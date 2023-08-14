閨蜜好去處｜香港高質SPA推介　平歎日本星級水療+CHANEL護理體驗

平日工作壓力大，放假當然要和閨蜜齊齊去嘆Spa、做美肌護理放鬆身心，叉叉電才可繼續拼搏。《01女生》為大家精選推介以下5大特色美肌、按摩體驗，當中包括：傳統泰國SPA、CHANEL面部護理等。人均只需HK$300起，就可以做貴婦豪歎頂級SPA，愛扮靚的你不要錯過。



SOOCO 日本6星級專業spa體驗

SOOCO分別開設2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店。提供星級水療護理，如：獲大阪認證「溫熱酵素木浴池」、『意大利超聲波纖體浸浴』意大利超聲波纖體浸浴」，更特設雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，滿足大家不同需要。透過01Space預約，更可以優惠價HK$654享用買一送一60分鐘全身按摩，其他水療護理更低至37折。

地點：(海景旗艦店)尖沙咀裕華國際大廈14樓02室/(園景主店)尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

價錢：HK$654起

立即預訂：01 Space

THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一，全店均採用THANN純天然的SPA護理產品。經典芳香按摩有： Bliss Journey /ABHYANGA 古印度按摩、泰式草球按摩、鹽療法頭、肩及足部按摩等。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓209號舖/尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室/銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 9-11樓

價錢：HK$570起

立即預訂：Klook

CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗

提供一系列護理服務，糅合中西按摩造詣之最，極緻提升修護功效。當中，大家更可以優惠價HK$1280享用60分鐘SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理（臉部護理+肩頸及背部按摩），而預約費用可全數換購CHANEL護膚產品。

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓106-107舖/香港金鐘道88號太古廣場1樓158舖/香港中環遮打道太子大廈M30舖/香港太古城道18號太古城2樓225-226舖/九龍九龍塘逹之路又一城G-41舖/地址：九龍柯士甸道西一號Elements圓方2101舖/九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖/九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖

價錢：HK$1280

立即預訂：Klook

香港W酒店Bliss® Spa體驗

除了體驗以24K黃金及純淨膠原蛋白為肌膚帶來臻極光澤外，大家更可享用全港最高室外海景無邊際泳池、香檳兩杯、免費無限享用小食等，體驗貴族般的悠閒生活。

地點：九龍柯士甸道西1號W酒店72樓

價錢：HK$600起 (部分優惠可兩人同時使用或分兩次消費)

立即預訂：Klook

梔Zi Massage & Wellness泰式按摩體驗

在充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境下，大家可以深受泰國本地師傅按摩，如置身曼谷一樣。獨家限定項目包括：面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式全身按摩、Lava shell温感岩貝殼按摩等。

地點：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室/九龍油尖旺尖沙咀海港城世界商業中心1409

價錢：HK$468起

立即預訂：Klook