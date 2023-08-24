泥膜推薦｜化學博士以科學角度解說泥膜原理！附好用清潔面膜推介

【泥膜推薦｜清潔面膜推薦】平日單用潔臉乳洗臉原來也不足夠？每周要花時間做1次深層清潔，才能把毛孔深深處的污垢及老廢角質徹底清除，真真正正的潔淨臉部，平衡肌膚油脂，預防粉刺痘痘問題！化學博士 K Kwong 曾經在 Facebook 專頁中以科學角度解說了泥膜如何幫助改善皮膚，更以自己的肌膚作實驗，實試證明泥膜的確能有效收細毛孔！



深層清潔面膜推介2023｜實測3款泥膜 Kiehl's去黑頭粉刺效果顯著

K Kwong 解釋指，經過處理的 Clay（粘土），透過加入其他不同形狀來自火山灰、膨脹士、及其礦石，然後磨成適當大細的顆粒，加水及其他液體成糊狀。然後用這個糊狀在皮膚上輕輕按摩，就會深入毛孔吸走油分。待乾之後，毛孔內的油分及皮膚垃圾亦會被帶走。 K Kwong 亦親自實試，經過3次泥膜療程後，毛孔的確有明顯收細！

化學博士 K Kwong 曾經在 Facebook 專頁中以科學角度解說了泥膜如何幫助改善皮膚，更以自己的肌膚作實驗，實試證明泥膜的確能有效收細毛孔！（Facebook@K Kwong）

泥膜推薦｜9大好用清潔面膜推介！深層清潔毛孔污垢、去黑頭粉刺

《01女生》今次就為大家整合了9款泥膜推薦，女生們即管看看哪款適合你，一起從清潔開始，保養出好肌膚吧！

泥膜推薦1. Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 HK$335 / 125ml

購買方法：Kiehl's｜Harrods｜01網購｜Strawberrynet｜Yesstyle

Kiehl's 的亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，蘊含亞瑪遜白泥、活性石、燕麥、翠葉蘆薈等主要成分，能有效清除污垢及積聚在肌膚表面的死皮角質及污染物，有助減少油脂分泌及防止粉刺黑頭的形成。

泥膜推薦1. Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 HK$335 / 125ml（Kiehl's 提供）

泥膜推薦2. BORGHESE 新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥) HK$460 / 7.5oz

沿於意大利水療的護膚品牌BORGHESE，5款皇牌泥漿更以全新面貌隆重登場，產品一致通過皮膚過敏測試，針對對不同肌膚需要。其中的新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥)， 蘊含果酸及控油草本精萃，更助深層潔膚及吸走油光，同時做到緊緻毛孔及減少黑頭粉刺形成，產品中的抗炎草本成分，更加有助紓緩及預防暗瘡問題。

泥膜推薦2. BORGHESE 新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥) HK$460 / 7.5oz（BORGHESE 提供）

沿於意大利水療的護膚品牌BORGHESE，5款皇牌泥漿更以全新面貌隆重登場！（BORGHESE 提供）

泥膜推薦3. Caudalie 葡萄淨化抗痘面膜 HK$250/ 75ml

購買方法：Strawberrynet｜SEPHORA｜Look Fantastic

Caudalie 的葡萄淨化抗痘面膜專為油性丶暗瘡、黑頭、 毛孔粗大問題的敏感肌膚而設，採用99%天然純素配方，並結合了3種高效淨化抗痘成分調製而成，能即時深層清潔及緊緻毛孔，糾正油脂分泌，減少暗瘡及黑頭的形成。品牌在產品中加入了100%有機葡萄籽水作高度保濕舒緩，用後肌膚不不繃緊敏感。

泥膜推薦3. Caudalie 葡萄淨化抗痘面膜 HK$250/ 75ml（Caudalie 提供）

泥膜推薦4. SABON 清新瑩亮死海泥礦物排毒面膜 HK$460/ 125ml

購買方法：Yesstyle

SABON 推出的清新瑩亮死海泥礦物排毒面膜，採用了死海泥作為主要成分，蘊含豐富的鹽分及礦物質，能有效為肌膚做到深層淨化效果，吸附過剩油脂，打造潔淨、細緻的膚質。

泥膜推薦4. SABON 清新瑩亮死海泥礦物排毒面膜 HK$460/ 125ml（SABON 官網）

泥膜推薦5. fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 HK$500/ 100ml

購買方法：01網購｜Strawberrynet｜Look Fantastic｜Sasa

fresh 推出的意大利白泥淨化排毒面膜，蘊含豐富礦物質，能有效深層潔淨肌膚，而且不會造成過度乾燥或毛孔阻塞，適合各種膚質使用。

泥膜推薦5. fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 HK$500/ 100ml（fresh 官網）

泥膜推薦6. Dermacept 維他命C草本零毛孔面膜 HK$185/ 75ml

購買方法：mannings｜Yesstyle

Dermacept 的維他命C草本零毛孔面膜，含豐富礦物質的白泥，再配合荷荷巴粒子，有助深層清潔肌膚及去除老廢角質。產品亦配合了多效維他命C及草本成分，能有效抗氧化，及令皮膚保持均勻亮白。

泥膜推薦6. Dermacept 維他命C草本零毛孔面膜 HK$185/ 75ml（mannings 官網）

泥膜推薦7. L'Occitane 白皇后去角質面膜 HK$340/ 75ml

購買方法：L'Occitane｜Yesstyle

法國天然護膚品品牌 L'Occitane 推出的白皇后去角質面膜，產品富含水楊酸，有助肌膚表皮更新，令肌膚回復光澤透亮。產品亦有助溫和去除肌膚老廢角質及深層清潔毛孔污垢，令膚質變得潔淨透亮。

泥膜推薦7. L'Occitane 白皇后去角質面膜 HK$340/ 75ml（L'Occitane 官網）

泥膜推薦8. THREE精萃礦泥膜 HK$490 / 120g

THREE 的精萃礦泥膜有助淨化肌膚的同時能為肌膚保濕，豐富的礦物質成分與化石珊瑚粉，能有效深入毛孔，吸附污垢與多餘的油脂、老舊角質。

泥膜推薦8. THREE精萃礦泥膜 HK$490 / 120g（THREE 官網）

泥膜推薦9. LUSH 薄荷清爽面膜 HK$180 / 125g

LUSH 的薄荷清爽面膜混合了蜂蜜、高嶺土等多種溫和成分，能有效為肌膚去角質，而產品中的高嶺土成分，其豐富礦物質更加有助滋養肌膚。除此之外，產品中亦添加了適量胡椒薄荷精油，能促進皮膚底層的血液循環，讓肌膚煥發自然光澤。

泥膜推薦9. LUSH 薄荷清爽面膜 HK$180 / 125g（LUSH 官網）

資料來源：Facebook@K Kwong