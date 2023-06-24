唇膏推薦｜10大專櫃唇膏：CHANEL、Jisoo同款唇膏、Clarins零唇紋

2023唇膏推薦｜無論是貪靚的女士，或者是不常打扮的，相信手袋總常備唇膏！2023年各大品牌到底推出什麼全新唇部產品呢？無須四處搜羅，《01女生》為大家總合了各大人氣品牌的唇膏，其中有幾款更是一推出即斷貨，以下為大家介紹一下10款專櫃推出的唇膏，讓一眾女生們能選購合適自己的唇部美妝產品。(價錢以搜尋日為準）



2023唇膏推薦 1. CHANEL ROUGE ALLURE絕色亮澤唇膏

購買方法：Zalora（$506.67)｜Strawberrynet($387)｜Harrod($290)｜Selfridges($295)

CHANEL近幾季都漸漸推出不少添加護膚成份的美妝產品，這款具濃郁色彩、飽滿亮澤及修護的唇膏。當中採用了梅花萃取及植物蠟質的功效相輔相成，配方有效滋潤、舒適及保護雙唇，締造明亮深濃的唇妝。

2023唇膏推薦｜ CHANEL ROUGE ALLURE絕色亮澤唇膏 （CHANEL官網）

唇膏推薦 2. DIOR 鏡光誘惑唇膏

購買方法：Selfridges($320)｜Harrods($370)

DIOR的唇膏毋須多介紹，其人氣大家都有目共睹。早前，韓國人氣女團Blackpink成員Jisoo於個人單曲〈Flower〉的宣傳照亦採用了DIOR鏡光誘惑唇膏系列中的 #100 ，完美展現出清新氣質。

2023唇膏推薦｜DIOR 鏡光誘惑唇膏（dior 官網）

唇膏推薦 3. Serge Lutens Fard à lèvres 魅影輕紗柔滑唇膏

購買方法：Zalora($194.55)｜Ssense($590)｜Lookfantastic($283)

Serge Lutens一系列的香水相信無人不識，是次新推出的配色是編輯的私心推薦！這3款全新唇色基本是一年四季皆宜，任何人都能輕鬆駕馭的顏色。唇膏的形狀完美畫出唇部輪廓，加上質感輕盈如羽毛，夏天使用都零負擔感。

2023唇膏推薦｜Serge Lutens Fard à lèvres 魅影輕紗柔滑唇膏（Serge Lutens 官網）

唇膏推薦 4. Laura Mercier 高感緞光鎖色唇膏

購買方法：Selfridges($240)

Laura Mercier今年新推出的唇膏獨家注入「柔光微珍珠粉末」，當中富含了番石榴精萃油、維他命C及亞油酸，讓雙唇一整天都能保持水嫩飽滿！特別是品牌首次推出「甘栗玫瑰色Peek」及「玫瑰豆沙色Buzz」兩款顏色，一抹提亮好氣色。

2023唇膏推薦｜Laura Mercier 高感緞光鎖色唇膏（Laura Mercier 官網）

唇膏推薦 5. ESTÉE LAUDER 高清純色唇膏

購買方法：Selfridges($270)

ESTÉE LAUDER全新Pure Color高清純色唇膏除了換上全新唇膏芯外，當中糅合了鎖水複合物的天然成分，令為雙唇更飽滿舒適，一整天都維持唇部的水潤度。至於唇膏賣點是長效持久的配方可維持妝效不脫色長達10小時。

2023唇膏推薦｜ESTÉE LAUDER 高清純色唇膏（ESTÉE LAUDER官網）

唇膏推薦 6. NARS 純白限量版POWERMATTE 玩魅啞緻唇膏

購買方法：Sephora($280)｜Selfridges($230)

NARS每次推出的唇膏都成功為大眾帶來驚喜！是次純白限量版推出兩款新顏色，包括暖裸色「Modern Love」及赭橙紅「Rocket Queen 」，配方採用了純色素和鎖色成分動態混合而成的Power Pigment複合物，持妝長達10小時，一整天都能維持好氣色。

2023唇膏推薦｜NARS 純白限量版POWERMATTE 玩魅啞緻唇膏（nars 官網）

唇膏推薦 7. HUDA BEAUTY Liquid Matte Ultra-Comfort Transfer-proof Lipstick

購買方法：Sephora($190)｜Harrods($171)

HUDA BEAUTY是美國網紅Huda Kattan所創立的彩妝品牌，由眉眼部單品，發展到唇部、面部底妝及修容品各類的全線產品。這支唇膏採用了素食配方，質地輕透無感，持久8小時不脫色，同時保持雙唇輕透柔軟。

2023唇膏推薦｜HUDA BEAUTY Liquid Matte Ultra-Comfort Transfer-proof Lipstick（官屴提供）

唇膏推薦 8. Clarins Lip Comfort Oil $230

CLARINS這支唇油是以皇牌配方榛子油及有機荷荷巴油萃取為基本，配方有效改善唇部水油失衡問題。一塗雙唇變得水亮潤澤，毫無黏膩感，且令唇瓣散發自然光澤及柔和色澤，絕對是偽素顏必備！

2023唇膏推薦｜ Clarins Lip Comfort Oil（ Clarins 官網）

唇膏推薦 9. Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏

購買方法：Selfridges($260)｜Harrods

Bobbi Brown長居cosme排行榜頭幾名，其獨特高度滋潤配方，一塗上雙唇變得水亮潤澤，有多種顏色選擇，相當推薦給崇尚自然妝容的女生。此外不少用家都大讚唇膏能夠減少唇紋，再沒有出現脫皮的情況。

2023唇膏推薦｜Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏（ Bobbi Brown 官網）

唇膏推薦 10. GIORGIO ARMANI LIP POWER MATTE輕柔啞亮唇膏

購買方法：Selfridges($244)｜Harrods($299)

ARMANI beauty LIP POWER輕柔啞亮唇膏，全新配方採用半揮發性油份，純色因子及顯色份子女，有效打造色澤純正的唇色兼且不厚重，一塗即時令雙唇輕薄潤澤，而且能夠做到持久鎖色8小時。