2024新春彩妝｜龍年開運旺人緣美妝推薦：火紅色唇膏/粉底/眼影盤

【新春美妝/新年彩妝】為迎接龍年到來,各大彩妝品牌已陸續推出農曆龍年限定化妝產品。換上充滿節慶感的紅色包裝後,應節之餘,亦華麗氣派十足,相當好意頭。《01女生》為大家率先介紹以下龍年開運彩妝推薦,齊齊增添新妝,以光采亮麗妝容和好氣色迎接龍年。



龍年開運彩妝推薦|YSL Beauty THE SLIM CLASSIC絕色時尚啞緻唇膏 HK$390

講起新年開運妝容,就一定要來一個紅唇妝應節,散發個人魅力。YSL全新THE SLIM CLASSIC系列,推出火紅和亮橙色調,當中包括摻雜炙熱紅色的亮橙「N°2024 炭焙紅茶」、溫暖紅色「N°37 西柚紅茶」及橙紅色「N°38 玫瑰冰茶」。

龍年開運彩妝推薦|YSL Beauty THE SLIM CLASSIC絕色時尚啞緻唇膏 HK$390 (品牌提供)

龍年開運彩妝推薦|GUERLAIN ROUGE G寶石唇膏#09 Lucky Red (HK$550)

嬌蘭今年推出Rouge G 寶石瑰麗絲絨唇膏,包裝由珠寶大師 Lorentz Baumer 設計,設有隱藏的雙鏡。唇膏盒以金屬紅色勾勒龍鱗,質感精緻,亦充滿神秘感。絲絨唇膏配方含有透明質酸、芒果油及合歡樹精華等,極致顯色同時,亦可長保雙唇水盈潤澤,帶來啞緻妝感。

龍年開運彩妝推薦|MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE BRONZERS 多用途古銅粉餅 HK$320

新年拜年時,少不了拍照留念,適當地畫上修容,既可修飾臉部輪廓,變成精緻小臉,亦有助影相時更上鏡。MAKE UP FOR EVER ARTIST多用途古銅粉餅,一共推出4款高度顯色並與肌膚融和的色調,質感輕盈無重極致柔滑,亦於均勻上妝,全日持妝不脫色,適合任何場合使用。

龍年開運彩妝推薦|MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE BRONZERS多用途古銅粉餅 HK$320 (品牌提供)

龍年開運彩妝推薦|MAKE UP FOR EVERROUGE ARTIST VELVET NUDE絲絨裸感唇膏HK$220

這款裸色唇膏蘊含不乾燥配方,為雙唇注入水分,塗於唇上時高度舒適,提供16小時舒適妝感以及10小時持妝效能。系列一共推出7款專業調配配色,輕易以TONE-ON-TONE襯出自然裸妝感,或是大膽鮮明的對比妝效。

龍年開運彩妝推薦|MAKE UP FOR EVERROUGE ARTIST VELVET NUDE絲絨裸感唇膏HK$220 (品牌提供)

龍年開運彩妝推薦|shu uemura invincible reds 龍年限量系列

植村秀龍年限量系列靈感來源自龍之女,並以喜慶色彩及龍紋書法主要設計。系列當中包括無色限絹感柔霧唇膏(HK$315)、無色限絹感唇釉(HK$305)、無色限眼影(HK$200)、全新蜜桃棕胭脂(HK$210)等。

龍年開運彩妝推薦|shu uemura invincible reds 龍年限量系列 (品牌提供)

龍年開運彩妝推薦|VALENTINO BEAUTY Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底 HK$680

珊瑚橘色調一直都深受女生們追捧,今年Valentino Beauty與Benjamin Muzzin攜手合作,隆重推出Coral New Year 珊瑚橘色節日限定系列。當中Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底換上限量版珊瑚色外殼,而粉底亦注入護膚成分、多層珠光成份Roma-Light ComplexTM,呈現滋養保濕的立體光澤。

龍年開運彩妝推薦|VALENTINO BEAUTY Go-Cushion Glow高光輕透氣墊粉底 HK$680 (品牌提供)

龍年開運彩妝推薦|Charlotte Tilbury QUEEN OF LUCK限量四色眼影盤 HK$450

Charlotte Tilbury今年新推出龍年限量版奢華調色盤,當中包括了柔滑又閃爍的雙色金粉及多重反射珠光粉末,亦有溫暖棕色和香檳金色調,讓你在任何地方都可以毫不費力地創造出令人著迷的眼神。

龍年開運彩妝推薦|OLENS French Shine #lavender隱形眼鏡HK$138(1 DAY 1盒10片 )

隱形眼鏡不僅能改變眼睛的顏色和大小,還能增添個性和魅力。如果你追求外圈不明顯,又想要有個性化的眼睛顏色,French Shine #lavender是完美選擇。罕見的紫色隱形眼鏡,戴上後呈現自然淡雅的瞳色,流露出柔和氣質。充滿透明感的三層漸變色設計,配上13.2mm中型著色直徑,放大眼睛同時又不會太誇張。