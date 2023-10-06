睡眠面膜2023｜把握睡眠時間護膚　滋潤/抗衰老Sleeping Mask推薦

日忙夜忙，有時候真的太疲倦寧願簡單地護膚，然後早點上床休息。這個時候，大家不妨善用睡眠時間，把握夜間黃金修復期好好呵護肌膚，增加防禦能力之餘，亦能夠深層滋潤肌膚底層。《01女生》為大家精選8款睡眠面膜推介，質地清爽不黏笠，同時潤澤肌膚，塑造明亮細嫩健康肌！



推薦1) Laneige 細胞修復補濕睡眠面膜

含有AMOREPACIFIC專利森林植物酵母，修復能力比積雪草高出111.9%，高效提升肌膚自我修復能力，強化肌膚保護屏障，促進活肌再生。於黃金睡眠時間修護肌膚，為缺水敏感肌深層修復補濕，重拾水潤飽滿。溫和低敏配方，通過皮膚科測試、過敏測試及低致敏測試。

Laneige 細胞修復補濕睡眠面膜 (60ml) HK$125 立即購買

Laneige細胞修復補濕睡眠面膜。(圖片來源: 01mall)

推薦2) Fresh玫瑰深層保濕睡眠面膜

採用先補水後鎖水技術，大家可先薄塗一層精華液，再塗上絲滑水霜面膜，可即時補充肌膚於日間流失的水分。精華液及睡眠面膜蘊含豐富月見草萃取、大馬士革玫瑰精華及透明質酸，能滋潤順滑和強化肌膚屏障，鎖住水分令肌膚時刻保持水潤飽滿。

Fresh玫瑰深層保濕睡眠面膜 (60ml) HK$288 立即購買

Fresh 玫瑰深層保濕睡眠面膜。(圖片來源: 01mall)

推薦3) Sulwhasoo 雪花秀與潤睡眠面膜

升級與潤面膜的Nutritive RED Elixir™ 配方蘊含紅棗及紅石榴精萃，加上黃芩、合桃及當歸等精華成分，抗氧功效有助鞏固肌膚的保護屏障，同時補充水份及養分，一覺醒來重現活力朝氣。

Sulwhasoo 雪花秀與潤睡眠面膜 (120ml) HK$245 立即購買

Sulwhasoo 雪花秀與潤睡眠面膜。(圖片來源:hk.sulwhasoo.com)

推薦4) ERNO LASZLO水療冰白酣睡記憶面膜

研發靈感來自美國NASA太空總署的「記憶海綿」技術，無重、啫喱般觸感的記憶面膜質地。蘊含覆盆子葉提取物、北艾提取物及藻提取物，徹夜提升肌膚含水量及彈性，細緻肌膚紋理，醒來後肌膚水嫩飽滿、剔透亮白。

ERNO LASZLO 水療冰白酣睡記憶面膜(40ml) HK$190 立即購買

ERNO LASZLO 水療冰白酣睡記憶面膜。(圖片來源: 01mall)

推薦5) Missha Super Aqua睡眠美容面膜

主要成份為種子、蝸牛粘液等提取物，在睡前塗抹睡眠面膜於臉上，一覺醒來後肌膚變得健康滋潤、細緻柔軟。

Missha Super Aqua 睡眠美容面膜(110ml) HK$118.71 立即購買

Missha Super Aqua 睡眠美容面膜。(圖片來源: iHerb)

推薦6) SOME BY MI白皙睡眠面膜

主要成份為柚子果實提取物、荷荷巴籽油、東方側柏葉提取物、花椒果實提取物等。這款 2 合 1 睡眠面膜含有 5% 煙醯胺和70.5%柚子提取物，在睡眠時為肌膚提供美白和保濕效果，修護疲憊暗淡肌膚。

SOME BY MI白皙睡眠面膜(60g) HK$116.7 立即購買

SOME BY MI白皙睡眠面膜。(圖片來源: iHerb)

推薦7) SISLEY藏紅花絲絨睡眠面膜

帶有橙花香氣，蘊含藏紅花萃取、天然蜂蜜及多種高效天然植物活性成分，令乾燥肌膚感覺極致舒緩，高效滋養及保濕，令肌膚重獲舒適感及活力。亦可作急救面膜，只需10分鐘，瞬間發揮深層舒緩功效。

SISLEY藏紅花絲絨睡眠面膜 (60ml) HK$616 立即購買

藏紅花絲絨睡眠面膜。(圖片來源: strawberrynet)

推薦8) SHISEIDO 資生堂柚子美容睡眠面膜

含有日本柚子復合物、海藻糖、維生素C和甘油，可密集補充水分和亮白肌膚，明顯改善睡眠不足的缺水乾燥的暗沉皮膚。質地輕盈清爽，適合所有皮膚類型，早上醒來時皮膚感覺更柔軟飽滿。

SHISEIDO 資生堂柚子美容睡眠面膜 (50ml) HK$223 立即購買

SHISEIDO 資生堂柚子美容睡眠面膜。(圖片來源: strawberrynet)

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