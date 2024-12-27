重要日子需要急救？聖誕前後急救好物:擺脫水腫肥胖 打造完美一面

對於女生而言，要長期管理好自己的體態、美貌確實不易，特別在重要日子（生日、紀念日、喜慶佳節等）前後，更要加倍小心、做好準備！想在這些日子前急救一番的話，以下的急救好物推薦絕對能夠助你一臂！



重要日子、派對點算好？急救好物助你擺脫水腫肥胖 快速養顏美肌（劇照）

派對急救好物推薦：Vegie炭の吸脂丸 HK$299

狂歡盡興過後，大餐、酒局等夾逼下，身體自然積存了一定油脂、碳水化合物、鹽分、酒精等。卡路里大升，想節制又無奈無法忍口？不妨用上能夠吸油溶脂的 Vegie炭の吸脂丸，當中含有3大活性炭成分，能夠吸附油脂、排走身體代謝廢物及老廢毒素之功用，只需要在大餐前空肚服用 3 粒就可以！

派對急救好物推薦：Vegie炭の吸脂丸 HK$299（Vegie）

派對急救好物推薦：FANCL 全效完美燒脂飲料

立即優惠價HK$145

有些女生對於吞服藥丸不太舒適的話，易入口的飲品就能夠解決問題！FANCL 以成分天然著名，不會對身體造成負擔。這款燒脂飲料能夠加速身體新陳代謝並提供持續飽肚感，能夠燒脂同時幫助大家節制忍口，若然在運動前服用，更有助提高運動燒脂效率，輕鬆無痛加速減磅！

派對急救好物推薦：FANCL 全效完美燒脂飲料 HK$145（FANCL）

派對急救好物推薦：Eatology

常言道減磅是長期戰爭，主要靠三分運動、七分飲食。OL女生工作繁忙、經常外食，不經不覺間攝入大量卡路里及油脂，沒有太多時間準備健康餐飲，難道只能放棄最好體態？Eatology 則為大家提供了新式的健康外食選擇，為每個女生的口味、需要，營養師及廚師量身定制出獨特的健康飲食餐單，由無麩質低碳膳食、生酮膳食到素食都有。若果有特別需要，例如經常健身或訓練，進度或效果卻未如理想，想加快健身效果的話亦有極致增肌膳食、想改善身形的F45餐單，結合由香港F45健身組織推出的F45訓練計劃，全方位改善自己。

只需在網上填寫簡單資料，挑選合意的餐單美點，Eatology 每天早上就會將當日餐盒送上辦公室或家中，大家只需將餐點放到微波爐翻熱大約3分鐘，就可以享受到美味、有益的新鮮美食。

派對急救好物推薦：尚膳房 女神茶

立即優惠價HK$138

無論任何年齡，養生都是女生的首要任務，特別玩樂過後，更需要補精養神。而由專業中醫師團隊精心調配的女神茶，以傳統智慧配上現代養生概念，1杯米茶即可以達到養顏美肌的功效，十分合適繁忙的工作女生，慳時間由內到外靚靚！而且尚膳房米茶均以全人手炒米、全本地制作，改善肌膚同時活血益氣、抗衰老。

派對急救好物推薦：尚膳房 女神茶 HK$138（尚膳房）

派對急救好物推薦：FANCL 膠原蛋白美肌飲料

立即優惠價HK$160

常言道20歲左右是皮膚狀態的巔峰，而25歲以後皮膚則會加速老化，皮膚細胞更新速度變慢、膠原蛋白流失速度加快。想對抗皮膚老化，就要適當補充日漸流失的膠原蛋白，令皮膚回復水潤飽滿。而FANCL 膠原蛋白美肌飲料，獲得日本專利認證，分子夠細，快速深入肌膚同時更容易被身體吸收，令皮膚重拾緊緻、年輕。

派對急救好物推薦：FANCL 膠原蛋白美肌飲料 HK$160（FANCL）

派對急救好物推薦：Vegie 燃脂塑身濃湯 (田園蕃茄味) HK$198

若果要極致急救，低卡路里、高飽腹感的代餐會是一個不錯之選！日本人氣的Vegie 燃脂塑身蕃茄濃湯，以9種嚴選珍貴穀物發酵而成，濃郁香口、酸甜易入口，早、午或晚餐前享用更可以減少攝取過量食物。

若然大胃口的女生，擔心代餐過於空虛的話，更可以燃脂塑身濃湯搭配麵食，以濃郁美味的蕃茄作為湯底，取代味精超標的罐頭湯，作為一個修身懶人餐單！

派對急救好物推薦：Vegie 燃脂塑身濃湯 (田園蕃茄味) HK$198（Vegie）

派對急救好物推薦：Kill Meal大餐急救口含片 HK$23

想減少大餐的罪惡感？以大餐急救口含片，加強抑制胰脂解酵素，即時有效阻隔當餐的高油、高澱粉以及甜品，這樣就可以毫無後顧之憂享用美食，那怕旅行過後亦不需要急於「還債」！