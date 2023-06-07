蔡依林證果醋、滾輪無助減肥？43歲6瘦身法：餸菜勿加熱過這時間

蔡依林減肥｜台灣樂壇小天后蔡依林，周一（5日）登上網上音樂頻道《THE FIRST TAKE》，以一鏡到底的形式，演唱歌曲〈玫瑰少年〉改編版本，獲大批網民盛讚。蔡依林在歌舞方面均具實力，更擁有令人羨慕的身材曲線，驟眼看雙腿修長，看不出原來身高僅得158厘米！蔡依林現時43歲，曾因減肥過度而讓身體亮紅燈，其後一直以健康的方式，多年來保持體重在41公斤，到底她有甚麼心得呢？



蔡依林減肥｜台灣樂壇小天后蔡依林，周一（5日）登上網上音樂頻道《THE FIRST TAKE》，以一鏡到底的形式，演唱歌曲〈玫瑰少年〉改編版本。(YouTube@THE FIRST TAKE)

蔡依林減肥瘦身法1. 每天必定吃早餐！

不少人都為趕上班而忽略早餐，但原來這樣不僅影響健康，蔡依林更曾表示，早餐是開啟身體代謝整天的關鍵，若然不食反而更易囤積脂肪。她在營養師的建議下，每日均衡攝取澱粉、蛋白質和蔬菜，遇上嘴饞的時候，則以堅果作零食，以補充好的油脂，同時減少食油、鹽、糖、凍飲和生冷食物，以保持健康體魄。

蔡依林減肥瘦身法2. 食物不加熱超過20分鐘

除了飲食均衡，蔡依林透過營養師知道，在烹煮魚、牛、雞蛋、牛奶及豆類時，即加熱時間不超過20分鐘，以減少因高溫而破壞食物營養，讓身體負擔加重。

蔡依林減肥｜蔡依林擁有令人羨慕的曲線，以及11字腹肌。(IG@jolin_cai)

蔡依林減肥瘦身法3. 最愛做哈達瑜伽

若想練出身材曲線，瑜伽伸展是必要。蔡依林一直都愛做瑜伽，當中最愛的是哈達瑜伽，透過練習呼吸控制，達致身心靈放鬆，改善不良姿勢，並鍛鍊深層肌肉，使身體更為緊實。此外，蔡依林積極做運動，也是維持體重和身形的關鍵。

蔡依林減肥瘦身法4. 每日至少喝水2.8公升

平日要多喝水，蔡依林在內地節目《偶像練習生》中，以導師身分向學生提到，喝水是最輕鬆的減肥方式，並稱每日飲至少2,800公升水，「水帶來飽足，減少進食分量，還能加快新陳代謝！」自言易水腫的她，還表示會飲加入檸檬片的水消腫，不過由於檸檬水帶酸性，若然腸胃不佳者，建議事前先問營養師。

蔡依林減肥｜蔡依林會靠早睡保持身材。(IG@jolin_cai)

蔡依林減肥瘦身法5. 養成早睡習慣

即使藝人工作繁忙，蔡依林都儘量堅持早睡習慣，在沒夜班工作的情況下，每日都在12點前睡覺，休息至少7小時。她解釋，當身體感疲倦，易造成下半身水腫，肌膚同時會老化，因此不做夜貓子，以讓自己有充足睡眠，促進身體代謝循環。

蔡依林減肥瘦身法6. 記錄「吃東西日誌」

蔡依林曾在親撰的書藉《養瘦》中，提到曾嘗多種減肥方法，從而整理出11種減誤減肥方式，包括喝果醋、喝山楂茶和使用滾輪等。她表示瘦下來最大的關鍵，便是記錄「吃東西日誌」，列下每日吃過的東西，這樣她便能察覺哪天吃多了，翌日就是減少食量，來平衡卡路里。