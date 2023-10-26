聖誕彩妝2023｜12+日本品牌秋冬美妝 肌膚之鑰冬日限定包裝必入手

【日本品牌/聖誕彩妝/秋冬美妝】隨著秋冬氣氛日漸濃厚，秋冬色調美妝、冬日限定、聖誕包裝等美妝產品都紛紛釋出。除了每年都令人十分驚喜的聖誕倒數月曆，節日限定美妝亦十分具收藏價值，《01女生》這次就為你精選出日本人氣/開架品牌的秋冬美妝，可謂日本旅遊送禮自用都可以，讓你一步到位，容易買到心頭好！



日本品牌秋冬美妝：SUQQU 冬日限定彩妝系列2023「乱反射」+聖誕冬日限定彩妝系列2023「銀世界」

愛留意日本彩妝的女生，應該對SUQQU並不陌生，它們的彩妝產品以顏色絢麗見稱，而來到品牌 20週年，亦推出多個震撼彈：冬日限定與聖誕限定彩妝系列，全方位收編大家的歡心。

SUQQU推出以光的折射為靈感的冬日限定組合「乱反射」，以包裝表達出光的折射，再以日本繪畫顏料「岩絵具」中的重疊顏色為靈感，將千變萬化、閃耀的色彩去詮釋出女性的璀璨美麗。

日本品牌秋冬美妝：SUQQU 冬日限定彩妝系列2023「乱反射」（SUQQU）

除了冬日限定，SUQQU亦以「銀世界」為聖誕限量彩妝主題，以細緻色彩與冷色調呈現出日本冬季美麗而夢幻嘅「銀白色」世界！

日本品牌秋冬美妝：聖誕冬日限定彩妝系列2023「銀世界」（SUQQU）

日本品牌秋冬美妝：LUNASOL 聖誕限定彩妝系列2023「Stella Dream」

來自Kanebo集團的LUNASOL，一直深受日本妹子的追捧，主打保濕度高、透亮度高的彩妝效果。而LUNASOL在今個冬日聖誕限定，以冬日星空為靈感，推出像充滿充滿星星光芒，夢幻、閃爍的一系列彩妝單品。

日本品牌秋冬美妝：LUNASOL 聖誕限定彩妝系列2023「Stella Dream」（LUNASOL）

四色眼影組合中融合繁星光澤以及易用的大地色調，輕鬆打造輕盈眼妝。另外更有高顯色度的閃亮液體眼線筆，一筆多用，既能夠點綴睫毛，亦可以作眼線或暈染成眼影。最令人期待的莫過於雙色胭脂高光組合，當中的珠光高光有如星鑽般的光澤，完全是外貌與內涵都有的選擇！

日本品牌秋冬美妝：Clé de Peau 2023 聖誕限定彩妝系列「BELIEVE IN RADIANCE 粼光姬影系列」

Clé de Peau肌膚之鑰源於1982 年，結合日本新技術與法國現代美學觀念，當時專為全球皇室名流貴族研發，後來成為日本知名國民品牌。今個聖誕，Clé de Peau以童話故事《小美人魚》作靈感，裏裏外外都充滿浪漫又奇幻的海洋世界、美人魚圖案，以海洋元素作為包裝的華麗設計，不單帶出奢華、璀璨的感覺，更希望讓用家像人魚公主般充滿自信、勇氣迎接未來。

日本品牌秋冬美妝：Clé de Peau 2023 聖誕限定彩妝系列「BELIEVE IN RADIANCE 粼光姬影系列」（Clé de Peau）

日本品牌秋冬美妝：RMK 聖誕限定彩妝系列2023「Dancing Dimensions 」

RMK 主打自然妝容， 而來到聖誕如此歡快的節日氣氛，RMK 亦一改往日簡約包裝，以紐約夜生活中的派對、舞蹈元素作為主題，推出充滿意境、沉實色調兼具閃光的彩妝系列，當中八色眼影盤更是以全閃粉打造，絕對能夠助你成為派對中的主角！

日本品牌秋冬美妝：RMK 聖誕限定彩妝系列2023「Dancing Dimensions 」（RMK）

日本品牌秋冬美妝：JLLSTUART BEAUTY 聖誕限定彩妝系列2023「Unicorn Utopia」

JLLSTUART BEAUTY 的外殼包裝一向極具少女心，而聖誕系列用上超夢幻、神秘的獨角獸為題，一套五件，當中七色花瓣眼影盤閃亮眼影極為吸晴，配上可愛的雲朵化妝袋，收藏價值極高！

日本品牌秋冬美妝：DECORTE 聖誕限定彩妝系列 2023「Winter Dazzle」

DECORTE以藍白色作主調，白雪世界為題，將閃亮如白雪的透明感帶進彩妝當中。限量禮盒當中更有品牌皇牌產品，打造細膩妝感，主打限量多彩的蜜粉，粉中的粉色、淺藍色和米色能夠打造透亮、通透的肌膚。

日本品牌秋冬美妝：DECORTE 聖誕限定彩妝系列 2023「Winter Dazzle」（DECORTE）

日本品牌秋冬美妝：PAUL&JOE 聖誕限定彩妝系列 2023「聖誕小貓」

PAUL&JOE一向以可愛包裝收獲眾人歡心，當中的貓貓元素更是令貓奴們心心眼！今年聖誕PAUL&JOE 將品牌設計師Sophie的兩隻愛貓 Gipsy 與 Nounette 「巨大化」，為大家帶來不可思議的驚喜。

日本品牌秋冬美妝：PAUL&JOE 聖誕限定彩妝系列 2023「聖誕小貓」（PAUL&JOE）

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