2024｜ Bella Marie France 22 Booster Oil 15ml HK$1200

想在家中亦感受到美容院的護膚體驗？不妨入手由一站式美容塑身中心BMF（Bella Marie France）所設計的22 Booster Oil ，護膚油由草本植物脂質成分而成，能夠鞏固肌膚屏障、加強皮膚保濕以及鎖水能力，回復年輕細嫩肌膚的狀態。

護膚油推薦2024｜ Bella Marie France 22 Booster Oil 15ml HK$1200（Bella Marie France）

護膚油推薦2024｜ Clarins 賦活雙精華 Double Serum 50ml HK$970

「以油養膚」這個大熱護膚法，愛美的女生應該都有聽聞過，若果一直想嘗試的女生更不能錯過Clarins這支皇牌產品賦活雙精華 Double Serum，加上新春雙龍包裝，雅致高貴。

Double Serum以「水+油」的黃金配方，揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，能夠極致發揮細胞修護功效。再配上療癒香氣，令整個護膚過程更享受。

護膚油推薦2024｜ Clarins 賦活雙精華 Double Serum 50ml HK$970（Clarins）

護膚油推薦2024｜ L'Occitane Almod Supple Skin Oil 100ml HK$420

女生最怕水腫、皮膚鬆弛的情況，而早晚按摩則可以改變情況，有助緊緻肌膚，令肌膚變得更光滑。L'Occitane這款齊備杏仁油及亞麻薺籽油的護膚油，富含Omega 3 及6，保濕效果顯著，令全身上下都維持年輕緊緻！

護膚油推薦2024｜ L'Occitane Almod Supple Skin Oil 100ml HK$420（ L'Occitane）

護膚油推薦2024｜ Dr.Wu 角鯊潤澤修復精華油15ml HK$290

冬日之際，當然需要能夠迅速滲透肌膚的精華油，而角鯊烯油的成份較單純，十分適合初次嘗試精華油的女生！這支Dr.Wu 角鯊潤澤修復精華油，成份天然、不容易致痘，更曾進行一周實測，用家證實能夠令41條眼下細紋變成11條，可謂冬日修護之選！

護膚油推薦2024｜ Dr.Wu 角鯊潤澤修復精華油15ml HK$290（Dr.Wu）

護膚油推薦2024｜Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 100ml HK$300

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然高效抗老，乘著秋冬之際，品牌再將皇牌成份：99%天然葡萄籽加入精華油當中，推出1瓶多效的全新葡萄籽香氛潤膚護理油護理油。這款純素成分的活性精華油，可以用於身體、頭髮及頸部位置，能夠滋養皮膚同時抗衰老、緊緻去紋！

護膚油推薦2024｜Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 100ml HK$300（Caudalie）

護膚油推薦2024｜ KIEHL'S 深夜奇蹟修復精華露 30ml HK$490

若然你經常捱夜，皮膚暗沉又乾燥，這款KIEHL'S 深夜奇蹟修復精華露能夠助你一臂，以天然成分為晚間自我修復提供養份，瞬間深入肌底層修復、重整肌膚，加強肌膚自我防禦功能，翌日早上肌膚就會感覺煥然一新！

護膚油推薦2024｜KIEHL'S 深夜奇蹟修復精華露 30ml HK$490（KIEHL'S）

護膚油推薦2024｜Neogence角鯊烷潤澤輕感精華油 30ml HK$488

油性肌膚其實都可以以油護膚，只需要用上較輕盈的美容油，就不怕對於皮膚過重負擔！這款Neogence角鯊烷潤澤輕感精華油，在Cosme 2023「精華油」網友推薦排行中位於高榜，質地輕爽、好推，能夠協助後助護膚品更有效的滲入肌底層，打造水潤嫩滑的健康肌膚！

護膚油推薦2024｜Neogence角鯊烷潤澤輕感精華油 30ml HK$488（Neogence）

護膚油推薦2024｜MZ SKIN 全新煥活抗氧化護膚油 (Reviving Antioxidant Facial) 15ml

皮膚乾燥加上敏感紅腫，令人辛酸又無耐，用上護膚油則可以加強皮膚屏障、保濕同時抗敏。這款MZ SKIN，全新煥活抗氧化面部精油，內含多種功能強大的天然成分：Omega 9 、廣藿香、植物大麻素複合物等，可謂日常護膚、急救的好幫手。

護膚油推薦2024｜ MZ SKIN 全新煥活抗氧化護膚油 (Reviving Antioxidant Facial) 15ml（MZ SKIN ）

護膚油推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE L'EXTRAIT DE NUIT

CHANEL這款護膚油一直都居位於cosme排行榜上，可見其受歡迎的程度。這款護膚油是CHANEL奢華極萃系列中五月梵尼蘭與珍貴精油純度最高的一款精華，當中加入了「喜馬拉雅朱玉雪當藥」成分，滋養效果雙倍加乘。

護膚油推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE L'EXTRAIT DE NUIT （品牌提供）

護膚油推薦2024｜Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil

Drunk Elephant這款護膚油富含抗氧化成分能滋養並調理肌膚，不少人用家使用了都大讚迅速吸收絕無厚重感，而且有效淡化細紋！官方教學指使用2-3滴，均勻塗抹於臉部、頸部、胸口、雙手、指緣、後臂或任何需要加強保濕的位置，即使令肌膚保水平衡並散發健康光采。

護膚油推薦2024｜ Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil （品牌提供）

護膚油推薦2024｜ YSL Or Rouge L'Huile 金緻奢華賦活精華油

YSL這款護膚油富含極效抗老逆齡力融萃五大「頂級奢華植萃精油」，而且注入「深海紅藻修護精萃」，使用後瞬間重現完美肌膚。官方亦有評估指出部分用家使用四星期後，肌膚得到改善及看來更飽滿具彈性。

護膚油推薦2024｜YSL Or Rouge L'Huile 金緻奢華賦活精華油 （品牌提供）

護膚油推薦2024｜Elemis Pro-Collagen Marine Oil

或許有些女生一聽到把油塗在皮膚上，都擔心會很難推開。但Elemis這款護膚油絕無這個問題，其質地相當輕盈零厚重感，萃取了海扇藻、小綠球藻精華及優質白罌粟籽油、阿比西尼亞油，有效達至修復及抗氧化能力。

護膚油推薦2024｜ Elemis Pro-Collagen Marine Oil （品牌提供）

護膚油推薦2024｜ CLARINS Face Treatment Oil Blue Orchid

購買方法：01網購

CLARINS這款護膚油是以100%純植物萃取調配，專為缺水性肌膚研製，有效調理膚質及煥活肌膚，恢復缺水肌膚回復光澤明亮。

護膚油推薦2024｜CLARINS Face Treatment Oil Blue Orchid （品牌提供）

護膚油推薦2024｜Bio-Oil Skincare Oil

購買方法：01網購

Bio-Oil這款經典護膚油富含維生素A、E，有效改善疤痕，妊娠紋之外觀及不均勻膚色的問題。平日大家可混合日常的面霜一同使用，這樣一整天皮膚都不會感到缺水。

護膚油推薦2024｜ Bio-Oil Skincare Oil （品牌提供）

護膚油推薦2024｜ Bobbi Brown EXTRA FACE OIL

Bobbi Brown EXTRA FACE OIL內含芝麻油、甜杏仁油、橄欖油和荷荷巴油，有助滋養和舒緩乾燥肌膚，且迅速被吸收，軟化及調理肌膚。

護膚油推薦2024｜ Bobbi Brown EXTRA FACE OIL （品牌提供）

護膚油推薦2024｜ Jurlique Rare Rose Face Oil

Jurlique這款護膚油採用了創新的CO2 萃取技術，更加入6種天然植物精華油，包括白茫花籽油、橄欖油、可可巴油、野大豆油、蓖麻油及角鯊烷，有效即時柔軟肌膚，為肌膚提供卓越的保濕效果。

護膚油推薦2024｜Jurlique Rare Rose Face Oil （品牌提供）

護膚油推薦2024｜BEUTI SKINCARE Beauty Sleep Elixir

英國的凱特王妃都愛使用護膚油，據指凱特王妃深愛使用護膚油，她當年更曾把愛用的護膚油推薦並贈予給梅根使用，而梅根使用後也同樣愛上，難怪深得王妃歡心！自凱特王妃也使用它的消息傳開後，這款產品即被瘋搶，更一度斷貨。

護膚油推介｜BEUTI SKINCARE Beauty Sleep Elixir £47（約HK$464）（品牌提供）

護膚油推薦2024｜Byredo Bregenzerwald Body Oil

Byredo 這款Bregenzerwald Body Oil 含富有抗氧化精華的植物油，加上杏仁核和草地荏苒籽，在滋潤乾燥的皮膚上亦能呈現持久健康的光澤感。沐浴後，將香氛油均衡塗抹在濕潤的肌膚上，配合按摩，皮膚就會變得絲滑柔軟。