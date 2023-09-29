勤用Body Lotion滋潤肌膚防爆拆　高CP值必買身體乳液/潤膚露推薦

天氣變得乾燥，不論是任何一種皮膚類型都需要每天保濕，輕則容易現痕癢無比，重則泛紅甩皮、龜裂爆拆，甚至流血。《01女生》為大家精選推介以下8款秋冬必備身體身體乳液、潤膚露，質感清爽又易吸收，長效保濕滋潤乾燥皮膚。



推薦1) Origins薑根潤體霜

含橄欖、葡萄籽、穀糠和杏果仁油，能即時潤澤暗淡疲累的肌膚。帶有薑味香氣，讓人溫暖放鬆，在浸浴或淋浴後塗抹全身，令肌膚更加柔滑。

Origins薑根潤體霜 (200ml) HK$248 立即購買

Origins 薑根潤體霜。(圖片來源: 01mall)

推薦2) 施巴抗乾潤膚露

pH5.5親膚配方含保濕複合因子、高濃度植物天然固醇及天然親膚油脂，阻止水份流失，讓肌膚回復水油平衡，紓緩繃緊乾燥及刺癢的不適感，改善乾敏皮膚並提升彈性。

施巴抗乾潤膚露 (200ml) HK$130 立即購買

施巴抗乾潤膚露。(圖片來源: 01mall)

推薦3) L'OCCITANE乳木果身體潤膚露

配方含有15%乳木果油、天然蜂蜜、杏子油、茉莉花及依蘭精華，蘊含維他命A、B、C及E，有助滋養保濕及保護肌膚。而且容易吸收，質感柔潤，用後令肌膚全日保持柔軟亮澤。

L'OCCITANE 乳木果身體潤膚露 (250ml ) 立即購買

L'OCCITANE乳木果身體潤膚露 。(圖片來源: 01mall)

推薦4) 彩豐行北海道牛奶極潤潤膚乳

專為乾燥肌膚而設的加倍滋潤配方，主要成分為北海道3.6牛乳、乳木果、銀杏葉精華等，含有維他命A、C及E。可長效舒緩乾燥缺水肌膚，並為肌膚提供深層滋潤，預防因乾燥引發肌膚痕癢、粗糙現象，即時提升亮白肌膚，高效發揮抗氧化功效，呈現細嫩、白滑水潤肌膚。

彩豐行北海道牛奶極潤潤膚乳 (400ml) HK$34 立即購買

彩豐行北海道牛奶極潤潤膚乳。(圖片來源: 01mall)

推薦5) Elizabeth Arden綠茶蜜滴身體潤膚乳霜

含珍貴潤膚、植物性油脂及保濕等12種天然成份，質地清爽絲滑，帶手淡淡的綠茶清香，長時間滋潤身體，為肌膚補充水份。

Elizabeth Arden 綠茶蜜滴身體潤膚乳霜 (500ml) 立即購買

Elizabeth Arden 綠茶蜜滴身體潤膚乳霜。(圖片來源: 01mall)

推薦6) 彩豐行日本馬油水潤潤膚乳

主要成分為馬油、乳木果、天然植物抗敏精華、仙人掌精華等滋養成分，質感水潤細滑，給予肌膚深層長效的潤澤效果，可幫助舒緩及改善因乾燥引發肌膚痕癢、粗糙現象，令肌膚持久水潤嫩白，感覺潤而不膩，呈現健康光彩。

彩豐行日本馬油水潤潤膚乳(500ml) 立即購買

彩豐行日本馬油水潤潤膚乳。(圖片來源: 01mall)

推薦7) WOFOPAI牛油果滋潤補水留香身體乳

充滿牛油果精華及植物萃取等天然成份，有助深度滋養肌膚，軟化角質層，淡化黑色素，淨化白皙，平衡油脂，令肌膚更細膩柔滑。

WOFOPAI牛油果滋潤補水留香身體乳 (500ml) HK$45 立即購買

WOFOPAI牛油果滋潤補水留香身體乳。(圖片來源: 01mall)

推薦8) 薑心比心薑奶身體凝乳

蘊含老薑精油、老薑精華、乳油木果脂、澳洲堅果籽油等植萃保濕精華成份，材料天然。質地輕盈易吸收，長效滋潤肌膚，特別適合婦女產後護理使用，可驅寒暖身，促進血液運行之效。

薑心比心薑奶身體凝乳 (200ml) HK$285 立即購買