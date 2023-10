聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等27款必買｜持續更新

聖誕倒數月曆2023陸續推出,《01女生》與讀者一起持續更新Sabon、Dior Beauty及Diptyque等各大品牌的最新消息!每逢聖誕,不少人都會關注倒數月曆,不論送禮、交換禮物或給辛勞整年的自己,倒數月曆都帶來滿足驚喜,讓人能享受體驗各款產品。以下持續整理不同品牌的倒數月曆,不知哪個是你的心水之選?



聖誕倒數月曆2023盤點1. Sabon 限量版倒數日曆

每次經過Sabon的門店,都會被其香氣牽引。今年推出的倒數月曆,便包括不少皇牌暢銷產品,令人嘗盡各款香氣,找到自己的心水味道。倒數月曆的包裝,充滿聖誕之夜的浪漫醉人氛圍,正前方有著一道神秘大門,旁邊長滿奪目花卉,非常吸引。

Sabon官網價:1,280港元

倒數月曆產品數量:24



聖誕倒數月曆2023盤點1. Sabon 限量版倒數日曆 (Sabon提供)

聖誕倒數月曆2023盤點2. Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar 聖誕倒數日曆

每年都美得令人默默打開銀包的Dior Beauty倒數月曆,今年改以抽屜式設計,可當成首飾或收納使用。包裝一如以往美艷,以蒙田大道30號巴黎總店為封面,感覺如置身法國,散發悠閒魅力。打開後可看到創作者Pietro Ruffo以皇家杜樂麗花園為靈感的夢幻設計,而每個抽屜藏著的禮物,都非常豐富,包括可愛的Miss Dior、J'adore及La Collection Privée迷你版香水,以及限定版香氛蠟燭和星星吊飾,非常值得收藏!

Dior Beuaty官網價:5,300港元

倒數月曆產品數量:24



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► 敬請期待!

聖誕倒數月曆2023盤點2. Dior Le 30 Montaigne Advent Calendar 聖誕倒數日曆 (朱加曦攝)

Dior倒數月曆打開後,可看到創作者Pietro Ruffo以皇家杜樂麗花園為靈感的夢幻設計。(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點3. Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏

如同去年的包裝外形,Diptyque今年使用繽紛色彩,配搭字體大小、方向和線條,打造出簡潔而充滿玩味時尚的設計。倒數月曆包括25個驚喜,當中不少得華麗立體的吊飾,也有松木、乾果、綿雪等節日香氛,而價錢更是相當吸引。即睇開箱

Diptyque官網價:3,750港元

倒數月曆產品數量:25



《01女生》記者開箱Diptyque倒數月曆更多細節內容 ► L’Occitane Diptyque聖誕倒數月曆開箱 20+護膚品/香氛蠟燭/香水

聖誕倒數月曆2023盤點3. Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏 (張懿慧 攝)

Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點4. Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆

今年的Jo Malone London倒數月曆,以薑餅童話世界為靈感,運用紅白間紋和薑餅人色調,打造出充滿甜美感的英倫風格。特別喜歡品牌的盒子外形設計,能夠收納25份禮物,而且不算佔位,非常實用。

Jo Malone London 官網價:4,380港元

倒數月曆產品數量:25



聖誕倒數月曆2023盤點4. Jo Malone London 薑餅童話聖誕系列聖誕倒數日曆 (Jo Malone London官網)

聖誕倒數月曆2023盤點5. YSL Beauté節日限量版倒數月曆禮盒

購買方法:Selfridges

相信不少女生都喜歡YSL的彩妝品,遊走在少女與成熟之間,色調偏向粉嫩或櫻桃,散發出誘人魅力。今次倒數月曆包括不同質感和色系的唇膏,方便配搭各個場合和造型,也可與姊妹們分享。此外還有熱賣的精緻小型香水和護膚品,更有令人心動的雲石紋鏡子,非常值得購買!

YSL官網價:2,500港元

倒數月曆產品數量:24



倒數月曆2023盤點5. YSL Beauty 節日限量版倒數月曆禮盒 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點6. L’Occitane 2023 Holiday Classic Calendar 聖誕倒數驚喜日曆 2023

提到L’Occitane的話,便是想起其標誌性的乳木果香味,帶有嬰兒般的粉狀氣味,予人舒適氛圍。今次的倒數月曆,包括不少香味產品,如肥皂、淋浴乳、洗髮乳、潤膚霜及護手霜等,價錢更是總額的53折左右,便能享受一段充滿療癒放鬆的香味旅程。即睇開箱

L’Occitane官網價:590港元

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:121歐元(約1,000港元)



《01女生》記者開箱L’Occitane倒數月曆更多細節內容 ► L’Occitane Diptyque聖誕倒數月曆開箱 20+護膚品/香氛蠟燭/香水

倒數月曆2023盤點6. L’Occitane倒數月曆 ( 張懿慧 攝)

. L’Occitane倒數月曆 ( 張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點7. Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆

購買方法:Selfridges

近年特別喜歡Kiehl’s的金盞花系列,可以紓緩肌膚敏感,因此今次的倒數月曆,也收納不少金盞花系列產品在其中。倒數月曆包裝以聖誕夜景為圖案,由法國知名版畫視覺設計團隊Icinori裡的Mayumi Otero and Raphael Urwiller以印刷藝術的方式繪製,營造出典雅醉人的魅力。

Kiehl’s換購價:590港元(需買滿580港元加購)

倒數月曆產品數量:24

* 凡購物滿580港元,即可以590港元換購 Kiehl’s 限量版聖誕倒數月曆乙份(價值2,511港元),每人只限換購一份,換完即止。



倒數月曆2023盤點7. Kiehl’s倒數月曆 (Kiehl’s提供)

聖誕倒數月曆2023盤點8. Clarins倒數月曆

每年Clarins倒數月曆給筆者的印象,都是抵買和實用性高。今年特別以白色及金色包裝,搭以濃厚的聖誕裝飾圖案,使人內心能夠沉澱,感受到舒適的氣氛。裡面包括彩妝品、香水和護膚品,多以明亮和保濕為用,非常適合在冬天使用。

Clarins官網價:600港元

倒數月曆產品數量:25

倒數月曆產品總值:逾2,958港元

* 由11月9日起,凡於門市購買任何聖誕套裝,即能以600港元換購;亦可在11月6日起,於官網直接以600港元購買。



倒數月曆2023盤點8. Clarins倒數月曆 (Clarins官網)

聖誕倒數月曆2023盤點9. Rituals 臻貴聖誕倒數月曆

去年以小型聖誕樹包裝的Rituals,今次倒數月曆回到前年的浪漫村莊設計,並換上充滿濃厚節日氣氛的紅色,展現出溫馨醉人的氛圍。24份倒數月曆小禮物中,包括不少Private Collection暢銷產品,以及個人護理產品,讓你全天候都被療癒香氣包圍。

Rituals官網價:1,100港元

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:2,115港元



聖誕倒數月曆2023盤點9. Rituals 臻貴聖誕倒數月曆 (Rituals提供)

聖誕倒數月曆2023盤點10. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒

雖然Charlotte Tilbury的數量較少,不過裡面款式都是皇牌產品:Magic Cream、定妝噴霧和唇膏等,加上華麗夢幻的首飾箱外形,即使過了聖誕節,依然能夠用來載東西,非常實用!

Charlotte Tilbury官網價:1,700港元

倒數月曆產品數量:12份



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► Charlotte Tilbury、Guerlain倒數月曆2023!揭被搶空的銷售秘密

倒數月曆2023盤點10. Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets倒數月曆 (IG@charlottetilbury)

Charlotte Tilbury Lucky Chest of Beauty Secrets 魔法幸運星光寶盒實物圖(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點11. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆

今次的Bobbi Brown倒數月曆,以提亮及陰影的底妝為主,包括修容餅、珠光筆、化妝掃及唇膏等,以打造出自然魅力妝容。包裝以聖誕掛飾為靈感,飾以金色萬花筒圖案,倍添華麗夢幻的氛圍。

Bobbi Brown官網價:195歐元

倒數月曆產品數量:12

倒數月曆產品總值:264歐元



倒數月曆2023盤點11. Bobbi Brown 12 Days of Glow倒數月曆 (Bobbi Brown官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆

每年限售都會很快被搶空的Guerlain蜂屋形倒數月曆,今次屋頂特別飾以綠色叢林圖案,可見奇趣動物群於草原玩耍,散發著可愛活力氛圍。倒數月曆的內容亦相當豐富,今次會較少飾品,僅有2款華麗擴香石,其餘的則是香氛蠟燭、番梘、彩妝和皇牌護膚品,迷你版香水亦是較高級的沙龍系列,非常超值。

Guerlain官網價:5,850港元

倒數月曆產品數量:25



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► Charlotte Tilbury、Guerlain倒數月曆2023!揭被搶空的銷售秘密

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆 (Guerlain官網)

聖誕倒數月曆2023盤點12. Guerlain 幻妙金蜂聖誕倒數月曆實物圖 (朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點13. Christian Louboutin Beauty Advent Calendar 2023

以標誌性紅底鞋魅惑女生的Christian Louboutin,今次倒數月曆同樣以簡潔的紅色,吸引目光,而在打開後,則是可愛迷人的列車,每卡都盛載特別的小禮物,包括可愛的Loubiworld迷你版香水、紅底鞋唇膏及今年推出的睫看膏等,亦有吸引的吊飾,粉絲絕對不容錯過!

Christian Louboutin官網價:600美元

倒數月曆產品數量:24



聖誕倒數月曆2023盤點13. Christian Louboutin Beauty Advent Calendar 2023 (Christian Louboutin官網)

聖誕倒數月曆2023盤點14. Penhaligon’s The Toy Chest倒數月曆

購買方法:Selfridges

個人而言喜歡Penhaligon’s的香味持久力,予人舒適療癒的感覺。今年的倒數月曆,依然包括30毫升香水、小型香水、皇牌蠟燭及肥皂等,而每年品牌都會加入不同的聖誕可愛掛飾,是次則為胡桃夾子,實在不容錯過!

Penhaligon’s官網價:4,400港元

倒數月曆產品數量:25



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► 2023倒數月曆開箱!NET-A-PORTER首添飾品、Penhaligon's珍藏度高

倒數月曆2023盤點14. Penhaligon’s倒數月曆 (Penhaligon's 官網)

聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 循環精華冬夜星空倒數月曆

有用過The History of Whoo的護膚品,都覺得質感易吸收,而且效果不錯,臉色變更紅潤。今次的節日套裝,以倒數月曆的形式設計,包裝以浪漫的雪景和聖誕樹設計,裡面包括50毫升的秘貼循環精華,亦有自生精華及拱辰享系列,看來吸引。

The History of Whoo官網價:350港元

倒數月曆產品數量:6

倒數月曆產品總值:693港元



聖誕倒數月曆2023盤點15. The History of Whoo 秘貼循環精華節日套裝 (The History of Whoo提供)

聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆

今年NET-A-PORTER的倒數月曆,有別往年只有美妝品,特別加入時尚飾品,包括羊絨(cashmere)手套、水晶手鏈、銀色耳環,更有一個首飾箱,只需約3,000港元便能入手,非常抵買。倒數月曆還有不少美妝品,如Dr. Barbara Sturm晚霜、U Beauty Resufacing Compound、MZ Skin抗氧精華油、Charlotte Tilbury眼影盤及111SKIN安瓶等,都是效用出色的產品。

NET-A-PORTER官網價:2,975港元

倒數月曆產品數量:15

倒數月曆產品總值:逾1.3萬港元



《01女生》記者開箱Dior倒數月曆更多細節內容 ► 2023倒數月曆開箱!NET-A-PORTER首添飾品、Penhaligon's珍藏度高

聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆實物圖(朱加曦攝)

聖誕倒數月曆2023盤點16. NET-A-PORTER The Ultimate Gift Set倒數月曆 護膚品篇(朱加曦)

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒

以海洋色調配搭線條層次作設計的La Mer倒數月曆,偏向實用風格,裡面的12份禮物,包括肌底修護液、潔膚水、活膚煥采面膜和賦活保濕精華等,讓大家得到更多精緻護理的呵護。

La Mer官網價:4,480港元

倒數月曆產品數量:12

倒數月曆產品總值:6,060港元



《01女生》記者開箱La Mer倒數月曆更多細節內容 ►The Body Shop La Mer聖誕倒數月曆開箱 齊集皇牌護膚品值得入手

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒 (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點17. La Mer 限量版聖誕倒數月曆禮盒 (張懿慧 攝)

聖誕倒數月曆2023盤點18. Memo Paris Post-Christmas Calendar

首度推出倒數月曆的MEMO PARIS,包裝靈感源自瑞士剪紙藝術,糅合東方傳統工藝,打造出華麗美艷的圖案,可見標誌性的巴黎鐵塔,亦有多隻象徵愛爾蘭皮革的馬匹正向前方聖誕樹邁進,寓意每個人的夢想都能達到。倒數月曆設有7款10毫升的旅行裝香水。

Memo Paris官網價:2,260港元

倒數月曆產品數量:7



聖誕倒數月曆2023盤點18. Memo Paris Post-Christmas Calendar (Memo Paris官網)

聖誕倒數月曆2023盤點19. Benefit All I Want Beauty倒數月曆

以眉妝及睫毛產品為首的Benefit,倒數月曆包括睫毛膏、眉膏、眉筆、胭脂,以及護膚品等,為妝容打造出神采飛揚的感覺。特別推薦品牌的眉筆及眉粉,質感軟滑流暢,非常適合初學者用。

Benefit官網價:149美元

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:329美元



倒數月曆2023盤點19. Benefit All I Want Beauty倒數月曆 (Benefit官網)

聖誕倒數月曆2023盤點20. fresh Advent Calendar Skincare Set

今年的fresh倒數月曆,以舒適的天藍色為設計,配搭monogram圖案,充滿特色。裡面的24份禮物,包括黑茶系列、有色潤唇膏、精華和洗面乳等,非常好用。

fresh官網價:350美元

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:503美元



聖誕倒數月曆2023盤點20. fresh Advent Calendar (fresh官網)

聖誕倒數月曆2023盤點21. Selfridges

購買方法:Selfridges

集結不少美妝品牌的Selfridges,今年的倒數月曆也很豐富,以美妝保養為主,包括Dr. Barbara Sturm精華、Charlotte Tilbury定妝噴霧、Penhaligon's香水及刮痧板等,大家可以趁用各個品牌的產品,從中找出最適合自己的護膚品。

Selfridge官網價:245美元

倒數月曆產品數量:33



倒數月曆2023盤點21. Selfridge倒數月曆 (Selfridge官網)

聖誕倒數月曆2023盤點22. LOOKFANTASTIC倒數月曆

LOOKFANTASTIC倒數月曆算是經濟之選,在25個盒子內,有達27款產品,包括Origins「菇水」、M.A.C睫毛膏、Nars Orgasm胭脂、First Aid Beauty面霜等港人較熟悉的品牌,更有20色眼影盤,非常實用。

購買方法:LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC官網價:1,066港元

倒數月曆產品數量:27



倒數月曆2023盤點22. Look Fantastic倒數月曆 $1,066 (LOOKFANTASTIC官網)

聖誕倒數月曆2023盤點23. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆

購買方法:Harrods

Harrods將美妝及香水的倒數日曆分開,前者有25款美妝品,包括德國逆齡專家Augustinus Bader創立的同名品牌面霜、Eve Lom潔面膏、Laura Mercier玫瑰金珠光筆、Bobbi Brown胭脂及Nars小型唇膏等,款式多樣。

Harrods官網價:2,114港元

倒數月曆產品數量:25

倒數月曆產品總值:1,173英鎊



倒數月曆2023盤點23. Harrods The Harrods Beauty 倒數月曆 $2,114 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點24. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆

購買方法:Harrods

另一款香水倒數月曆,則有多個品牌知名的香水,包括Byredo Gypsy、Bvlgari及Maison Francis Kurkdjian香水等,部分更是香水原型的細版,超級可愛,收藏度也高。能夠以1,500港元左右的價錢,擁有12種不同著名的香味,因此倒數月曆得到不少人搶購。

Harrods官網價:1,479港元

倒數月曆產品數量:12

倒數月曆產品總值:1,009英鎊



倒數月曆2023盤點24. Harrods The Harrods 12 Days of Fragrance 倒數月曆 $1,479 (Harrods官網)

聖誕倒數月曆2023盤點25. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆

購買方法:ASOS

倒數月曆包裝較簡約,內容則算豐富,包括Charlotte Tilbury Pillow Talk眼影盤、NEOM香氛蠟燭、M.A.C定妝噴霧、Caudalie潔面啫喱及Rituals身體磨砂等,為全身打造精采光芒。

ASOS官網價:1,056港元

倒數月曆產品數量:25



倒數月曆2023盤點25. ASOS Beauty Face + Body 25 Day倒數月曆 $1,056 (ASOS官網)

聖誕倒數月曆2023盤點26. Armani Beauty 2023倒數月曆

購買方法:Selfridges

Armani Beauty倒數月曆以標誌性的紅色,配上閃粉,以及聖誕鐘外形的大門圖案,充滿神秘的誘惑。裡面包括各12份的貨裝和試用裝,前者如唇釉、唇膏及睫毛膏等,後者則多為迷你版香水,感覺算為抵買。不過,今年倒數月曆不會在本地發售,粉絲們可能需從外國官網購買。

Armani Beauty官網價:270英鎊

倒數月曆產品數量:24

倒數月曆產品總值:逾400英鎊



聖誕倒數月曆2023盤點26. Armani Beauty 2023倒數月曆 (Armani Beauty官網)

聖誕倒數月曆2023盤點27. The Body Shop限量版倒數月曆

The Body Shop今年一共推出3款限量版聖誕倒數月曆,分別為The Advent of Change 聖誕限量版倒數月曆、The Big Advent of Change 聖誕限量版尊貴倒數月曆及The Ultimate Advent of Change 聖誕限量版奢華倒數月曆。每個月曆都藏有24件或以上的皇牌產品,如:花香果味沐浴露、修護潤手霜、乳木果身體潤膚霜及蘆薈鎮靜面膜等。另外,亦貫徹環保理念,每件產品是可回收包裝及採購自社群公平貿易天然原材料成分,十分有意義。

The Body Shop限量版倒數月曆

倒數月曆產品數量:24-25

倒數月曆售價:799-1599港元



《01女生》記者開箱The Body Shop倒數月曆更多細節內容 ►The Body Shop La Mer聖誕倒數月曆開箱 齊集皇牌護膚品值得入手

聖誕倒數月曆2023盤點27. The Body Shop限量版倒數月曆 (The Body Shop) (張懿慧 攝)