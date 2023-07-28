臉大是妝容不立體！ 台女3步「縮小輪廓化妝術」輕鬆打造小臉

臉大怎麼辦？不少女生都追捧著巴掌臉、精緻妝容，不過原來臉頰骨骼仍是天生而成，如果想擺脫臉大的感覺，難道要削骨還父才是解決方法？除了天生頭骨較大外，不少女生的骨相本身都是偏細的，化妝前後感覺變化不大、臉還是像個「麵包超人」般，原來是因為無效妝容的影響！



正所謂化妝可以改變一個人的風格與形象。好好善用光暗修飾的話更可以令同樣的臉型條下變得不一樣，若果想知道如何不用動刀就改變五官，這個微調的「縮小輪廓化妝術」，不妨了解一下台灣YouTuber Astor 的分享吧。

自測五官輪廓 找出需要調整的位置

亞洲人的輪廓相對比較平坦，五官不太突出，不過亦可以借助化妝的顏色光學去隱惡揚善。為了更加針對個人的五官輪廓加以調整，Astor指臉龐主要分為外輪廓與內輪廓，外輪廓指髮際圈到下巴、臉龐最外圈的位置，而內輪廓則指臉骨骨骼上的凸點，例如眉骨、顴骨等這些都是主要影響臉型大小的關鍵。

要找出大家的內輪廓，Astor指可以先以眉弓上方，眉骨的位置作第一定點，其後就是臉中，平日作胭脂的顴骨位置，大家可以以手摸一下臉骨轉折處，就是那個位置；最後就是下巴最尖端的位置。找出這三個位置後，千萬不要太過急忙去連起三點，需要在嘴邊保留一個1cm左右的小空間，這樣的內輪廓比例才會好看。

先以三點找出大家的內輪廓（YouTube@Astor）

Astor指若果大家從正面觀察中發現，內輪廓與外輪廓十分接近，骨相的條件加上沒有適當調整下，這樣的話就很容易顯得臉大。以Astor自己作例的話，她的顴骨內、外輪廓相當接近，所以在化妝時需要將這個位置往內推，這樣才能打造更好的化妝比例。

3步「縮小輪廓化妝術」輕鬆打造小臉

想打造更好的化妝比例，將原本接近的內輪廓與外輪廓拉遠，以以下3步「縮小輪廓化妝術」打造，造法就是創造適當的深淺對比，再重新定位內輪廓的位置。

「縮小輪廓化妝術」：1. 以淺色色號粉底液打底

想營造自然的深淺對比，不需要死命塗上修容，Astor指大家可以挑選比皮膚稍微白半度到1度的粉底液，主要塗抹在面中，再慢慢往內輪廓邊緣的位置散開，以打造面部對比度。若果大家想加強柔膚感，可以以打圈方式塗開粉底液，再以海棉點開邊緣。

「縮小輪廓化妝術」：1. 以淺色色號粉底液打底（YouTube@Astor）

「縮小輪廓化妝術」：2. 局部提亮 遮蓋陰影

以粉底液打好底妝後，內輪廓中仍有一些五官凹陷處與陰影，例如眼角位置、鼻翼兩邊、法令紋等，這時候就要用上遮瑕膏或遮瑕液去重點遮瑕，因為眼袋、凹陷的紋理可謂相當的顯老，而且更會影響創造面部深淺對比的效果。

Astor指遮瑕的重點並不是大蓋特蓋，而是針對不統一的色塊調整，重點是少量多次，特別不要忽略嘴角、下巴的位置。

「縮小輪廓化妝術」：3. 修飾面中位置

當整個打底完成後，最後則是以粉餅或蜜粉定妝，粉餅除了有定妝控油的功效，更可以加強提亮膚色，所以若果習慣性全面掃上粉餅或蜜粉的話，很容易在這步將深淺對比都覆蓋掉了，大家可以以粉餅或蜜粉輕拍眼下或容易脫妝的位置，然後再重點以打圈方式，在臉頰中間位置上粉餅。