聖誕禮物推薦2023｜8大護膚套裝：GLYCEL高CP值、La Mer寵愛閨密

【聖誕禮物推薦2023｜護膚套裝】距離聖誕節的到來，已經進行倒數階段了！又是年末佳節，很適合為家人、閨密和自己，準備一份窩心又甜蜜的禮物，一起歡度節慶。其中送上高效的護膚套裝，是不錯的選擇，讓大家一同在來年繼續容光煥發，時刻都是最佳狀態！《01女生》就為大家集合了，8大品牌特地為節日所推出的限定套裝，不僅有該品牌的人氣皇牌產品，更為大家準備充滿聖誕氣氛的包裝，簡直是送禮首選！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

聖誕禮物推薦1. GLYCEL瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒 HK$888

GLYCEL今年重磅推出《GLYCEL瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒》，即使是千元以下的預算也能買到件件實用、高性價比的護膚好物！禮盒內有一套14件皇牌產品，當中包括：泉淨活膚肌底精華 (瑞士美肌紅水)、高效活膚潔面乳、全效升級版魚子極緻修護面膜、燕窩完效極緻眼霜等，更有HK$200電子現金券！全方位修護肌底層，從內到外透出白滑光澤感，締造最緊緻的青春膚質迎接聖誕佳節！

聖誕禮物推薦1. GLYCEL瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒 HK$888（張懿慧 攝）

聖誕禮物推薦2. La Mer The Smoothing Moisture Collection 柔滑水潤套裝 HK$1,160

貴婦級護膚品牌La Mer，所推出的精華柔潤乳霜，蘊含促進細胞再生的傳奇成分Miracle Broth™活膚精華，可有效由內而外重塑飽滿膚質，打造年輕柔軟肌膚。而這款品牌推出的柔滑水潤套裝，包括了精華柔潤乳霜15ml以及修護唇霜9g，為大家帶來雙重水潤，迎接每一個重要時刻。

聖誕禮物推薦2. La Mer The Smoothing Moisture Collection 柔滑水潤套裝 HK$1,160

聖誕禮物推薦3. L’OCCITANE Surprise Firecrackers Collection繽紛聖誕小禮盒 HK$255

聖誕節是一個喜悅的節日，當然和身邊的家人和摯友分享這份快樂！L’OCCITANE今年推出繽紛聖誕小禮盒，一套內含有4個小禮盒，每個禮盒內有2款產品，都是來自品牌的人氣系列包括馬鞭草、杏仁、乳木果及櫻花，最適合作為派對上的交換禮物，與好友一同分享！

聖誕禮物推薦3. L’OCCITANE Surprise Firecrackers Collection繽紛聖誕小禮盒 HK$255（品牌提供）

聖誕禮物推薦4. VALMONT INTENSE HYDRATION 蜜潤補濕套裝 HK$3,980

>>>即看開箱！Valmont Winter Illuminations聖誕倒數日曆 <<<

提到高效逆轉肌齡的護膚品牌，VALMONT 定必榜上有名，今年品牌更與新生代藝術家Pomme Chan合作，為護膚產品們設計了聖誕限量聯乘的收納袋及手提袋，實用又很適合作為禮物送給家人或摯友。其中INTENSE HYDRATION 蜜潤補濕套裝，包括了蜜潤補濕霜50ml + 15ml、蜜潤補濕精華 30ml、蜜潤補濕眼霜 5ml、水潤平滑紋理眼膜 1份以及限量版手提袋，是一套全方位照顧肌膚需要的護膚套裝。

聖誕禮物推薦4. VALMONT INTENSE HYDRATION 蜜潤補濕套裝 HK$3,980

聖誕禮物推薦5. fresh 紅茶抗皺修護面膜套裝 HK$1,190

>>>fresh聖誕倒數月曆開箱！<<<

fresh 今年除了推出高性價比的聖誕倒數月曆外，亦推出了多款品牌熱賣產品的限量套裝，包裝同樣以充滿玩味的禮盒盛載著，很適合作為閨密的聖誕禮品！其中的紅茶抗皺修護面膜套裝，包括了大豆卸妝潔面乳50ml、紅茶酵素抗氧精華水150ml、紅茶瞬間修護面膜 30ml以及紅茶晚間緊緻面膜 30ml，一套就可試到品牌的多款人氣產品。

聖誕禮物推薦5. fresh 紅茶抗皺修護面膜套裝 HK$1,190（）

聖誕禮物推薦6. Clé de Peau Beauté La Crème臻緻再生高效面霜 HK$4,600

>>>即看開箱！最夢幻的Clé de Peau Beauté 節日限定美妝：魚姬眼影、光映粉勿錯過<<<

Clé de Peau Beauté 今年以追逐光芒的魚姬啓程故事為主軸，推出了節日限定的Toward the Horizon粼光姬影系列，將一系列的產品換上波光粼粼的限量版新裝。其中品牌熱賣的La Crème臻緻再生高效面霜，換上新裝後高貴優雅加倍，擺放在化妝檯上如藝術品般，此外面霜蘊含最高濃度的智慧亮肌精華，可為肌膚細胞傾注最精純的珍貴養份﹐是相當高效的護膚品。

聖誕禮物推薦6. Clé de Peau Beauté La Crème臻緻再生高效面霜 HK$4,600

聖誕禮物推薦7. SK-II x MAISON KITSUNÉ 節日限定神仙水禮盒套裝 HK$1,700

SK-II今年與風靡整個時尚圈的日法混血時尚品牌 MAISON KITSUNÉ，推出聯名款的節日限定版神仙水，為產品換上紅色和藍色兩款新包裝，以上飾上MAISON KITSUNÉ經典瑜伽小狐狸，讓人越看越喜歡！此外節日禮盒套裝，除了有限定版神仙水（可自選藍瓶或紅瓶設計）外，還有護膚面膜2片、嫩膚清瑩露 30mL以及SKINPOWER致臻能量精華霜15g，很適合作為節日禮物！

聖誕禮物推薦7. SK-II x MAISON KITSUNÉ 節日限定神仙水禮盒套裝 HK$1,700（品牌提供）

聖誕禮物推薦8. M19Minus Merry Majesty-Soirée護膚套裝 HK$2,040

香港唯美主義護膚品牌M19Minus，為慶祝聖誕佳節的來臨，亦推出了4款聖誕限量套裝，都是包含著品牌的王牌熱賣產品。其中Majesty-Soirée護膚套裝，一套就有齊the PURGE 000 鑽光潔面豆、the CURE 60秒DNA修復全效精華液，以及內含7件體驗裝的the CURE 60秒DNA修復全效精華液旅行套裝，讓大家無論是在家中還是旅行時都能享受品牌產品的神奇效能。