飲湯替代正餐不會瘦！5個NG習慣越飲約肥：邊食飯邊喝最影響消化

在我們的生活中，「湯」是一種常見的菜色，除了能在寒冷的日子裡帶來溫暖，還能提供營養和滿足感。



然而，很多人以為光喝湯就會瘦，但其實用錯方法喝湯的話，只會讓你越喝越胖！

接下來就要告訴你5個錯誤的喝湯方法，在減肥的人千萬要避開這些地雷喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 選擇高熱量的湯

高熱量的湯像是忌廉湯、濃湯通常含有較多的卡路里和脂肪。如果經常選擇這些高熱量湯品，可能導致熱量的攝入超過需求，進而影響體重。也不要選擇豬骨湯這種熬得很久的白湯，湯的顏色越白，表示裡面的脂肪含量越高。為了避免這種情況，建議選擇較低卡路里、富含蔬菜和蛋白質的湯類，可以提供營養並降低熱量攝入。

2. 只喝湯不吃飯

很多人認為吃飯會胖，所以用湯來取代主食。不過沒有攝取澱粉，光靠湯填飽肚子的話，很容易因為飢餓而暴飲暴食。另外，單純依賴湯作為主要營養來源也會導致營養不均衡，要合理攝取多種食物才能確保全面的營養攝入，以支持身體健康和體重管理！

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3. 飯後喝湯

在飯後立即喝湯會影響消化過程。胃需要消化食物，但在飯後喝湯就會稀釋胃酸，進而影響食物的消化和營養吸收。如果想要減重，應該在用飯前喝湯，這樣有助於減緩進食速度，以免過量進食。

4. 邊吃飯邊喝湯

同時吃飯和喝湯可能會導致進食過快，讓大腦難以分辨飽足感，因此容易不小心吃過量。而且一般人在吃飯時，會咀嚼多次後再吞下去，若一邊喝湯一邊吃飯，就會讓原本口中的食物變得很好下嚥，雖然減少咀嚼次數，但會增加胃部的負擔。

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5. 喝湯速度太快

湯喝太快會阻礙飽足感的建立。身體需要時間來感知飽足，湯喝太快會讓大腦接收飽足的信號有所延遲，當你感覺到飽的時候，可能吃的量已經超過身體所需的量了！另外，不要喝太燙的湯，因為人體的口腔、食道和胃黏膜無法承受太高的溫度，如果太常喝溫度高的熱湯，會對這些器官產生刺激，進而增加罹患食道癌的風險。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】