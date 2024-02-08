深層清潔2024｜8大去角質/收毛孔清潔面膜推介：Caudalie、Fresh

【農曆新年2024／大掃除】既然要居家洗邋遢，面部皮膚亦要洗邋遢，絕不能讓老廢角質、皮膚粗糙等問題帶到新一年！想擺脫不貼妝、毛孔變大，重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，就需要加強保濕及做好清潔步驟。清潔產品就可以針對改善瑕疵，獲得精緻肌膚，在新一年打造完美素顏肌！



深層清潔面膜推介：1. Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125ml HK$340

購買方法︰超值入手價HK$170｜Kiehl's（HK$340）

提到清潔面膜，不得不提到亞瑪遜白泥，既能夠溫和淨化肌膚，更兼具排毒功效，輕鬆清除多餘油脂、污垢及軟化角質。而這款大熱多年的 Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，當中更添加燕麥粉及蘆薈，更可以長效控油、減低毛孔堵塞及變粗大，可謂居家清潔好夥伴。

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深層清潔面膜推介：2. ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75ml HK$220

購買方法︰超值入手價HK$118｜ORIGINS（HK$220）

除了白泥，活性炭、竹炭亦是清潔產品中的皇牌成員，想要無痛輕鬆深層清潔肌膚，吸出雜質、污垢的話活性碳會是一個不錯之選。因為活性碳更可以好像磁石般，將閉塞毛孔中的雜質污垢吸出，從而減少暗瘡、酒米及黑頭等形成。

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深層清潔面膜推介：3. 彩豐行 竹炭深層潔淨控油面膜 100ml HK$52.9

限時優惠價HK$50.3

作為香港製造，主打自家工房製作，價廉物美的彩豐行，由個人護理到護膚產品都有。這款蘊含竹炭精華的清潔面膜，能夠瞬速吸走藏於毛孔深處之污垢、老化角質及多餘油脂，深層清潔並淨白肌膚。

深層清潔面膜推介：3. 彩豐行 竹炭深層潔淨控油面膜 100ml HK$52.9（彩豐行）

深層清潔面膜推介：4. BORGHESE 新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥) 7.5oz HK$460

若然你是油肌、暗瘡肌的話，單靠普通的清潔面膜並未能合你所需。這款BORGHESE 的泥漿面膜，秉承意式溫泉水療精神，居家亦能感受到沉浸式的感官享受，香氣與療膚效果兼備。

黑泥面膜仍天然礦物而成，當中蘊含果酸及控油草本精萃，深層潔膚，能夠高效清黑頭、收毛孔，更可以紓緩及預防暗瘡問題。

深層清潔面膜推介：4. BORGHESE 新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥) 7.5oz HK$460（BORGHESE）

深層清潔面膜推介：5. Fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 100ml HK$500

乾燥肌膚亦需要適時淨化、排毒，而Fresh 的這款三合一面膜，能夠深層潔面，同時不會造成過度乾燥或毛孔阻塞，加上討好香氣，每星期使用亦不會造成困擾。

深層清潔面膜推介：5. Fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 100ml HK$500（Fresh）

深層清潔面膜推介：6. Caudalie Vinopure 葡萄淨化抗痘面膜 75ml HK$250

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然、高效抗老，男女均可使用。這套葡萄淨化抗痘面膜，結合三種高效淨化抗痘成分，能夠全方位擊退暗瘡、痘痘，成份中更加入100%有機葡萄籽水，能夠即時深層清潔、緊緻毛孔，同時提供高度保濕舒緩，那怕敏感肌膚亦可以放心使用，用後瞬間回復潔淨啞緻零毛孔！

深層清潔面膜推介：6. Caudalie Vinopure 葡萄淨化抗痘面膜 75ml HK$250（Caudalie）

深層清潔面膜推介：7. L'Occitane 白皇后去角質面膜 75ml HK$340

想一次過去角質同時深層清潔？L'Occitane 白皇后去角質面膜，當中有天然繡線菊萃取、荷荷巴磨砂粒子、白桑樹精華，有助表皮層更新、去除老廢角質及改善淡化暗沉、膚色不均的問題。用後能夠感覺膚質變得細緻、柔滑及透亮。

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深層清潔面膜推介：8. philosophy microdelivery resurfacing peel kit 維他命 c/ 縮氨酸家用微晶煥膚組合 HK$640

一直有做深層護理，卻仍徒勞無功？也許是皮膚角質層過厚，細胞無法更新得及時，這時就需要比清潔面膜更為針對的煥膚產品。

這款家用專業煥膚組合，適合任何膚質的人士使用，只需三分鐘、兩個簡單步驟，就可以幫助去除老舊角質，即時改善色素沉澱和肌膚老化等問題，令肌膚重現年輕活力。