洗面推薦2024｜早春擊退暗瘡/去黑頭秘訣：獅王去痘 SKII清潔力高

【洗面乳/洗面奶推薦2024】早春濕熱悶焗的天氣，不單令到心情煩躁，更對皮膚造成很大的挑戰，容易令黑頭、暗瘡等問題浮現，令老舊廢物積存，導致毛孔變大。想重拾滑溜肌膚，護膚的第一步防線必須要做好，清潔掉每日的化妝品、黏附在皮膚上的污垢！



如何挑選合適的洗面產品？

護膚的第一步防線，絕對是洗面產品！洗面產品芸芸，想要挑選合適自己的產品，可以從不同膚質或皮膚狀況中著手：

乾肌：注重保濕的洗面乳／洗面霜

中性肌：保濕同時清潔的洗面乳／洗面泡泡

油肌：強效潔淨的洗面皂／潔面凝膠／洗面粉

敏感肌：不需過多清潔、拉扯的潔顏露／潔面凝膠

問題皮膚肌膚（黑頭／暗瘡）：具深層清潔／具去角質能力的洗面產品



早春擊退暗瘡、去黑頭秘訣！（iStock）

大部分肌膚都可以使用：6大不能錯過的洗面產品！

洗面乳推薦：1. LION 獅王 去痘洗面乳 80g

3月限時WOW搶購價 低至HK$49.5

若是油肌女生，最擔心用上黏膩、過份保濕的產品，而這款弱酸性的抗痘洗面乳，用上同系列抗痘配方，以 IPPN + IPMP雙重療效，能夠洗面同時愛護皮膚，針對紅腫、化膿痘痘、閉口、粉刺等皮膚問題，退紅抗炎！

洗面乳推薦：1. LION 獅王 去痘洗面乳80g （LION）

洗面乳推薦：2. Origins 悅肌再生潔面乳 150ml

立即搶購！HK$215

對於年輕肌膚、乾肌而言，溫和的洗面已經十分足夠，這款 Origins 的悅肌再生潔面乳，素食成份不傷皮膚，能夠輕易打造泡沫，有助去除皮膚中的污垢雜質、擊退老廢角質，展現動人亮澤，散發年輕活力。

洗面乳推薦：2. Origins 悅肌再生潔面乳 150ml（Origins）

洗面乳推薦：3. SKII 淨肌護膚潔面乳 120g

限時優惠價HK$358

SKII 的年輕美肌能力備受認可，而這款潔面乳添加了SK-II經典PITERA™成份，50種微生素與護膚成份能夠有效溫柔地潔淨肌膚、去除殘留表面的化妝品與污垢，使肌膚保持潔淨清爽。

洗面乳推薦：3. SKII 淨肌護膚潔面乳 120g（SKII）

洗面乳推薦：4. The Ordinary 角鯊烷潔面乳 50ml

立即搶購 : HK$80

平日下班後，忙得暈頭轉向，想要忙裏偷懶，一支解決皮膚需要的話，能夠簡單卸妝同時潔面就再合適不過。The Ordinary 這款含有角鯊烷成份的潔面乳，不易致痘，能夠平衡皮膚，保持皮膚屏障作用，溫和潔面、溶解彩妝與污垢。

洗面乳推薦：4. The Ordinary 角鯊烷潔面乳 50ml（The Ordinary）

洗面乳推薦：5. fresh大豆卸妝潔面乳 150ml

立即搶購：HK$148

若然習慣化濃妝或長期外出工作的女生，皮膚容易積聚不少深層污垢，除了每周使用深層清潔泥膜外，隔日選擇具深層清潔功能的潔面乳亦有所幫助去角質、避免皮膚油脂過多。這款 fresh 的大豆卸妝潔面乳，經科研實證能夠深層清潔肌膚，同時平衡肌膚pH 值、補充肌膚水分達10％。

洗面乳推薦：5. fresh大豆卸妝潔面乳 150ml（fresh）

洗面乳推薦：6. Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml

限時優惠價HK$128

早春悶焗天氣容易令敏感狀況橫生，當敏感紅腫出現時，就需要更加小心愛護肌膚，以免令情況更加嚴重！ Suu Balm 由新加坡國家皮膚中心研發，經臨床證明低敏配方，有助於舒緩乾燥、痕癢和敏感肌膚。 當中的親水保濕技術，更容易推開同時不會產生太多泡沫，不會令皮膚受不住，用後即刻舒緩、平衡皮膚。