Moving超異能族｜韓孝周晒高中照回應整容傳聞　靠蘆薈養出牛奶肌

【Moving超異能族｜韓孝周】韓劇《Moving 超異能族》近日於Disney+熱播，韓孝周、柳承龍和趙寅成有份演出，加上由《屍戰朝鮮2》導演朴仁濟執導的緊湊推理劇情，旋即獲得不少關注。現年36歲的韓孝周，在選美大賽中獲勝出道，至今已有20年，不過她的美貌一直沒變，甚至更在這部劇中，被譽為「最美的超能力者」。對於凍齡心得，韓孝周的做法也非常簡單，僅靠5招便養出牛奶水嫩肌。



憑著治癒系笑容獲得觀眾們喜愛的韓孝周，早前在節目中分享出道前的學生照，氣質美貌依舊沒變。她亦直率地回應整容的傳聞，表示國中時原為單眼皮，但神奇地上高中後，就變成雙眼皮，所以引來整容疑雲。她亦補充，隨年齡增長，「眼皮一直增加，更有『五眼皮』的時候！」

【Moving超異能族｜韓孝周】韓劇《Moving 超異能族》近日於Disney+熱播，韓孝周有份演出。(《Moving超異能族》劇照)

此外，韓孝周的雪白肌膚，都是女生們羨慕的地方，連曾搭擋拍劇的李鐘碩也讚嘆，「姐姐的皮膚很好，很有透明感，就連血管都看的到，我覺得這樣很漂亮。」韓孝周的保養方式其實很簡單，大家不妨偷師一下。

【Moving超異能族｜韓孝周】韓孝周日前在節目中回應整容傳聞，並分享出道前的學生照。(IG@hanhyojoo222)

【Moving超異能族｜韓孝周】現年36歲的韓孝周依然很美。(IG@hanhyojoo222)

Moving超異能族｜韓孝周護膚凍齡保養1. 不用洗卸合一洗面產品

韓孝周曾透露自己肌膚很薄，經常出現敏感，故不用繁複程序的護膚品，以減少肌膚負擔，亦會注重清潔和保濕，讓肌膚保持健康，來抵禦日常侵害。她曾指，「清潔是養成透亮肌的根據」，因此當工作結束後，無論有多疲累，都會首要卸妝，還不用洗卸合一的清潔用品，會按部就班，逐步卸妝和洗臉，以確保肌膚不留有化妝殘餘物。

【Moving超異能族｜韓孝周】韓孝周曾透露自己肌膚很薄，經常出現敏感，故不用繁複程序的護膚品，以減少肌膚負擔，(IG@hanhyojoo222)

Moving超異能族｜韓孝周護膚凍齡保養2. 蘆薈凝膠助保濕

正如韓孝周所言，她愛用成分天然和單純的蘆薈凝膠，來為肌膚注滿水分，帶來鎮靜滋潤的功效，同時不會對肌膚構成太大負擔。蘆薈凝膠擁有超強保濕力，是戶外活動後的鎮靜保養品，其消炎功效還可促微血管循環，達致紓緩和修復作用，甚至加快曬傷後的癒合。

【Moving超異能族｜韓孝周】韓孝周注重清潔和保濕。(IG@hanhyojoo222)

Moving超異能族｜韓孝周護膚凍齡保養3. 隨身帶按摩槍、美容儀

韓孝周熱衷於按摩和美容，曾在公開手袋物品的訪問中，拿出多部美容儀，並表示為保持最美狀態，會拿備按摩槍和刮痧板來消除水腫。她一般都會選擇輕巧的美容儀，方便隨時急救肌膚，更會配合精華液和蘆薈使用，來紓緩拍劇曝曬後的肌膚。

【Moving超異能族｜韓孝周】韓孝周早前曾穿校服拍劇，沒有半點違和感。(IG@hanhyojoo222)

Moving超異能族｜韓孝周護膚凍齡保養4. 普拉提愛好者

為保持身體最佳狀態，韓孝周都會維持運動習慣，如行山、跑步和打網球等，更曾因拍劇《Treadstone》需飾演女特工，而學習武術格鬥。她最喜歡的運動，相信便是普拉提，每星期都至少做一次，以鍛鍊核心肌群，提升身體的靈動度，同時可以舒展筋骨，改善身形體態。

【Moving超異能族｜韓孝周】除了普拉提，韓孝周喜歡打網球。(IG@hanhyojoo222)

Moving超異能族｜韓孝周護膚凍齡保養5. 飯後慢走半小時

愛好運動的韓孝周，若因拍劇而分身不瑕做健身或行山，都會在每頓飯後，堅持不坐低，並到處慢走30分鐘，以促進消化食物，減少脂肪囤積體內。由於經常久坐，易造成下半身浮腫，因此韓孝周的做法，便能減少虛腫疲倦的感覺。