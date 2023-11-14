凹凸洞治療｜拆解凹凸洞成因及類型　6大美容院比較去痘印零瑕疵

【凹凸洞治療｜針清美容院推介】暗瘡凹凸洞怎樣解決？不論男女都深受凹凸洞問題困擾，如果擔心凹凸洞情況會日漸嚴重，就建議及早治療！《01女生》今次為大家介紹5間主打暗瘡凹凸洞治療及針清的美容院，部分更是單次收費，立即看看！



凹凸洞治療｜拆解凹凸洞成因＋類型

導致凹凸洞成因主要是暗瘡發炎後，令皮膚組織受損，傷及真皮層所致。用手擠壓暗瘡或強行刺破暗瘡等，不當的處理暗瘡方法很容易加劇發炎情況，嚴重可致增生性疤痕，即所謂的為「凹凸洞」。

凹凸洞主要分為3大類型，分別是滾動型（Rolling Scars）、車廂型（Boxcar Scars）及冰錐型（Ice Pick Scars）。滾動型看落像被車輪滾過，面積寬而不深，大範圍的話會令面部出現塌陷，這類較容易治療；車廂型一般呈圓形或橢圓形，底部面積比開口處小，洞口邊緣較銳利明顯，這類治療難度屬中等；冰錐型則是凹口最深的一類，開口窄，即使平日靠化妝也難以遮蓋，治療難度亦屬最高。

凹凸洞主要分為3大類型。（monahealingandbeauty＠IG）

學懂分辨不同的凹凸洞類型才能對症下藥，有效改善問題，而凹凸洞形成時間愈久就更難修復，所以緊記要及早處理，《01女生》立即為大家比較5間主打暗瘡凹凸洞治療及針清的美容院吧！

凹凸洞治療＋針清美容院推介1：Vigour By EVRbeauty

Vigour By EVRbeauty 為香港大型「標靶式」凹凸洞處理中心，獨創雞尾酒綜合治療，於旺角朗豪坊，尖沙嘴美麗華和銅鑼灣恆隆中心等中心地段，設立五星級暗瘡凹凸洞管理中心，採用量膚訂制的治療方案，應對客人肌膚問題絕不「一視同仁」地機械式處理。經驗治療師會按客人預期，配合高端皮膚分析儀VISIA®，結合美國P&G公司提供的全球最大型臨床數據庫，以數據支持治療方案，採用不同科技對付凹凸洞問題，清除煩惱根源。

Vigour By EVRbeauty採用Lumenis 最新一代的光子嫩膚Stellar M22，9款ExpertFilter濾波片混合使用，針對皮下不同層面，治療暗瘡根源。當中設有「暗瘡專用」及「血管治療專用」的濾片，能全面針對抑制痤瘡桿菌繁殖、平衡油脂分泌，消褪發炎暗瘡，恢復油水平衡的健康肌膚屏障。針對暗瘡印，它有效減少發炎後微血管增生及擴張問題，有效消褪紅痘印；至於黑色暗瘡印，它則備有「袪除色素專用」濾片，減淡暗瘡發炎後色素沉澱！

獨家蜂巢皮秒 治療凹凸洞

暗瘡發炎後，若真皮層修復得好，但造成色素沉澱和微血管擴張，就是痘印；若傷口太深太嚴重，便增生纖維，而正常組織長不回來，傷口疤痕的纖維組織又把肌膚表皮往下拉扯，便造成表面凹洞。沒有足夠破壞力的療程，或者能量深度不足，便根本解決不到凹凸洞的根源！

VIGOUR 採用頂尖皮秒儀器，提供市面皮秒激光的最高尖峰功率1.8W，配合專利ReFIX超級鏡片，即是俗稱的「蜂巢透鏡」，聚焦能量到皮下2mm深度，將凹凸洞下的疤痕纖維化組織鬆開，重啟膠原蛋白新生程序。先破壞，後重生，針對疤痕、凹凸洞、粗大毛孔治療。

建立肌膚屏障 促進角質層健康

VIGOUR 採用美國FDA、歐盟CE及臨床醫學認證的醫美科技，全方位滿足肌膚的需求，以「回復健康表皮屏障」為重點，終止凹凸洞悄悄潛伏。LUXE BESPOKE FACIAL™尊貴緊膚輪廓面部療程，無針導入自選安瓶精華，尊貴成份配方消除炎症、暗瘡粉刺。配合寧靜面部按摩、極緻保濕護理、超脈衝光子嫩膚，4步療效重重疊加出極緻嫩膚效果。針對凹凸洞及暗瘡肌膚，有利設計出完善的專屬方案，保濕、消炎、控痘、收毛孔、控油等重點，無一遺漏。

Vigour by EVRbeauty分店位址於尖沙咀美麗華、銅鑼灣百德新街及旺角朗豪坊，3地人流之集中點十分方便客人進行lunch-time美肌或平日預約facial。醫美科技日新月異，但Vigour只精選出獲美國FDA認證、歐盟CE或國際臨床認可的頂尖廠商，所有儀器均由廠商頒發指定美容中心認可證書。全店認真落實「不硬銷」理念，專業治療師均經驗豐富、細心有禮，視客人體驗為最高指標，信譽良好，深受一眾年輕客人歡迎。

立即登記新客皮秒優惠$680（原價$2480）：https://www.vigour.com.hk/picolaser

凹凸洞治療＋針清美容院推介2：Mona Healing & Beauty

位於旺角的Mona Healing & Beauty主打人手針清及治療暗瘡凹凸洞，主理人Mona具有25年美容經驗，更曾多次遠赴台灣拜師學習人手針清。Mona Healing & Beauty奉行單次收費不硬銷，讓顧客可以安心享用美容服務。

Mona Healing & Beauty是少數的小型美容院有齊4大治療暗瘡凹凸洞的專業儀器，包括分段式co2激光、Pico蜂巢、Viva熱能氣化及rf膠原修復針，希望透過混合不同儀器，針對客人皮膚狀況做到最佳的治療效果！除此之外，他們亦對凹凸洞有深入研究，在社交平台上不吝嗇地作出有關凹凸洞的專業分析，幫助客人了解自身皮膚狀況，對症下藥！

詳情可按︰Mona Healing & Beauty人手針清＋凹凸洞治療獲好評有效

Mona Healing & Beauty 主理人Mona具有25年美容經驗，更曾多次遠赴台灣拜師學習人手針清。（Mona Healing & Beauty 提供）

位於旺角的Mona Healing & Beauty主打人手針清及治療暗瘡凹凸洞。（Mona Healing & Beauty 提供）

滾動型治療方案（Mona Healing & Beauty 提供）

車廂型治療方案（Mona Healing & Beauty 提供）

冰錐型治療方案（Mona Healing & Beauty 提供）

凹凸洞治療＋針清美容院推介3：青草地Pro Care Centre:

青草地Pro Care Centre的創辦人Meg，擁有累積30年的專業針清經驗，憑藉優秀的手勢技術，已成功幫助不同類型的客戶解決暗瘡凹凸洞的困擾。

創辦人Meg深明受皮膚問題困擾客戶的心情，亦不認同只著重銷售成績的公司，因此Meg一直本著以誠待客的精神，堅守不靠Hard Sell、不靠吹噓，只以專業的技術和方法經營青草地Pro Care Centre，而且更以優良技術傳承下去，她親自嚴格培訓每一位的治療師的操作細節，務求令每位客戶得到更快，更精準的效果。

效能凹凸洞 + 女王修復treatment ( 由青草地Pro Care Centre 提供 )

終極效能凹凸洞 ＋ 女王修復treatment ( 由青草地Pro Care Centre 提供 )

始祖級女王針清- 深層油脂粒治療 ( 由青草地Pro Care Centre 提供 )

效能凹凸洞治療 ( 由青草地Pro Care Centre 提供 )

除了針清, 青草地Pro Care Centre 更引入國際頂尖儀器:Vivace第二代白金膠原修復槍，Inlight真空光，DH HIFU，EU HIFU均以美國FDA KFDA CE國際認證儀器為客戶提供服務，利用不同技術優勢，務求幫助客戶全方位改善膚質，修復凹凸洞，重拾年輕自信。今年更獲香港01頒發【卓越針清暗瘡凹凸洞治療中心大獎】。

榮獲香港01頒發【卓越針清暗瘡凹凸洞治療中心大獎】( 由青草地Pro Care Centre 提供 )

詳情可按：凹凸洞 |針清 實測無痛針清、擊退凹凸洞！膠原修復槍回復無瑕肌

凹凸洞治療＋針清美容院推介4：msbeauty

位於尖沙咀的msbeauty除了主打暗瘡凹凸洞治療外，還有提供暖宮養胸護理及纖體按摩護理服務，為女生們提供多元護理療程，解決各種需要！如果擔心療程太多不知怎樣選擇，msbeauty就會細心了解客人的肌膚狀況及需要，為你提供最合適的療程方案。

皇牌療程Einxel Plus膠原修復槍，採用非侵入性的熱能脈衝模式​，在短時間內將能量輸送到皮膚內細胞​，而且設有0.4mm-4.0mm獨特針​，照顧不同皮膚層的需要，以不同的針長在皮下層發放能量，激活膠原自生​、令肌膚更具彈性、提升緊緻度，以及改善最困擾的凹凸洞及痘印問題！​

凹凸洞治療＋針清美容院推介：msbeauty（msbeauty.ltd@IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介5：Namboo Beauty

Namboo Beauty是位於荔枝角的一間皮膚管理中心，秉承「以客為本」的宗旨，提供全面客製化美容服務，美容師會因應客人的實際皮膚問題而調節儀器能量，並為顧客提供舒適且私隱度高的環境。

獨家的第二代微針射頻療程結合了微針及RF射頻兩大技術優點，幫助持續激活膠原再生、緊緻及提升肌膚彈性、收細毛孔並撫平凹凸洞。療程首次試用價為$2,980，單次價錢$3,480。Namboo Beauty所有療程均是明碼實價，絕無隱藏收費、不硬銷！

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Namboo Beauty（namboo.beauty＠IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Namboo Beauty 第二代微針射頻療程（namboo.beauty＠IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介6：Mini House

Mini House是位於新蒲崗的一家優質美容小店，美容師擁有10年美容經驗，為顧客提供1對1細心服務，定制最適合客人的美容療程，療程後更會跟進效果，亦會免費提供皮膚分析及實用家居護理建議，讓客人平日也能自行保養肌膚，真正徹底改善肌膚問題。

Mini House提供的微針療法利用電動微針進行高效成份引導，將針對性的零菌精華成份帶入肌膚各層，改善肌膚狀態，有效地提升皮膚彈性、減淡皺紋、改善毛孔粗大、色斑及撫平凹凸洞及暗瘡印。

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Mini House（minihousehk＠IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Mini House 微針療法（minihousehk＠IG）