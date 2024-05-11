閨蜜好去處｜重要日子必備急救護理 擺脫皮膚乾燥／暗啞、浮腫！

【閨蜜好去處/香港SPA推薦/FACIAL推薦】在重要日子前夕，除了要入手合適服裝，更要加強護理。想要快速急救，除了可以善用居家美容儀日常護理，直接前往美容院、護理店內快速急救，更可以擺脫疲態、化解疲憊身心，亦是一個悠閒的閨蜜約會之選！



派對前後急救護理：香港帝苑酒店Sky Club & SPA

低至34折享受四星服務！

帝苑酒店連續兩年榮獲福布斯旅遊指南中四星評級獎項和榮譽，大家能夠以優惠價錢體驗頂尖的按摩及水療服務。而適逢母親節，帝苑酒店推出「溫馨二人下午茶及水療之旅」，組合中包括全身或面部護理、下午茶、花茶及帝苑蝴蝶酥美點，當日更能夠免費使用健身室通行証以及水療設施，一個價錢多樣服務，由早到晚都可以好好放鬆身心！

派對前後急救護理：香港帝苑酒店Sky Club & SPA（01space）

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店Sky Club & SPA

供應日期：2024年4月19日 至 2024年6月30日



派對前後急救護理：Cave Spa & Massage

獨家85折優惠

想體驗傳統泰式按摩，其實近在香港都可以！在Cave Spa & Massage中，能夠度身訂製個人化的護理體驗，有助身體及心靈放鬆、尋回平衡。不論是傳奇護理療程、古法泰式按摩或傳統⽳位按摩，均會加送茶點以及熱茶，令整個人都叉好電，重拾光澤。

地址：九龍九龍城聯合道40-46號萬基大廈8號舖

供應日期：2024年4月22日(一) 至 2024年7月22日



派對前後急救護理：愉愈 SPA及按摩體驗

限量優惠買1送1

想與閨蜜專享私密時光或metime，私隱度高、空間感大，更有特色花園、佔地超過 1500呎簡約度假風的愉愈就再也合適不過。享受完精油按摩或深層肌肉按摩，再配上一份精心花茶與點心，休閒又舒心。

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下

供應日期：2024年4月15日(一) 至 2024年7月14日(日)



派對前後急救護理：香港W酒店BLISS® 水療中心

獨家6折優惠

提到犒賞，豪華鮮花花束或禮物未必是每個人的首選，但讓身心都全情放鬆、投入假日氣氛、寵愛自己就絕對是個性價高之選。適逢母親節，坐擁西九龍景觀、眺望維港海景的香港W酒店酒店，推出2大優惠護理組合：「超能媽媽」、「幸福媽媽」。

護理組合中包含免費無限享用小食、面部護理、針對足部或手部的巴拿芬熱蠟滋養護理以及贈品：豪華鮮花花束或母親節禮物套裝或香檳一瓶。另外更可以到全港最高戶外恆溫天際泳池與海景健身中心、豪華海景熱療及水療設施等打卡或體驗，可謂一個價錢、多種驚喜體驗！

派對前後急救護理：香港W酒店 BLISS® 水療中心（香港W酒店）

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓Bliss®水療中心

供應日期：2024年4月19日 至 2024年7月18日



派對前後急救護理：香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源「3選1按摩療程」

母親節限定獨家65折！

東涌世茂喜來登酒店趁著母親節，推出一個3選1按摩療程之選，大家能夠盡情沉浸於舒適空間，遠離繁瑣。療程包括100%有機Neal's Yard Remedies 香薰油、加上淋巴引流技術的香薰按摩，揉合深層力度與各種瑞典式按壓手法的傳統瑞典式按摩以及深層組織按摩療程後，大家可以免費使用室外游泳池、桑拿浴室及健身中心等設施，又或者好好享受Lobby Lounge 蛋糕及指定飲品一杯，令下午時光更休閒！

派對前後急救護理：香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源（香港東涌世茂喜來登酒店）

地址：香港東涌世茂喜來登酒店3樓喜 ‧ 源

供應日期：2024年4月15日 至 2024年7月14日



派對前後急救護理：皮膚Facial急救

想要打造最完美一面，身體、皮膚需要護理的部分多多，由頭到腳都要一一處理！

婚前美容｜準新娘婚前保養祕笈：角蛋白、專櫃facial、減肥急救

>>>婚前美容｜準新娘婚前保養祕笈：角蛋白、專櫃facial、減肥急救<<<

派對前後急救護理：Emmebi Italia HK

工作繁重、生活壓力、加上派對狂歡，容易令疲態提早顯現，想回復青春當然不只要肌齡逆轉，更要令細胞都抗衰老！Emmebi Italia HK除了頭療護理外，更推出一個香港獨家的吸氧抗衰老療法「 逆齡高氧時光艙護理體驗」，當中以微高壓氧艙的原理，呼吸高壓氧氣30分鐘能夠有助幹細胞與新血管再生，讓身體由内而外煥發年輕體態。據以色列大學與醫學中心研究報告顯示，90天内進行60次高氧療程，細胞端粒延長高達38%及衰老細胞減少37%，意味只需90天就有效地令讓你的細胞回到25年前！

派對前後急救護理：Emmebi Italia HK（品牌提供）

派對前後急救護理：香港美利酒店「投入馥郁季節」護理 60 分鐘 HK$1,400／90 分鐘HK$1,650

想延長節日氣氛，令派對前後都保持高漲心情，不妨以充滿節日暖意的材料好好獎勵自己。適逢冬日佳節，香港美利酒店推出「WELLNESS AT THE MURRAY佳節護理」，將全身按摩護理中加入特選材料：黑胡椒、生薑和香橙，再加上比利時熱朱古力、棉花糖裹敷身體，呵護身心同時使你沉浸在節日氣氛當中！

派對前後急救護理：香港美利酒店「投入馥郁季節」護理（美利酒店）

派對前後急救護理：Melo Spa水療中心 「Melo煥發護理」 HK$1,410起

想享受寧靜同時放鬆身心？沙田凱悅酒店將浸浴、按摩以及水療護理集於一身，深層放鬆與打卡體驗都能夠滿足。5月前只要惠顧90分鐘舒壓香薰按摩，即可以優惠價享用升級服務：30分鐘滋養香薰浴、30分鐘頭部按摩、30分鐘腳部按摩或30分鐘重點按摩；讓全身都能夠得到放鬆。

派對前後急救護理：Melo Spa水療中心 「Melo煥發護理」 HK$1,410起（沙田凱悅酒店）

地址：新界沙田澤祥街 18 號沙田凱悅酒店Melo Spa水療中心

供應日期：即日起至2024年5月30日（上午10時至下午10時）



派對前後急救護理：SOOCO 北海道富良野療癒薰衣草水療

都市女生平日工作繁忙，週末假日想與閨蜜、摯愛做個水療按摩也是個不錯的選擇！而薰衣草以鎮定、療癒聞名，被譽為「香草女王」，SOOCO將薰衣草融入SPA水療中，推出「北海道富良野療癒薰衣草水療 」，能夠有助提升睡眠質素、改善神經焦慮、化解疲憊身心。清潔同時滋潤全身、減緩敏感，而且薰衣草的甜美香氣更有緩和情緒、放鬆身心的效用，在派對前後都可以感受到由頭到腳的充分滋養！