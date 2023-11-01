抗老精華推薦｜5款保濕、逆轉肌齡：LA MER重塑飽滿肌、SK-II高效

踏入秋冬，特別容易浮現乾紋和各種細紋，肌膚都必須要好好保養，其中保濕和抗老更是重中之重。各個年齡層的女生對於護膚需求都不一，但保濕和抗老都是大家最關心的事，所以不少人都會最護膚步驟中的「精華液」，來加強對抗衰老的問題。《01女生》這次為大家精選了多款保濕抗老精華，讓不論你是有細紋、鬆弛、暗沈、乾燥或是其他肌膚問題，都能輕鬆解決。



抗老精華推薦1. LA MER THE LIFTING FIRMING SERUM提升緊緻精華 $3,260/30ml

LA MER的THE LIFTING FIRMING SERUM提升緊緻精華，靈魂成分是Miracle BrothTM活膚精華，有效重啟肌膚的年輕緊緻和亮澤，且能精準針對6個臉龐微部位，包括額頭、眼眉、雙頰、法令紋、下巴和頸部，高效提升立體輪廓。此外配方注入高效酵母以加強肌膚的緊緻感覺，在微部位重塑飽滿、改善彈力感覺、密度與豐盈度方面，則配合海藻及小分子透明質酸，為肌膚深層保濕。

抗老精華推薦1. LA MER THE LIFTING FIRMING SERUM提升緊緻精華 $3,260/30ml（品牌提供）

抗老精華推薦2. SULWHASOO雪花秀 第6代潤燥再生精華 HK$630/60ml；HK$840/90ml

雪花秀首創的First Care，把握潔面後黃金60秒再生時機，以潤燥再生精華即時修復潔面後微受損的脆弱肌膚，激活肌膚再生力。而最新一代的潤燥再生精華，配方選用品質上乘的人參，提取當中珍稀高效活膚精萃，有效激活肌底細胞再生力，修護並強韌肌膚屏障。再透過獨家技術PREXtract Process™萃取，令配方SULWHASOO MASTER COMPLEX™中的高效成分得以精鍊加強，活性成份持續地釋放及滲入肌膚底層，締造健康透亮肌。

抗老精華推薦2. SULWHASOO雪花秀 第6代潤燥再生精華 HK$630/60ml；HK$840/90ml（品牌提供）

抗老精華推薦3. SK-II SKINPOWER能量精華

提起SK-II，不少人都想起「神仙水」的神奇功效，但其實品牌的SKINPOWER能量精華，逆轉肌齡的力量亦不容小覷。這款能量精華同樣富含SK-II傳奇成分PITERA™⁶，與肌膚天然保濕因子的組成非常相似，特別親膚，可由根源層面對抗肌膚老化及肌膚初老的現象。而且有效改善肌膚下垂、鬆弛、細紋、毛孔等問題，使肌膚恢復柔嫩有彈性。

抗老精華推薦3. SK-II SKINPOWER能量精華（SK-II官網）

抗老精華推薦4. CLARINS Double Serum 賦活雙精華 HK$970/50ml

CLARINS 的第8代Double Serum 賦活雙精華，同樣採用「水+油」的黃金配方，完美揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，極致發揮5大細胞修護功效：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，有效為肌膚減淡皺紋、收細毛孔以及重煥光澤。賦活雙精華質感輕盈，易吸收，特別適合中性至乾性肌使用。

抗老精華推薦4. CLARINS Double Serum 賦活雙精華 HK$970/50ml（CLARINS官網）

抗老精華推薦5. BIOEFFECT 益肌白金級濃萃雙子精華露 HK$1,950

BIOEFFECT是來自冰島的國寶級純淨生物科技護膚品牌，品牌理念是創造出純粹、綠色、純淨的產品，其中益肌白金級濃萃雙子精華露，是一款專為肌膚出現明顯衰老迹象而開發的高效精華露。產品僅含12種高效配方，就已經有逆轉至少5種肌膚重要衰老跡象，包括肌膚乾燥、紫外線導致的色素沉著、皺紋、膚質變薄和鬆弛問題，有效改善上高達50%，同時有著修護肌膚屏障，使肌膚更健康、更光滑的功效。