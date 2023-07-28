氣墊粉底推薦2023｜15款口碑好氣墊粉底推薦！新手30秒完妝必備

2023氣墊粉底推薦15大必買！近年氣墊粉底成為女生底妝產品的首選，氣墊粉底比起粉底液更方便快捷。不論是上班一族還是化妝新手，都總有一款是適用。不過皮膚油分會根據天氣而有所變化，所以在選擇氣墊粉底都要「做足功課」！「01女生」記者分享15款熱門而不踩雷的氣墊粉底，有興趣的女生別錯過以下氣墊粉底推介！



粉底液推薦2023｜10款好用專櫃粉底液比拼！持妝24小時零浮粉必買

15大氣墊粉底推薦2023！抵擋香港潮濕天氣 確保妝容完美

氣墊粉底推薦2023｜1. CHANEL ULTRA LE TEINT 持久啞緻氣墊粉底

CHANEL這款持久啞緻氣墊粉底主打無瑕明亮啞緻妝效，集保濕、防水和防汗於一身的配方能抵擋香港炎熱及潮濕天氣，確保妝容時刻完美無瑕。

氣墊粉底推薦2023｜1. CHANEL ULTRA LE TEINT 持久啞緻氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜2. YSL 昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底

購買方法：Lanecrawford ($665）

氣墊粉底結合粉底液及粉餅優點，YSL最新推出的氣墊粉底全新配方蘊含茉莉花粹取、具有強大抗氧化保護和保濕效能，加上具控油光功效的Neo Skin Powder，有效做到均勻膚色及略帶光澤感。即使炎炎夏日，上妝亦清爽不黏笠，故此夏天使用完全無負擔。

氣墊粉底推薦2023｜2. YSL 昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜3. Valentino GO-CUSHION 高訂輕透氣墊粉底

購買方法：Selfridges（HK$560）

Valentino這款氣墊粉底最特別之處是粉撲有兩個角和一個平坦部分，容易塗抹臉部微細的位置，有效地呈現更完美妝效。另外，其質感輕盈可塑造容光煥發的半啞緻妝效。

氣墊粉底推薦2023｜3. 全新限量版PINK PP螢光粉紅 GO-CUSHION高訂輕透氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜4. MY ARMANI TO GO CUSHION絲光輕透氣墊修護粉底

購買方法：Selfridges (case)（HK$225）｜Selfridges (Cushion foundation refill)（HK$405）｜Lanecrawford ($365）

ARMANI的氣墊粉底都毋須多介紹，其好用的程度簡直人人皆知！這款氣墊粉底不論是上妝或是補妝都同樣照顧到，取粉快速且均勻，同時做到遮瑕兼長達18小時保濕的功效。

氣墊粉底推薦2023｜5. Clé de Peau RADIANT CUSHION FOUNDATION DEWY 鑽光水凝瑰漾氣墊粉底

這款是Clé de Peau全新鑽光水漾滋潤氣墊粉底，貫注源源不絕的水分，打造晨露般清新朝氣的妝容。​蘊含極其稀有自保加利亞的大馬士革玫瑰，賦予水漾煥光妝感。

氣墊粉底推薦2023｜5. Clé de Peau RADIANT CUSHION FOUNDATION DEWY 鑽光水凝瑰漾氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜6. TIRTIR MASK FIT RED CUSHION

在日本爆紅的TIRTIR氣墊，連日本美容雜誌《LDK the beauty》都力推。TIRTIR氣墊主打持妝72小時，亦做到細膩光澤的妝感，當中富含豐富的營養有助維持肌膚的彈性。儘管在炎炎夏日的天氣下，都不會出現浮粉脫妝的情況。

氣墊粉底推薦2023｜6. TIRTIR MASK FIT RED CUSHION （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜7. LANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR AIRMESH CUSHION FOUNDATION

購買方法：Lanecrawford($575）

LANCÔME這款氣墊粉底相對較冷門，甚少人分享用後感。但憑入手此氣墊粉底的用家都對其讚口不絕，質感輕盈透薄，亦不失遮瑕力。即使帶妝一整天都不會出現暗沉及浮粉的情況，適合所有膚質人士。

氣墊粉底推薦2023｜7. LANCÔME TEINT IDOLE ULTRA WEAR AIRMESH CUSHION FOUNDATION （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜8. NARS 自然亮采持久氣墊粉底氣墊

夏天相信是不少油肌人士的黑星，但NARS這款氣墊粉底絕對適合偏油肌膚的人士，一塗秒變奶油肌。遮瑕力足夠又不會出現「厚粉」面具，上妝後簡單地抹少量的碎粉，帶妝24小時毫無問題。

氣墊粉底推薦2023｜8. NARS 自然亮采持久氣墊粉底氣墊 （官方提供）

粉底推薦2023｜9. CHANTECAILLE Future Skin Cushion Skincare Foundation

購買方法：Strawberrynet（$900）｜Net-A-Porter（$1,230）｜Harrods（$1,103）

想打造「偽素顏」的女生不妨考慮入手CHANTECAILLE這款氣墊粉底，質地輕盈自然，薄薄塗上一層即時氣色變好。若臉上略有瑕疵的話，可以再另上遮瑕膏，但是遮蓋毛孔的效果一流，上妝貼服度十分好。

氣墊粉底推薦2023｜10. LANEIGE 升級版NEO CUSHION LIGHT FIT

LANEIGE過去推出的Neo Cushion 深受韓妹歡迎。今年夏天推出升級版Neo Cushion，採用專利技術2-Step Seamless Technology，加入護養成分 NEO Skin Booster™，即使炎炎夏日都能夠做到抗汗及24小時防脫妝，同時達至妝養合一。

氣墊粉底推薦2023｜10. LANEIGE 升級版NEO CUSHION LIGHT FIT （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜11. &be氣墊粉底

近期日本最火熱的美妝品牌不得不提&be，其由日本星級化妝師河北裕介創立的。品牌不少產品都被日本妹子大讚，而&be氣墊粉底是其中一樣。喜歡自然裸妝感的女生絕不能錯過，上臉帶點微微的光澤感，輕薄且持久力都不錯。

氣墊粉底推薦2023｜11. &be氣墊粉底（IG@andbe_official）

氣墊粉底推薦2023｜12. 雪花秀緻美無瑕氣墊粉底

購買方法：Zalora（HK$288）

雪花秀是韓國人氣國民品牌，變美同時亦不忘護膚。這款氣墊粉底成分溫和，對肌膚零負擔，而且上妝完美修飾膚色不均的問題。即是敏感肌的人士都可以安心使用，也可以為不穩肌膚作為救急之用。

氣墊粉底推薦2023｜12. 雪花秀緻美無瑕氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜13. GUCCI Cushion De Beauté氣墊粉底

Cushion De Beauté氣墊粉底是一款妝感亮澤、呵護肌膚的氣墊粉底，配方具備SPF防曬、抗污染及抗藍光功效。質感輕盈水潤，能與肌膚完美融合，且可層疊加強遮瑕度。

氣墊粉底推薦2023｜13. GUCCI Cushion De Beauté氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜14. Dior 恆久貼肌氣墊粉底

購買方法：Selfridges (HK$435)｜harrods (HK$625)｜Lanecrawford($600）

Dior每次一推出氣墊粉底都會令女生們瘋狂，而這款是Dior採用了全新改良配方，塑造份外亮澤和無比剔透的啞緻妝效，將妝效持久、完美遮瑕，24小時保持著保濕，又能賦予肌膚一整天的清新舒適。

氣墊粉底推薦2023｜14. Dior 恆久貼肌氣墊粉底 （官方提供）

氣墊粉底推薦2023｜ 15. TOM FORD奢金柔光粉氣墊粉底

購買方法：Zalora（HK$964）｜Strawberrynet（HK$742）｜Lanecrawford($1,135）

TOM FORD這款氣墊粉底是糅合創新的彈性體與光線漫射粒子，打造完美煥發亮澤的肌膚表面，有助打造無瑕膚質的粉底配方，可柔和地提亮肌膚，同時自然提升五官輪廓，令肌膚允現透亮光澤。

氣墊粉底推薦2023｜ 15. TOM FORD奢金柔光粉氣墊粉底 （官方提供）

【氣墊粉底推薦 Q&A】