私處護理｜妹妹保養6大注意　脫毛前後該怎做、須用專屬清潔品？

當氣溫升高，不只臉部肌膚燥熱難耐，相對敏感脆弱的私密處也頻頻亮紅燈！



現代女性對於自身私密處的健康越來越敏銳，當出現搔癢、異常分泌物，甚至尷尬氣味時，除了會尋求醫生諮詢，更會於日常搭配專用「私密處清潔、保養產品」，但對於妹妹的健康呵護，妳都有做確實嗎？日常習慣又忽略了哪些？德國專業美容品牌Dr. Barbara Sturm這次便為女性精闢解答：6大正確觀念！

私處保養6大注意事項！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

1. 為甚麼不能用沐浴乳洗妹妹？

妳仍為了省時便利，而使用沐浴乳清潔私密處嗎？親愛的快快改掉這個習慣吧～由於私密處外部肌膚，主要由黏膜組織、以及皮脂層較薄的皮膚組成，且越靠近內側肌膚越脆弱，尤其陰道處佈滿黏膜肌膚，相較於其他部位更加敏感，若使用一般清潔品清潔，很可能破壞私密處油水平衡、好菌循環，千萬要當心。

2. 日常穩定pH值悶癢、臭味不纏身

是否也時常出現悶癢、異物分泌等私密處困擾呢？這都是因為妳的妹妹酸鹼值不穩定了～專家強調，正常內陰部維持在pH值3.8-4.5；外陰部則是pH值4-5，因此最佳的pH值建議穩定在pH值4-5之間，並且切勿過度清潔，生理期時也應當頻繁更換衛生棉，才不會打亂陰道環境pH值，導致發炎、搔癢反覆復發問題。

同場加映：陰道鬆弛跟性愛頻率無關！私密處不緊緻的5大原因 1動作可改善（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

3. 除毛前後更要加強呵護

為了維持私密處的清爽度，減少生理期的悶黏不適，甚至為追求性生活的愉悅，現代女性更有半數以上有著除毛的習慣。不過不論是自己居家除毛，又或者雷射美容，當肌膚少了毛髮覆蓋、保護，再加上除毛過程的刺激，不免會引發私密肌膚乾澀、暗沉、敏弱易刺激，這時搭配專用的清潔產品便更為重要，能精準加強肌膚補水、減少暗沉，也能使妹妹膚觸更細緻。

4. 孕婦媽媽保養要加倍

除了有著除毛習慣的女性要加強私密肌膚的養護之外，孕期媽媽們也不能忽略私密肌膚的呵護！孕婦在生產前中後，由於賀爾蒙變化，私密處分泌物可能變多、出現異味、色素沉澱，這時便很容易引發細菌滋生、感染風險，沐浴時不僅要加強私密處保養，更要選擇溫和的專用清潔品。

同場加映：去角質｜背脊多粒粒、痘印怎解決？4款Body Lotion有效煥膚CP值高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

5. 清潔產品怎麼挑選

那麼私密處清潔品、保養又該怎麼挑選呢？私密肌膚不同於臉部，不會立即感受到「保濕、潤澤、去除味道」的感覺，但也別驚慌～專家提醒：私密清潔用起來毫無刺激感、無味道，才是真正的安全！挑選溫和、天然、低敏感性的品項，讓保養變成習慣，長時間下來才能養出健康細嫩的肌膚。

6. 日常保養避免暗沉

當然了，不光依賴清潔與保養，日常生活習慣也要相輔相成！私密處會因為年紀增長而膠原蛋白流失，更會因為賀爾蒙變化、身穿緊身褲、久坐、纏腳翹腳而造成肌膚暗沉，因此除了搭配對的清潔品，也要養成健康的生活型態，才能讓妳裡裡外外都年輕。

延伸閱讀：

妹妹有異味讓另一半怕怕的？3款「私密處香氛」推薦，像是自然散發的體香

夏天私密處清潔、保養6大正確觀念！性行為後清潔要注意，「潤滑液」竟也是妹妹護理的蜜糖？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】