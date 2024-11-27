香港SPA推薦｜16大必試渡假式酒店按摩：水療按摩+美容、海景打卡

【香港SPA推介2024/按摩推薦】都市人生活忙碌，工作OT，加上沒有太多時間運動，很容易造成不良坐姿、痛症等問題，想解決疲倦、舒解痛感，好好休息固然重要，在重要日子前後，則更需要多加寵愛自己與另一半，透過按摩與護理結合，一站式完成寵愛與保養。01 空間現在更有獨家優惠！輸入推廣碼【XMAS100】，指定酒店SPA/按摩即可減$100！



香港SPA推介：1. Mira Hotel Spa 60 分鐘瑞典式全身按摩護理

限時買一送一 人均$550即嘆SPA!

想全日都寵愛自己，連續三年香港最佳日間水療殊榮的 Mira Hotel Spa 會是個絕好選擇。除了可以享受世界水療大獎的護理療程，更可以當日無限專享健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等，一整日投入縱寵奢華國度。

香港SPA推介：Mira Hotel Spa

地址：九龍油尖旺區尖沙咀彌敦道118號香港美麗華酒店Mira Spa

供應日期：2024年10月1日至12月31日



香港SPA推介：2. 「喜 ‧ 源」按摩配Lobby Lounge美點

獨家65折 3選1按摩療程

選擇困難的女生有福了！不論你是想要香氣圍繞的香薰按摩、嘗鮮感受不同風格的按摩手法或是緩解不適、放鬆深層肌肉壓力，現在有一個好地方，一次過滿足所需！

東涌世茂喜來登酒店現推出一個3選1按摩療程之選，十分適合忙碌節目前急救或放鬆，包括揉合了深層力度和各種瑞典式按壓手法的傳統瑞典式按摩、以100%有機Neal's Yard Remedies 香薰油結合了淋巴引流技術的香薰按摩以及混合多種按摩技巧的深層組織按摩。

按摩放鬆過後，更可以享受一件Lobby Lounge 蛋糕及指定飲品一杯，另外更可以療程當日免費使用室外游泳池、桑拿浴室及健身中心等設施，盡情沉浸於舒適空間，遠離繁瑣。

香港SPA推介：香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

供應日期：2024年4月15日 至 2024年12月30日



香港SPA推介：3. Bliss® Spa 水療中心 單人／雙人特色護理套餐

獨家買一送一：歎無敵海景＋五星級按摩

來到忙碌的年末時份，當然要好好稿勞自己！香港W酒店中的Bliss® Spa 水療中心，佔地逾14,500平方呎，能夠一邊享受美肌、舒壓護理，一邊飽覽一望無際的壯麗城市及海景，打卡與護理兼備。如果想雙人享受的話，這邊亦有2間眺望維港海景的雙人套房，讓冬日暖意滿溢！

享受完頂級水療服務後，亦可以用親民價錢，享受全港最高室外無邊際泳池以及海景健身中心，體驗貴族般的悠閒生活。

香港SPA推介：香港W酒店 BLISS® 水療中心

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓Bliss®水療中心

供應日期：2024年4月19日 至 2024年12月31日



香港SPA推介：4. Sky Club & SPA 活力喚發按摩、排毒按摩

獨家34折 二人下午獨家38折 二人下午茶及水療之旅茶及水療之旅

想乘著假日寵愛自己，不妨安排休閒活動，令自己身心放鬆。帝苑酒店連續兩年榮獲福布斯旅遊指南中四星評級獎項和榮譽，能夠同時體驗頂尖的按摩及水療服務。

二人同行更可以一次過享受全身或面部護理、下午茶、花茶及帝苑蝴蝶酥美點，另外更能夠當日免費使用健身室通行証以及水療設施，一個價錢多樣服務，由早到晚都可以好好放鬆身心，打造愜意下午時光。

香港SPA推介：香港帝苑酒店Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店Sky Club & SPA

供應日期：2024年4月19日 至 2024年12月31日



香港SPA推介：5. Wellness at The Murray 皇牌度身訂造按摩療程

冬日2人套票低至52折!

想感受從細胞開始改善肌膚健康功效，同時放鬆身心，美利酒店以澳洲天然有機Grown Alchemist 品牌，配合獨特的按摩手法，能夠特別針對積存已久的僵硬肌肉組織，由全身按摩到臉部護理，天然寵愛你的全身。另外，更可以享用私人獨立蒸汽或桑拿設施，感受一整個完整奢華體驗。

香港SPA推介：香港美利酒店 Wellness at The Murray 皇牌度身訂造按摩療程

地址：中國香港特別行政區中環紅棉路22號



香港SPA推介：6. 富麗敦水療中心「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」／「珍珠亮膚身體療程」

二人同行低至42折！

位於香港富麗敦海洋公園酒店內的富麗敦水療中心，擁 4 間豪華護理室及各種熱療設施，包括熱水浴池、活力池、桑拿浴室和蒸汽浴室，更可以盡享無敵海景。無論是寵愛自己、另一半或共同體驗閏密時光都十分合適，既能夠一掃疲態、黃氣或皮膚問題，由內到外好好休息、更新！

想一掃疲憊與肌肉酸痛的話，富84種礦物質的「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」，能夠驅走疲勞、放鬆神經。注重美白護理的話，可以利用「珍珠亮膚身體療程」打造煥白美肌，所有療程配以英國的 Bamford 和澳洲的 Subtle Energies 產品，帶給大家優質、可持續奢華護理。

香港SPA推介：香港富麗敦海洋公園酒店富麗敦水療中心

地址：香港香港島南區黃竹坑 香港富麗敦海洋公園酒店西翼五樓富麗敦水療中心



香港SPA推介：7. 香港麗思卡爾頓水療中心 個人化護理體驗

對於普通按摩已經試得有點膩？水療護理或者能夠讓你有新驚喜，令你眼前一亮！香港麗思卡爾頓水療中心以傳統的技術手法配以天然的水療產品，打造全新水療概念。

大家可以先與治療師傾談，按個人需要去選擇60 分鐘的減壓按摩/淋巴按摩/足部反射療法，之後再以頭皮按摩及熱石背部護理作結，之後慢慢品味隨餐香檳或果汁，探索蒸氣、桑拿設施；在休閒室享受免費茶水以及茶點。

香港SPA推介：香港麗思卡爾頓水療中心 個人化護理體驗（香港麗思卡爾頓水療中心）

香港SPA推介：香港麗思卡爾頓水療中心

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店 116/F



香港SPA推介：8. 香港君悅酒店靜水沁園 雙人身體按摩護理 HK$2,090起

想要閨密好友或另一半，共渡溫馨私密時光？位於香港君悅酒店11樓的靜水沁園PLATEAU SPA，主打簡約裝潢、恬靜與高隱私度，能夠達到深層次的放鬆及減壓，如同置身世外桃園般。按摩體驗後，亦可一邊享用新鮮水果及養生茶打卡，或使用蒸氣房及桑拿房再度享受。

香港SPA推介：香港君悅酒店靜水沁園 雙人身體按摩護理

地址：港灣道 1 號香港君悅酒店11樓



香港SPA推介：9. Melo煥發護理 HK$1,410起

想感受自然氣息以及香薰按摩，不是只有海外才能夠享受到，沙田凱悅酒店將浸浴、按摩以及水療護理集於一身，能夠享受寧靜同時放鬆身心。想享受更深層體驗，5月前只要惠顧90分鐘舒壓香薰按摩，即可以優惠價享用升級服務：30分鐘滋養香薰浴、30分鐘頭部按摩、30分鐘腳部按摩或30分鐘重點按摩；讓全身都能夠得到放鬆。

香港SPA推介：Melo煥發護理 HK$1,410起（香港沙田凱悅酒店 ）

香港SPA推介：香港沙田凱悅酒店 Melo Spa 水療中心

地址：新界沙田澤祥街 18 號



香港SPA推介：10. Asaya「泰式紓緩按摩療程」HK$1,880起

若然想針對個人痛症、炎症的話，香港瑰麗酒店中的Asaya會透過另類療法和體驗等打造綜合康體概念，以達至驅除疲勞、調和身心的功效。通過最新的「泰式紓緩按摩」療程，傳統泰式按摩手法加上具治療功效的溫熱草藥球，能夠讓另一半徹底放鬆身心，猶如置身泰國鄉郊般寧靜愜意。

想將體驗加倍升級，可以預訂雙人 60 分鐘療程，再以HK$1,000 升級至位於 Asaya 7 樓的 Spa Duet Suite 套房內享用。升級後除了原本療程，更能享受額外 30 分鐘水療設施、1小時香氛花瓣浴以及享用冰凍香檳，體驗專屬二人的極致溫馨時光。

香港SPA推介：香港瑰麗酒店 Asaya「泰式紓緩按摩療程 」

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店6樓



香港SPA推介：11. MiraSpa「翡翠玉石整全療程」 HK$2,680起

年齡增長就會特別注重養生，想要針對養生需求、感受另類的呵護體驗的話，除了舊式中醫治療外，新式按摩亦有所選擇！MiraSpa結合了傳統亞洲按摩技術及中國傳統醫學概念，打造出利用玉石放鬆肌肉、排毒以及刮痧護理，有助提升面部輪廓、補充膠原蛋白的療程，令你輕鬆維持年輕美肌。

香港SPA推介：MiraSpa「翡翠玉石整全療程」 HK$2,680起（MiraSpa）

香港SPA推介：MiraSpa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong, B3



香港SPA推介：12. OM Spa水療中心「招牌香薰按摩療程」HK$888

玫瑰作為護膚之后，既能夠養肌抗老，亦可以打造滑膩膚質，想要在假期中好好復活、為肌膚打打氣，OM Spa水療中心主打的香薰按摩，則能夠潤澤肌膚、提供細緻呵護。

香港SPA推介：麗豪酒店OM Spa水療中心

地址：新界沙田澤祥街 18 號



限定優惠👉🏻Thai Natural Spa

香港SPA推介：13. 悅椿SPA 「Floral Chic」HK$2,400起

想感受正宗、古法泰式按摩的話，不一定要遠到海外，香港亦可以體驗到高質素的泰式水療及按摩！悅椿SPA 來自 Banyan Tree 旗下品牌，由用料到手法，甚至技師亦受過泰國布吉島悅榕 SPA 學院接受專業、嚴格的培訓。

「Floral Chic」以花香精酒配合結合經典技法，由按摩、敷膜、花香磨砂到面部護理，加上陣陣花香，仿如一秒穿越泰國，鬆弛、減壓，帶來喚然一新的體驗。

香港SPA推介：Hotel ICON 悅椿SPA「Floral Chic」

地址：九龍尖東科學館道17號Hotel ICON唯港薈9樓



香港SPA推介：14. 東方水療中心 「Empowering Me療癒護理」 HK$3,650起

都市人生活節奏急促，加上有人生大事的話，更是壓力重重。想深層放鬆，緩解焦慮的話，冥想與按摩亦是一個不錯選擇。東方水療中心以歐洲古代皇族沐浴為靈感，打造出Rasul摩洛哥式浴場、羅馬式Laconium高温浴室、香草桑拿室、熱帶雨林蒸氣浴室等，令人感覺療愈而獨特體會。

若是身心靈初手的話，150分鐘 的Empowering Me療癒護理就再也合適不過，護理先以15分鐘冥想練習開始，其後的60分鐘臉部護理及75分鐘Marma身體按摩，透過用上澳洲護膚品牌Subtle Energies的天然金箔精華及精油，為身心靈賦予力量。

香港SPA推介：香港置地文華東方酒店 東方水療中心「Empowering Me療癒護理」

地址：皇后大道中11-19A號置地文華東方酒店5/F



香港SPA推介：15. 奕居 抗衰老面部、身體療程及運動班體驗

富有時代氣息的奕居，向來主力推崇低調奢華的五星級住家感受。適逢九月，奕居與美國洛杉磯健康品牌 Kaia Wellness Collective，三位健康專家攜手合作，打造出一系列逆齡抗老的專利體驗，由面部及身體運動班到美容療程都有，以將瑞士前瞻性醫學護膚品牌 Nescens產品，提升肌膚狀態，同時讓人輕鬆重獲年輕肌膚！

香港SPA推介：奕居 抗衰老面部、身體療程及運動班體驗

地址：香港金鐘金鐘道88號奕居



香港SPA推介：16.「川」水療中心 水療慢活日

想以一個親民價錢體驗五星級水療服務，千萬不要錯過香港康得思酒店「川」水療中心推出的「水療慢活日」。凡於週一至週三惠顧「川」水療中心任何60分鐘或以上的正價水療護理，即可尊享限時七折優惠：例如原價HK$2,460的「川」排毒之道，優惠價後只需HK$1,722，完全是護理狂人的福音，將平日工作的疲憊一洗，平衡身心！

香港SPA推介：香港康得思酒店「川」水療中心 水療慢活日 (週一至三)

地址：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店41樓「川」水療中心

供應日期：即日起至2024年11月30日

