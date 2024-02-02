婚前美容｜準新娘必做！5大頭皮護理保養：生髮、改善脫髮、頭療

【婚前美容2024｜新娘護理｜頭皮護理保養】結婚絕對是件勞心事，婚前準備的事宜可不少，由護理保養、身材管理、婚照造型、婚紗拍攝到正式結婚，當中花費半年到一年多兩年不等。看似時間相當充裕，但其實一切都需要提早計劃，不想『臨急抱佛腳』做了亦無效，就要好好bookmark 低新娘婚前保養祕笈！



想要由頭到腳打造完美一面，首當其衝的必然是頭髮護理，居家護理時多用護髮以及育髮產品，養成一頭光澤秀髮。想更快捷有效的話，亦可以到Salon、頭髮美容院中體驗護髮療程，打造健康強韌髮質。

婚前美容2024｜準新娘婚前保養祕笈！（gettyimages）

婚前美容2024：1. 史雲遜Svenson 「髮芯修護療程」

經常斷髮可能源自生活壓力過大、經常漂染頭髮或使用熱燙造型工具、又或者頭髮營養不足。無論出自什麼理由，頭皮都需要充足的營養，而史雲遜Svenson 更推出一個即時可見功效的「髮芯修護療程」，實驗可見柔順光滑效果更可持續長達五星期！

療程透過三款功效不一的滋養精華，再注入水份精華，將膠原蛋白密封在每根髮絲上，從而改善髮芯以及斷髮問題，令新生髮絲變得更堅韌，從內而外呵護受損秀髮並維持豐盈強健。

婚前美容2024：2. MiraSpa 「90mins Muscle Melt Massage」

中醫角度而言，頭部作為身體的主要部位，頭上有許多穴位、神經，適時按摩頭部更能起到抗老、促進血液循環、解壓等功效。準新娘籌備婚禮，要準備的事項多多，容易精神緊張、掉三忘四，你需要的是卸下疲憊，沉浸於養生中。

為慶祝農曆新年，The Mira Hong Kong與問月酒店（Mira Moon Hotel）於網上商店Mira eShop 推出限時快閃優惠，按摩療程7折、法國名牌美容師系列Anne Semonin量身訂製專屬面部護理更低至6折！

婚前美容2024：3. Emmebi Italia HK Head Spa 「敏感/痕癢/汎紅頭皮舒緩療程」 HK$798

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單靠外在是看不出內在頭髮問題的，當大家肉眼發現自己有脫髮、頭皮敏感等情況，其實已經為時已晚。想及早發現自己的問題，除了可以多按摩頭皮放鬆外，智能頭皮診斷、清潔水療亦是不可或缺的一環。

Emmebi Italia HK Head Spa 除了提供全面放鬆外，當中的專業服務由頭部按摩到肩頸按摩，再用上『金水環』全新升級三排水珠頭部水療以洗髮修護、注入營養。做後即時看到分別，乾旱髮秒變絲滑柔順、頭皮亦變潔淨！

婚前美容2024：4. 癒所 Yu House 『完整的我』 喜馬拉雅頌缽音療＋有機香薰精油脈輪平衡按摩（135分鐘) HK$1,294

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假如你相信能力學說、自然療法的話，根據古印度的生命科學阿育吠陀醫書，人是藉由宇宙能量而生，當身體內的脈輪出現失衡時，就會出現無故頭痛、驚恐等症狀。如果想改善或發揮更佳的身體功能，就要保持7大脈輪的流通，而頌缽音療、冥想等都會有助平衡身。

科學驗證亦有指出，頌缽透過低音頻率的聲波傳導，亦是腦波溝通的方式之一，能讓人身心安定、放鬆，連帶調整自律神經，以及影響睡眠最重要的副交感神經、內分泌、腦內啡等；達至更好的一面。

婚前美容2024：5. 森沐 A l'aise SPA「佛陀式頭療 60分鐘」 HK$348

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頭皮亦是皮膚的一部分，若然想要持久的改善功效，最好是由內到外調理身體，令全身都得以放鬆以及改善狀態。森沐 A l'aise SPA 推出一款按摩配以藥水及中藥粉的頭部療程：佛陀式頭療，主要針對經常失眠、睡眠不足、偏頭痛、痙攣性頭痛等頭部問題。頭療透過不同儀器與按摩手法，加上調配好的藥水洗頭，再使用中藥粉焗頭，全方位確保頭部的健康、改善頭部皮膚的狀態，減少頭皮屑和頭部瘙癢。