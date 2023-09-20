聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等14款必買｜持續更新

聖誕倒數月曆2023陸續推出，《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior及Diptyque等各大品牌的最新消息！每逢聖誕，不少人都會關注倒數月曆，不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己，倒數月曆都帶來滿足驚喜，讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆，不知哪個是你的心水之選？



聖誕倒數月曆2023盤點1. YSL節日限量版倒數月曆禮盒

購買方法：Selfridge

相信不少女生都喜歡YSL的彩妝品，遊走在少女與成熟之間，色調偏向粉嫩或櫻桃，散發出誘人魅力。今次倒數月曆包括不同質感和色系的唇膏，方便配搭各個場合和造型，也可與姊妹們分享。此外還有熱賣的精緻小型香水和護膚品，更有令人心動的雲石紋鏡子，非常值得購買！

YSL官網價：2,500港元

倒數月曆產品數量：24



倒數月曆2023盤點1. YSL節日限量版倒數月曆禮盒 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點2. L’Occitane 2023 Holiday Classic Calendar 聖誕倒數驚喜日曆 2023

提到L’Occitane的話，便是想起其標誌性的乳木果香味，帶有嬰兒般的粉狀氣味，予人舒適氛圍。今次的倒數月曆，包括不少香味產品，如肥皂、淋浴乳、洗髮乳、潤膚霜及護手霜等，價錢更是總額的53折左右，便能享受一段充滿療癒放鬆的香味旅程。

L’Occitane官網價：590港元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：121歐元（約1,000港元）



倒數月曆2023盤點2. L’Occitane倒數月曆 ( L’Occitane官網)

聖誕倒數月曆2023盤點3. Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆

購買方法：Selfridge

近年特別喜歡Kiehl’s的金盞花系列，可以紓緩肌膚敏感，因此今次的倒數月曆，也收納不少金盞花系列產品在其中。倒數月曆包裝以聖誕夜景為圖案，由法國知名版畫視覺設計團隊Icinori裡的Mayumi Otero and Raphael Urwiller以印刷藝術的方式繪製，營造出典雅醉人的魅力。

Kiehl’s官網價：109歐元

倒數月曆產品數量：24

凡購物滿HK$580，即可以 HK$590換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆乙份(價值HK$2,511)，每人只限換購一份，換完即止。



倒數月曆2023盤點3. Kiehl’s倒數月曆 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點4. Clarins倒數月曆

每年Clarins倒數月曆給筆者的印象，都是抵買和實用性高。今年特別以白色及金色包裝，搭以濃厚的聖誕裝飾圖案，使人內心能夠沉澱，感受到舒適的氣氛。裡面包括彩妝品、香水和護膚品，多以明亮和保濕為用，非常適合在冬天使用。

Clarins官網價：142歐元

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆產品總值：330歐元



倒數月曆2023盤點4. Clarins倒數月曆 (Clarins官網)

聖誕倒數月曆2023盤點5. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒

雖然Charlotte Tilbury的數量較少，不過裡面款式都是皇牌產品：Magic Cream、定妝噴霧和唇膏等，加上華麗夢幻的首飾箱外形，即使過了聖誕節，依然能夠用來載東西，非常實用！

Charlotte Tilbury官網價：HK$1,700

倒數月曆產品數量：12份



倒數月曆2023盤點5. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets倒數月曆 (IG@charlottetilbury)

聖誕倒數月曆2023盤點6. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆

今次的Bobbi Brown倒數月曆，以提亮及陰影的底妝為主，包括修容餅、珠光筆、化妝掃及唇膏等，以打造出自然魅力妝容。包裝以聖誕掛飾為靈感，飾以金色萬花筒圖案，倍添華麗夢幻的氛圍。

Bobbi Brown官網價：195歐元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：264歐元



倒數月曆2023盤點6. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆 (Bobbi Brown官網)

聖誕倒數月曆2023盤點7. Benefit All I Want Beauty倒數月曆

以眉妝及睫毛產品為首的Benefit，倒數月曆包括睫毛膏、眉膏、眉筆、胭脂，以及護膚品等，為妝容打造出神采飛揚的感覺。特別推薦品牌的眉筆及眉粉，質感軟滑流暢，非常適合初學者用。

Benefit官網價：149美元

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆產品總值：329美元



倒數月曆2023盤點7. Benefit All I Want Beauty倒數月曆 (Benefit官網)

聖誕倒數月曆2023盤點8. Penhaligon’s The Toy Chest倒數月曆

購買方法：Selfridge

個人而言喜歡Penhaligon’s的香味持久力，予人舒適療癒的感覺。今年的倒數月曆，依然包括30毫升香水、小型香水、皇牌蠟燭及肥皂等，而每年品牌都會加入不同的聖誕可愛掛飾，是次則為胡桃夾子，實在不容錯過！

Penhaligon’s官網價：395歐元

倒數月曆產品數量：25



倒數月曆2023盤點8. Penhaligon’s倒數月曆 (Penhaligon's 官網)

聖誕倒數月曆2023盤點9. Selfridge倒數月曆

購買方法：Selfridge

集結不少美妝品牌的Selfridge，今年的倒數月曆也很豐富，以美妝保養為主，包括Dr. Barbara Sturm精華、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Penhaligon's香水及刮痧板等，大家可以趁用各個品牌的產品，從中找出最適合自己的護膚品。

Selfridge官網價：245美元

倒數月曆產品數量：33



倒數月曆2023盤點9. Selfridge倒數月曆 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點10. LOOKFANTASTIC倒數月曆

LOOKFANTASTIC倒數月曆算是經濟之選，在25個盒子內，有達27款產品，包括Origins「菇水」、M.A.C睫毛膏、Nars Orgasm胭脂、First Aid Beauty面霜等港人較熟悉的品牌，更有20色眼影盤，非常實用。

購買方法：LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC官網價：1,066港元

倒數月曆產品數量：27



倒數月曆2023盤點10. Look Fantastic倒數月曆 $1,066 (LOOKFANTASTIC官網)

聖誕倒數月曆2023盤點11. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆

購買方法：Harrods

Harrods將美妝及香水的倒數日曆分開，前者有25款美妝品，包括德國逆齡專家Augustinus Bader創立的同名品牌面霜、Eve Lom潔面膏、Laura Mercier玫瑰金珠光筆、Bobbi Brown胭脂及Nars小型唇膏等，款式多樣。

Harrods官網價：2,114港元

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆產品總值：1,173英鎊



倒數月曆2023盤點11. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆 $2,114 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆

購買方法：Harrods

另一款香水倒數月曆，則有多個品牌知名的香水，包括Byredo Gypsy、Bvlgari及Maison Francis Kurkdjian香水等，部分更是香水原型的細版，超級可愛，收藏度也高。能夠以1,500港元左右的價錢，擁有12種不同著名的香味，因此倒數月曆得到不少人搶購。

Harrods官網價：1,479港元

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆產品總值：1,009英鎊



倒數月曆2023盤點12. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆 $1,479 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點13. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆

購買方法：ASOS

倒數月曆包裝較簡約，內容則算豐富，包括Charlotte Tilbury Pillow Talk眼影盤、NEOM香氛蠟燭、M.A.C定妝噴霧、Caudalie潔面啫喱及Rituals身體磨砂等，為全身打造精采光芒。

ASOS官網價：1,056港元

倒數月曆產品數量：25



倒數月曆2023盤點13. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆 $1,056 (ASOS官網)

聖誕倒數月曆2023盤點14. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆

今年NET-A-PORTER的倒數月曆，有別往年只有美妝品，特別加入時尚飾品，包括羊絨（cashmere）手套、水晶手鏈、銀色耳環，更有一個首飾箱，只需約3,000港元便能入手，非常抵買。倒數月曆還有不少美妝品，如Dr. Barbara Sturm晚霜、U Beauty Resufacing Compound、MZ Skin抗氧精華油、Charlotte Tilbury眼影盤及111SKIN安瓶等，都是效用出色的產品。

NET-A-PORTER官網價：2,975港元

倒數月曆產品數量：15

倒數月曆產品總值：逾1.3萬港元

