眼霜推薦2024｜8款減細紋/黑眼圈/消腫款！$68起入手AHC、Clarins

眼霜推薦2024｜繼聖誕節後，即將迎接農曆新年，無論平日或重要節日，都有著不少準備功夫，要人通宵捱夜，漸令雙眼形成黑眼圈，看來無神。要回復年輕光采，眼部保護絕不可缺！以下精選8款好用眼霜，可以減淡細紋和黑眼圈，同時去除浮腫。



眼霜推薦1. Estee Lauder 升級再生基因修復眼霜 HK$560

以HK$250購買 ▶ 立即選購

眼部保養真的不能忽視，可以改變整個人的狀態和觀感。不少人都推薦Estee Lauder眼霜，質感水盈舒適，塗在眼底不會厚重，而且很快滲透。配搭簡單按摩可以消浮腫，同時稍為減淡淚溝，讓雙眼看來更有神。眼霜特有全新抗自由基技術，可以在短時間內抵禦藍光引致形成的自由基，同時結合高效抗氧化物維他命E，以減少眼周肌膚的負擔。

眼霜推薦1. Estee Lauder 升級再生基因修復眼霜 (Estee Lauder官網)

眼霜推薦2. AHC 11代全能眼霜

以HK$68購買 ▶ 立即選購

曾用過AHC的眼膜，觸感清涼舒適，而且能夠減淡黑眼圈，因此也喜歡用品牌的眼霜。這款專為初老眼周肌膚而設，採用高濃縮和高效配方，富含膠原蛋白T1、T3、T4及T21，結合獨家研究技術，可以改善眼周細紋，賦活肌膚再生，讓雙眼看來炯炯有神。

眼霜推薦2. AHC 11代全能眼霜 (AHC)

眼霜推薦3. Lancôme 升級版嫩肌活膚眼霜 HK$560

以HK$320購買 ▶ 立即選購

這瓶眼霜在眼周提亮方面，有著不錯的評價，更被譽為「發光眼霜」。眼霜質感較滋潤，適合在睡瓶塗抹，可以減淡眼紋和黑眼圈，翌日更顯精神飽滿。採用7種益生元及益生菌萃取物，以維持眼部肌膚的健康，糅合透明質酸及維他命CG，有效保濕提亮。

眼霜推薦3. Lancôme 升級版嫩肌活膚眼霜 (Lancôme官網)

眼霜推薦4. Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 HK$630

以HK$365購買 ▶ 立即選購

不少女生都喜歡這支眼霜，以獨家的水油配方，做到補濕鎖水的功效，以減淡眼紋、保持眼周肌膚滑嫩。眼霜設有兩款泵頭，可按日夜使用不同份量，裡面蘊含有機法國峨蔘萃取，能夠激活肌膚膠原蛋白，並結含薑黃修護細胞，使用一段時間可以減淡黑眼圈和魚尾紋。

眼霜推薦4. Clarins 賦活精華眼霜 2 In 1 (Clarins官網)

眼霜推薦5. POLA B.A 碧艾重塑緊緻眼霜

以HK$710購買 ▶ 立即選購

POLA在抗老方面有著不俗評價，眼霜透過科研技術，結合多功能蛋白聚醣，有效保持眼部肌膚的彈性，提升肌膚代謝，減少形成黑眼圈。眼霜用後眼周變得緊緻，以打造出明亮的立體輪廓。

眼霜推薦5. POLA B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 (POLA)

眼霜推薦6. Origins 醒神活力亮采眼霜 HK$265

以HK$169購買 ▶ 立即選購

眼霜特別針對乾紋和黑眼圈，糅合維他命B3、C、人蔘及天然咖啡因，有效促進血液循環，提升肌膚防禦力，煥活肌膚健康。採用素食成分，使用時更為溫和安全，而且容易吸收，達致精神和消腫的狀態。

眼霜推薦6. Origins 醒神活力亮采眼霜 (Origins官網)

眼霜推薦7. L'Oréal PARiS 活力緊緻修護眼霜 HK$189

眼霜可以改善疲倦肌膚，蘊合兩大抗皺黃金成分，包括被醫藥典籍記載喻為「抗皺修護萬靈丹」的積雪草，以及PRO-RETINOL，有效刺激膠原蛋白再生，讓雙眼看來更有彈性和精神。眼霜質感滋潤易推，配合按摩感覺舒適放鬆，可以消除眼部浮腫。

眼霜推薦7. L'Oréal PARiS 活力緊緻修護眼霜 (L'Oréal PARiS官網)

眼霜推薦8. Shiseido 賦活塑顏提拉眼霜 HK$610

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提起眼霜，一定會記起Shiseido的醒神提亮功效！這支眼霜亦含高效賦活的紅花精華及松子塑顏複合物，能夠提升膠原再生，收細眼袋，並提升眼周彈性，使雙眼更顯神氣。眼霜質感輕盈，可以很快滲透肌膚，保持肌膚嫩滑，結合按摩更能消除眼腫，提升眼部輪廓。