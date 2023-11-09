身體檢查2023｜8大Body check體檢優惠：子宮頸癌/乳癌/婚前檢查

Body check體檢優惠/身體檢查2023｜不少醫生都會建議每年一次身體檢查，可以幫助我們了解身體狀況，「治未病」之餘，即使出現任何症狀，都可以盡快地找出最適合治療。《01女生》為大家精選出以下身體檢查套餐優惠，平日工作繁忙、有感生活習慣不健康的你，真的要好好「check」下個身體，始終身體健康才是最大的財富。適逢01mall推出優惠，大家更要好好把握機會，即睇優惠詳情！



Body check體檢優惠推薦1｜尚醫健康女性全面身體檢查（69項目）

檢查計劃包括超聲波掃瞄身體檢查，如乳癌風險評估、卵巢癌風險評估、脂肪肝風險評估、其他超聲波檢查等。另額外加送心血管硬化程度項目：中心動脈硬化程度指標(AVI)及上臂動脈硬化程度指標(API)。

尚醫健康女性全面身體檢查（69項目） HK$2,600 (原價:HK$4,000) 立即參加

Body check體檢優惠推薦2｜中環專科體檢中心皇牌優越女士檢查計劃

近年不少嚴重疾病有年輕化趨勢，及早發現疾病尤其重要，而定期進行身體檢查便是最簡單直接的方法。此計劃為25歲以上女士而設，適用於第一次接受或定期接受健康檢查人士。體檢包括：1項腫瘤指標、2項x-ray、1項超聲波、身體體質指標、紅血球型態、心臟檢查、血管健康評估 、血液檢查、血脂、血糖、肝功能、腎功能 、泌尿情況、痛風、子宮頸細胞抹片等。

中環專科體檢中心皇牌優越女士檢查計劃HK$2,600 (原價:HK$5,720) 立即參加

Body check體檢優惠推薦2｜中環專科體檢中心皇牌優越女士檢查計劃 (01mall)

Body check體檢優惠推薦3｜優尚醫療婚前檢查標準套餐(男士/女士)

婚前檢查是通過婚檢全面了解男女雙方的健康狀況，有利於生育健康的後代。標準套餐包括：血液檢驗、愛滋病抗體及抗原檢驗、乙型肝炎測試、造影診斷等。優尚醫療亦提供流感針、HPV疫苗、蛇針、甲型肝炎針、腦膜炎針、癌症指數測試。

優尚醫療婚前檢查標準套餐(男士/女士)HK$1,500 (原價:HK$1,680) 立即參加

Body check體檢優惠推薦3｜優尚醫療婚前檢查標準套餐(男士/女士) (https://asiapriority.com.hk/)

Body check體檢優惠推薦4｜Life Young Health 基礎身體檢查（男女士適用）49項

一般檢查內容為：身高體重、視力測試、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪、貧血檢查等。

Life Young Health 基礎身體檢查（男女士適用）49項HK$560 (原價:HK$672) 立即參加

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Body check體檢優惠推薦5｜香港仁和體 re:HEALTH 婦女尊尚健康檢查套餐

檢查項目：子宮頸抹片檢查、人類乳頭瘤病毒測試（基因分型）HPV DNA、乳癌及卵巢腫瘤標記、乳房及盆腔超聲波、鈣質檢查及荷爾蒙檢查。

香港仁和體 re:HEALTH 婦女尊尚健康檢查套餐 HK$4,140 (原價:HK$8,290) 立即參加

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Body check體檢優惠推薦6｜Precision Health Care 女性基本檢查計劃

女性基本檢查計劃包括:身高體重、血壓、脈搏、柏氏抹片檢查(超薄細胞塗片檢查)、Pap Smear - ThinPrep、人類乳頭瘤病毒基因測試、HPV DNA (HPV)、小便常規檢查等。

Precision Health Care 女性基本檢查計劃HK$1,025 (原價:HK$1,190) 立即參加

Body check體檢優惠推薦6｜Precision Health Care 女性基本檢查計劃 (01 mall)

Body check體檢優惠推薦7｜中環專科體檢中心女性綜合腫瘤指標

女性綜合腫瘤指標體檢適合任何年齡之女士，尤其是有癌症家族病史，或是感覺到工作壓力的上班族。體檢項目：大腸(癌胚抗原)、肝臟(甲種胚胎蛋白)、胰臟(癌抗原 19.9)、乳房(癌抗原 15.3)、皮膚(鱗狀細胞癌抗原)等。

中環專科體檢中心女性綜合腫瘤指標HK$4,500 (原價:HK$5,580) 立即參加

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Body check體檢優惠推薦8｜新領域體檢 30+女士優越全面健康體檢套餐

透過30+女士全面健康體檢，評估女性生殖健康狀況，套餐包括：子宮頸癌檢查、血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、關節炎檢測等。

新領域體檢 30+女士優越全面健康體檢套餐 HK$1,780 立即參加