閨蜜好去處｜25大香港高質SPA/美容推薦 日式水療+CHANEL護理體驗

【悠閒好去處/放假好去處】平日工作壓力大，放假當然要和閨蜜齊齊去嘆Spa、做Facial、美甲扮靚放鬆身心，叉叉電才可繼續拼搏。《01女生》為大家精選推介以下特色美肌按摩、半永久美容體驗，當中包括：傳統泰國SPA、CHANEL面部護理、Guerlain護理體驗等。人均只需HK$158起，就可以做貴婦豪歎頂級SPA，愛扮靚的你不要錯過。



閨蜜好去處推薦｜1. 香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

在體驗SPA當日還可享用桑拿、室外泳池和健身室！位於東涌世茂喜來登酒店的喜 ‧ 源 SPA，裝潢以柔和溫暖的天然木材和石材為主，讓人能夠從中沉澱心情，感受療癒的一刻。同時設有多個療程，按摩師傅以專業手法進行按摩，配合Lobby Lounge美點，是個假日忙裏抽閒的好地方。

「喜 ‧ 源」香薰按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩)立即預訂

使用精心挑選的純有機Neal's Yard Remedies 香薰油進行放鬆及治療性按摩。按摩師還會根據客人需求和喜好，來調整力度和位置，並透過淋巴引流技術，幫助釋放多餘的水分及毒素，達致身體平衡。完成後可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品。

閨蜜好去處推薦｜香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA (品牌提供)

「喜 ‧ 源」深層組織按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩) 立即預訂

透過加大力度的按摩來放鬆肌肉，並混合多種按摩技巧，以釋放平日工作積聚的疲勞，緩解深層壓力，如頸部僵硬、腰痛和酸痛及繃緊肩膀等。完成後可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品。

閨蜜好去處推薦｜喜 ‧ 源 SPA房內裝潢。 (品牌提供)

「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩) 立即預訂

一嘗北歐的療癒按摩手法！糅合深層力度和各種瑞典式按壓手法，有效紓緩肌肉緊繃、減輕壓力，並改善血液循環，達至身心恢復能量和平衡。完成後可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品。

地點：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

價錢：HK$960起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜2. 香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

榮獲福布斯旅遊指南2023及2024四星評級獎項及榮譽，場內駐有專業按摩師，配合水療服務，讓人能夠放鬆感受平靜一刻，洗滌身心。由即日起至10月31日，更推出預訂優惠立即預訂，包括活力喚發按摩60分鐘、水療設施及健身室通行証，價錢由2135港元減至750港元，完成香薰舒緩按摩及水療設施後，可以享用花茶及帝苑蝴蝶酥

閨蜜好去處推薦｜香港帝苑酒店 Sky Club & SPA (品牌提供)

溫馨二人下午茶及水療之旅(90分鐘)立即預訂

適逢母親節，特別推出溫馨二人下午茶及水療之旅，可以享用下午茶套餐之餘，亦會有一小時的香薰舒緩按摩，其後再有半小時全身磨砂或面部效能護理，配合水療設施，讓母親和自己都能放鬆休息，留下屬於兩母女的溫馨回憶。

地點：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店

價錢：HK$750起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜3. 香港麗思卡爾頓 水療中心體驗

配合全新水療概念，特別打造專業身體護理療程，以傳統技術及手法配，結合天然水療產品，讓人能夠從中洗滌心靈，重拾平衡狀態。在水療開始前，專業理療師會先作出深入護理，同時度身訂製出個人化的護理體驗。特別推薦價值HK$1,300的個人化面部護理，不針對膚質和需求，達致深層清潔、保濕、提亮膚色及光滑肌膚的效果。同時可免費升級補濕眼膜，以及一杯香檳或果汁，而且優惠數量有限！

地點：柯士甸道西1號環球貿易廣場

價錢：HK$1,300起（另收加一）

閨蜜好去處推薦｜4. 香港W酒店Bliss® Spa體驗

除了體驗以24K黃金及純淨膠原蛋白為肌膚帶來臻極光澤外，大家更可享用全港最高室外海景無邊際泳池、香檳兩杯、免費無限享用小食等，體驗貴族般的悠閒生活。

地點：九龍柯士甸道西1號W酒店72樓

價錢：HK$600起 (部分優惠可兩人同時使用或分兩次消費) 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜5. Modern Thai 傳統古法泰式按摩

坊間亦有不少古法泰式按摩，想感受不一樣的泰式按摩，不妨到融合泰國傳統按摩元素與現代調適的Modern Thai，頌缽配合正宗泰式按摩流程，令身心靈都得以放鬆。如果想感受星級的奢侈享受，獨特的四手芳香精油全身按摩，同時處理多個身體部位，全方面地「泰舒適」！

地點：尖沙咀廣東道82-84號流尚店10樓全層、觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室

價錢：HK$438起 獨家買一送一

閨蜜好去處推薦｜6. 沙田森沐 Al’aise Spa

誰說SPA、水療等只屬於女生？沙田森沐A l'aise SPA，打造出過萬呎的森林風主題按摩店，店內提供頭肩頸加足部療程, 佛陀式頭療, 高級香薰推油以及中式點穴按摩。最令人驚喜的是，店內不單有35個按摩房間，更有兒童玩樂區，繁忙時段亦不怕要等很久，媽媽、親子亦可以同樣享受！

地點：沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪

價錢：HK$218起 期間限定獨家優惠

閨蜜好去處推薦｜7. 百虎巡按 Tora Massage

為泰式按摩為賣點，由專業泰國按摩師透過純熟手法，為客人消除疲勞，重新恢復活力和動力。裝潢以柔和的大地色系為主，配合暖色調燈光，締造療癒放鬆的感覺。除了有機精油全身按摩90分鐘連15分鐘頭肩頸按摩，店內還設有多個按摩療程。

在一個半小時的時間內，可以體驗70分鐘的有機精油全身按摩，配合20分鐘的熱石能量深層護理，可以溫暖身體，感受更深層的舒適感覺。

閨蜜好去處推薦｜百虎巡按 Tora Massage (品牌提供)

地點：太子道西164A卓譽峰G/F-1/F

價錢：HK$319起

閨蜜好去處推薦｜8. Me Time Massage

想在繁瑣生活當中尋找一絲平靜，好好寵愛自己、享受Me Time的話。銅鑼灣佔地約4,000兩層高，純白按摩店 Me Time Massage 絕對能夠滿足到你，店內更設有三人房、雙人房和單人房，無論單獨前來或是與好友共聚亦能滿足到。平日星期一至五更特別設有「買一送一優惠」，提醒你要適時遠離工作與生活壓力！

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖

價錢：HK$460起 限時買一送一

閨蜜好去處推薦｜9. 璞善中醫

中醫並不是只有煎藥、敷藥的傳統一面，近年有不少融合中醫醫學理論，以及護養身體、皮膚的中醫診所，讓健康變得更全面以及貼地。由註冊中醫師主理的璞善中醫，設計典雅舒適，由痛症舒緩、暖宮、淋巴推胸到頭療等亦有提供。醫師會先免費問診，進行個人化體質詳細分析後才開始療程，就算是選擇困難症亦能輕鬆選擇合適項目！

地點：香港上環皇后大道西23-25號天威中心10樓全層

價錢：HK$328起 買一送一

閨蜜好去處推薦｜10. 雁月中醫綜合中心

經常看到食品、藝術文化聯乘，中醫與泰式按摩聯手，你又能夠想像到嗎？雁月中醫綜合中心提供一站式中醫服務 x 按摩護理，讓你能夠了解自己的體質，同時享受精心設計的護理療法。

地點：中環德輔道中19號 環球大廈9樓905A室、旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層、荃灣千色匯一期1402，1404室、銅鑼灣順禧銅鑼灣中心19樓全層

價錢：HK$398起 限時獨享半價優惠！

閨蜜好去處推薦｜11. Cave Spa & Massage 按摩體驗

以傳統技術配搭天然產品，讓肌膚重拾亮麗光澤。這裡在按摩前，會提供飲品，並按療程方式，提供芝士蛋糕。共設有多種療程，包括傳奇護理療程，附贈自制精油、茶點和熱茶，另亦設古法泰式按摩 / 傳統⽳位按摩，同樣可享用茶點和熱茶，現時更設有獨家優惠。

地點：九龍九龍城聯合道40-46號萬基大廈8號舖

價錢：HK$688起

閨蜜好去處推薦｜12. 愉愈 SPA及按摩體驗

地方寬敞，有著逾1,500呎空間，以溫暖的現代感設計，讓人放鬆心情，同時設有特色花園，在按摩後可在這享用花茶和點心，遠離喧鬧城市，重拾屬於自己的me time。店內有著多款按摩選擇，包括氛芳靜心按摩、深層肌肉按摩及異國花園按摩等，現時限量買一送一，不容錯過。

地點：尖沙咀漆咸圍8號地下

價錢：HK$624起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜13. TONY BLACK 韓式美容護理及按摩護理體驗

為韓國護膚品牌TONYMOLY設立的首間韓式美容護理中心，而在銅鑼灣分店，更以韓式私人草本汗蒸獨立房為主題，從內而外為肌膚排出毒素。除了專業韓式按摩，亦會使用TONYMOLY的護膚品，全面照顧肌膚不同需要，作出重點護理。完成療程後，可享用韓式花茶及茶點，為疲憊的身心及肌膚充電。

地點：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 / 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室

價錢：HK$598起 獨家買1送1 ! 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜14. Goku Spa 悟空的心情

日本人氣按摩店，現已設香港分店。採用21種獨創神技，有效放鬆頭皮，容易在10分鐘內進入深層睡眠。同時旺角分店設有全港「-15度冷凍空間」，體驗新型肌肉放鬆法技術，加速血液循環、放鬆肌肉。不僅擁有優質睡眠，亦可美顏抗衰老，提升快樂指數。

地點：旺角朗豪坊辦公大樓52/F /金鐘力寶中心二座28/F / 中環娛樂行11樓/元朗開心廣場6/F /觀塘創紀之城5期17樓11-13室

價錢：HK$388起 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜15. Queen's Beauty & Spa 水療體驗

平日工作繁忙，放假時當然要好好享受Me time，來一趟舒緩身心、純净放鬆之旅！ Queen's Beauty & Spa推出150分鐘奢華茶香水療體驗，當中包括30分鐘茶香療癒沐浴、75分鐘黑茶美白面部護理、45分鐘茶花精油全身按摩，更可在獨家私人影院享受電影時光，邊chill邊睇戲。而水療結束後，更可享用純正英式清茶與精緻茶點。

地點：尖沙咀加拿芬廣場1006室/ 銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

價錢：HK$498起 獨家18折 ! 立即預訂

閨蜜好去處推薦｜16. 沐館按摩養生體驗

以簡約木系風格為主要設計，提供超過2000平方呎的舒適空間，以「地、水、風、火、日、月」元素，設三人房、雙人房和單人房。在按摩、足浴養生體驗中，用上蘊含潤膚成分的按摩精油，紓緩肌肉同時，能深層滋養肌膚。完成理療後，更可享用純天然工藝製成的養生花茶和小食。

地點：尖沙咀金巴利道54號地下/銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19號地舖

價錢：HK$660起

閨蜜好去處推薦｜17. SOOCO 日本6星級專業spa體驗

SOOCO分別開設2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店。提供星級水療護理，如：獲大阪認證「溫熱酵素木浴池」、『意大利超聲波纖體浸浴』意大利超聲波纖體浸浴」，更特設雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，滿足大家不同需要。

地點：(海景旗艦店)尖沙咀裕華國際大廈14樓02室/(園景主店)尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

價錢：HK$158起

閨蜜好去處推薦｜18. THANN Sanctuary傳統泰國SPA體驗

被國際旅遊雜誌Condé Nast Traveler選為全球55間最佳SPA之一，全店均採用THANN純天然的SPA護理產品。經典芳香按摩有： Bliss Journey /ABHYANGA 古印度按摩、泰式草球按摩、鹽療法頭、肩及足部按摩等。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA 2樓209號舖/尖沙咀廣東道11號海港城世界商業中心10樓1009-1011室/銅鑼灣勿地臣街3號Art Piece 9-11樓

價錢：HK$850起

閨蜜好去處推薦｜19. CHANEL PRIVÉ 美肌護理體驗

提供一系列護理服務，糅合中西按摩造詣之最，極緻提升修護功效。當中，大家更可以優惠價HK$1280享用60分鐘SUBLIMAGE STRENGTHENING 護理（臉部護理+肩頸及背部按摩），而預約費用可全數換購CHANEL護膚產品。

地點：香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場1樓106-107舖、香港金鐘道88號太古廣場1樓158舖、香港中環遮打道太子大廈M30舖、香港太古城道18號太古城2樓225-226舖、九龍九龍塘逹之路又一城G-41舖、九龍柯士甸道西一號Elements圓方2101舖、九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖、九龍九龍灣偉業街33號德福廣場一期G72A舖

價錢：HK$1280

閨蜜好去處推薦｜20. 梔Zi Massage & Wellness泰式按摩體驗

在充滿梔子花(雞蛋花)香味的舒適環境下，大家可以深受泰國本地師傅按摩，如置身曼谷一樣。獨家限定項目包括：面部護理療程、泰式天然草本青檸足浴、四手古法泰式全身按摩、Lava shell温感岩貝殼按摩等。

地點：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室、九龍油尖旺尖沙咀海港城世界商業中心1409

價錢：HK$468起

閨蜜好去處推薦｜21. Fisukinail 日式極致單色美甲體驗

2015年成立的Fisukinail ，採用美國、日本、台灣及西班牙產品，更設有獨家品牌美甲系列，為大家提供度身訂造的美甲服務。當中包括日式極致單色Hard gel、soak-off gel、西班牙香薰系列CV Primary Essence 手部護理等，令大家快靚正享受高端美甲體驗。

地點：尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈9樓903室

價錢：HK$280起

閨蜜好去處推薦｜22. GLYCEL Skin Spa美療體驗

瑞士「肌膚細胞再生專家」GLYCEL始於1985年，傳承瑞士高端細胞修復美療，讓大家盡享非凡美療服務體驗。當中包括75分鐘鑽白煥肌重生療程、30分鐘黑曜石能量香薰經絡按摩 (肩頸部)等。完成後，所有美容體驗更加送美容套裝。

地點：康山道1號康怡廣場辦公大樓8樓806-810室、尖沙咀港威大廈第1座10樓1003-1007室、九龍觀塘道414號壹亞太中心19樓1904室、將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G18號店、新界將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓312A號舖、新界元朗大棠路11號光華廣場14樓 01至04室、新界屯門屯喜路2號屯門柏麗廣埸21樓10 室

價錢：HK$568起

閨蜜好去處推薦｜23. Guerlain 法國嬌蘭至臻奢寵護理體驗

相信大家都對Guerlain的護膚品不會感到陌生，而至臻奢寵護理體驗你又嘗試過沒有呢? 由美容專家為你量身定制個人化護理體驗，包括90分鐘御庭蘭花黑蘭至臻再生護理、20分鐘法式尊享旅程。顯著而持久地消除你面上的歲月痕跡，令肌膚回復細密緊緻、光亮潤澤。

地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B106B號舖、九龍九龍塘達之路80號又一城G-39號舖、九龍尖沙咀廣東道11號世界商業中心VITA 10/F 1001室

價錢：HK$1,125起

閨蜜好去處推薦｜24. 香港君悅酒店靜水沁園雙人身體按摩護理

靜水沁園PLATEAU SPA，位於香港君悅酒店11樓。水療中心設計裝潢簡約，環境恬靜，而且隱私度高，如同置身世外桃園一樣。如果和閨蜜一同前往的話，可以嘗試60分鐘雙人靜水沁園按摩體驗，恢復身體平衡，助你達到深層次的放鬆及減壓。完成後，更可使用蒸氣房及桑拿房，亦可享用新鮮水果及養生茶。

地點：港灣道 1 號香港君悅酒店11樓,

價錢：HK$2,090起

閨蜜好去處推薦｜25. BMF「BMF塑身三步曲」

減肥可謂每個女生的必做事項，特別是重要日子當前，當然希望打造一個最完美的自己。想擁有完美體型，除了努力運動、自律飲食外，亦可以適當地借助美容技術，令上鏡更顯完美！一站式美容塑身中心BMF（Bella Marie France）今夏推出的「BMF塑身三步曲」：先排毒，後緊緻增肌及定位消脂，三步方案均為非入侵性療程，過程中無痛、無創，亦毋須恢復期，全方位修身、塑型！

地點：中環皇后大道中139號 The L Place 9樓、銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場16樓1601室、尖沙咀漢口道28號亞太中心1603-1606室、九龍灣宏開道16號德福大廈13樓1309室、葵芳興芳路223號 新都會廣場第二期4205-4207 A室

價錢：體驗價 HK$3,288